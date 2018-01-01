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Что хорошего случилось у крымчан в 2017 году?

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» расспросил людей разных возрастов и профессий, чем запомнится им уходящий год

Выяснилось, что крымчанам есть чем похвастаться: запуск собственных и, как показало время, успешных проектов, долгожданное пополнение в семье, выступление на международной конференции, победа в конкурсе красоты, даже спасение бездомного старика...

Илья Матвеев, повар, ведущий кулинарного шоу:

«2017 год принёс много хороших знакомств и новых возможностей. Благодаря поддержке семьи и товарищей-единомышленников удалось создать кулинарный телевизионный проект, в котором рассказываем о вкусных местах и заведениях нашего полуострова. Что касается семьи, то этот год преподнёс мне самый лучший подарок: у меня родился сын, и отныне наш дом наполнен ещё большей любовью, заботой и приятными хлопотами. Хочу поздравить всех с наступающим, 2018 годом, пускай год Собаки принесёт каждому свою золотую «косточку»!

Тори Воробьёва, художник песочных историй:

«В этом году удалось реализовать много важных для меня и интересных для публики проектов. Самым известным стал песочный фильм „Баллада о борьбе“ на одноимённую песню Владимира Высоцкого. Также хочу отметить своё выступление с песочным шоу „Легенды Херсонеса“ в музее Херсонеса Таврического, которое я подготовила специально для федеральной акции „Ночь искусств“. Очень запомнилась работа над проектом, посвящённым морякам-подводникам. Песочный фильм на песню „Усталая подлодка“ даже завоевал первое место в конкурсе, организованном заводом „Севмаш“ (Северодвинск). Поздравляю всех с Новым годом! И пусть счастливая Собачка всегда будет на страже вашего дома и семейного благополучия!»

Иван Янович, маркетолог, творческий директор продакшн-студии:

«2017 год запомнился абсолютно новым уровнем клиентов, с которыми мне пришлось работать. Я начал видеть пользу от своей работы для сотен людей. Например, вместе с севастопольским проектом „Красота — это просто“ мы создаём интересные и полезные мероприятия для девушек, для наркологического центра из Перми мы снимаем фильмы, заставляющие взрослых задуматься о правильном воспитании детей, а с помощью соцсетей показываем высочайший уровень сервиса крымских отелей. В этом году мне даже удалось заполучить самого лучшего, но и самого требовательного клиента — мою жену. Благодаря правильной работе над брендом она стала стилистом, преподавателем имиджмейкинга, единственной в Крыму ученицей Эвелины Хромченко».

Анастасия Божкова, директор модельного агентства:

«В 2017-м я открыла новую школу моделей: теперь у меня сеть модельных агентств. Мероприятия, фестивали для детей и молодёжи, конкурсы красоты и таланта, которые я организовываю, стали проходить на более высоком уровне, а для меня это очень важно. Самая большая моя вершина в этом году — победа на международном конкурсе красоты „Мисс Офис — 2017“, где я представляла нашу республику. Подготовка к этому событию длилась несколько месяцев, а грандиозный финал состоялся 1 декабря в Москве. Счастье, гордость — я до сих пор ими переполнена!»

Василий Горишний, преподаватель КФУ им. Вернадского:

«В начале года я участвовал в международной конференции по фотонике и информационной оптике в Москве, представлял наш КФУ и блестяще выступил с докладом, показал, что и в Крыму есть отличные физики. В середине года меня порадовали все мои ученики, которые прекрасно сдали ЕГЭ по математике и физике и поступили на бюджет в ведущие вузы России, а также в наши крымские вузы.

В течение года я провёл огромное количество военно-патриотических мероприятий, посвящённых Великой Отечественной войне и легендарному комдиву Герою Советского Союза Василию Акимовичу Горишнему».

Вадим Абрамян, волонтёр, музыкант, ведущий социальных тренингов:

«В 2017 году я научился больше помогать людям, а значит, и себе помог стать лучше. Так, летом я случайно познакомился с бездомным дедушкой Геной, который остался без семьи и без жилья. Дедушка — хороший, непьющий, верующий. Нуждался в срочном лечении (у него была язва на ноге и другие проблемы со здоровьем). Я обратился за помощью в благотворительную организацию „Добро мира — волонтёры Крыма“, так как в одиночку мне бы не удалось решить все его проблемы: это поиск временного жилья, восстановление документов (у Гены не было российского паспорта, прописки, он три года не получал пенсию), обследование и лечение в больнице... Эта история длилась целых полгода, и вот уже полтора месяца Гена живёт в Симферопольском пансионате для престарелых и инвалидов. Я его периодически навещаю, мы с ним подружились. А всем хочу пожелать добра и любви к ближнему, ибо вы лечите людей — а они лечат ваши души».

Екатерина Яковлева, бухгалтер:

«Для меня главное событие — окончание дочерью 11 класса, сдача ЕГЭ, её выпускной и успешное поступление в Московский государственный институт культуры, на кафедру хореографии по специальности „педагогика балета“. Также в этом году мы с ялтинцами-единомышленниками совершали много вылазок в лес и горы Крыма: Хачла-Каясы, Ай-Никола, Парагельмен, Храм Солнца в Ласпи... Было очень интересно и захватывающе!»

Лариса Олерская, педагог:

«Ушедший год был замечательным! У меня родилась внучка!!! После трёх сыновей и одного внука великолепный подарок — девочка! Причём наша Настенька родилась 12 июня — в День России. Ещё одно важное событие: мой внук пошёл в первый класс, он кадет, присягу принимал на военном корабле в Севастополе. Сама я осенью летала в Питер и вместе с друзьями ездила в Карелию».

Кристина БЕЗУМНОВА
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 462 от 29 декабря 2017 года

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Просмотров: 185 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 09:18

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