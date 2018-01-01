Крым новый, современный

Как менялся полуостров в 2017 году. Главные проекты

Динамика жизни

Конечно, при желании можно найти множество факторов, с помощью которых и оценивать происходящее на полуострове. Например, можно представить жизнь Крыма в цифрах. Вот лишь некоторые из них, характеризующие современную жизнь в российском Крыму. Валовой региональный продукт Крыма и Севастополя еще в начале года фиксировался увеличенным на треть — с 181 до 256 миллиардов рублей, а по итогам года предполагается к тому же неплохая динамика. Индекс промышленного производства в 2015 году поднялся на 12%, а по итогам 2016 года промышленное производство выросло еще почти на треть, к следующему году — на 23%, а сколько в этом будет — ещё предстоит отчитаться, но, опять же, динамика ожидается хорошая, и это очевидно.

О том, что зарплаты и пенсии поднялись в два раза по сравнению с тем, что были у крымчан до 2014 года, говорилось неоднократно уже давно. Но это тоже — важный фактор. По оценкам крымчан, контактирующих сейчас с жителями Украины, впрочем, достаточно объективным, разрыв в доходах между крымчанами и украинцами вырос почти в три раза. При этом цены в магазинах российского Крыма и Украины уже практически выровнялись, а за коммунальные услуги в Крыму платят в разы меньше.

Волна терминала

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже неоднократно рассказывал о реализации важнейших программ и проектов, ведущихся сейчас в Крыму. В частности, со стороны реализации программ ФЦП. И за минувшие годы на территории полуострова началась реализация десятков важнейших проектов.

В числе таких, конечно, и упоминавшийся буквально в прошлом номере газеты новый терминал аэропорта Симферополь. Вкратце напомним: объемы пассажироперевозок аэропорта с 2014 года начали увеличиваться. И сегодня он входит в пятерку крупнейших аэропортов страны по перевозкам. Также благодаря реконструкции в 2016 году он обслужил более 5,2 млн авиапассажиров, что в четыре раза больше, чем при Украине в самый лучший туристический сезон (до этого рекордный показатель пассажиропотока был зафиксирован в 2013 году и составил 1 миллион 217 тысяч пассажиров).

В настоящий момент полным ходом идет строительство нового терминального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров. Здание интересного и очень современно выполненного архитектурного решения: словно волна, ассоциативно — Крым, Чёрное море... Терминал будет оборудован восьмью телетрапами, у него будет восемь дополнительных выходов на посадку, 52 стойки регистрации, три негабаритные стойки регистрации, 28 лифтов и 12 эскалаторов. Стоимость проекта — 32 млрд руб. Это самый крупный инвестиционный проект, реализация которого началась после возвращения полуострова в состав РФ. Ожидается, что первых пассажиров новый современный терминал примет уже будущим летом, в наступающем 2018 году. При этом обновленный аэропорт как комплекс сможет обслуживать до семи миллионов пассажиров в год, с перспективой развития до десяти миллионов.

#ЖдёмМост

Крупнейшим проектом, реализация которого идет на полуострове успешно и повышенными темпами, стал Крымский мост. Согласно социологическим опросам, это самая известная и популярная на данный момент стройка России. Не БАМ, конечно, но по значимости — не менее, а то и более... Собственно, поэтому так много Крымского моста нынче в информпространстве, который будет одним из крупнейших в России.

Девятнадцатикилометровая переправа уникальна по многим характеристикам. Она состоит из параллельно расположенных автомобильной (четыре полосы) и железнодорожной (два пути) трасс. Пропускная способность моста — до 40 тыс. автомобилей и до 47 пар поездов в сутки.

Строительные работы в Керченском проливе ведутся уже больше года. О темпах можно судить по следующим цифрам: если на период 16 марта 2016 года на острове Тузла было погружено 38 трубчатых свай — основных свай проекта, то спустя год — к 16 марта 2017 года — выполнено 3110 таких свай. Сейчас работы идут на всех сухопутных и морских участках строительства: погружаются сваи, сооружаются опоры, монтируются пролеты, ведется устройство плиты проезжей части. Итак, в августе — октябре уходящего года мостостроители провели беспрецедентные операции: подняли и установили на 35-метровую высоту автодорожную и железнодорожную арки. За происходившей установкой следил весь мир. При этом общий вес конструкций обеих арок составлял около 11 тысяч тонн. Так называемый подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечил беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал. А уже к концу этого года мостостроители завершили также и сборку пролётных строений автодорожной части Крымского моста, таким образом полностью сформировав мостовое полотно от таманского берега до керченского. Также в начале 2018 года планируется заасфальтировать пролёты и подготовить мост к началу движения автомобилей. Сейчас, к концу года, заасфальтировано уже 50% моста.

Ожидается, что движение автомобилей по новому мосту откроется в декабре 2018 года, поездов — в 2019 году.

Новое скифское золото

Увы, попавшее зимой 2014 года в Амстердам крымское скифское золото и прочие бесценные археологические и исторические артефакты «отбить» в судах России пока не удалось. Увы, на данном этапе скифское золото мы потеряли. Но взамен получили своеобразную компенсацию, связанную в том числе с упоминавшейся в этом обзоре трассой «Таврида», — повсеместно идут работы «на земле», повсеместно их предваряют археологические исследования, и находок очень много. Успешно идёт борьба и с чёрными археологами. На выставке «Достояние республики. ФСБ России против чёрной археологии» представили более 200 археологических находок: золотые и серебряные украшения, монеты, стеклянная и керамическая посуда, изделия из бронзы и камня (главным образом эпохи поздней Античности — ІІ век до н. э. — IV век н. э.). Артефакты имеют отношение к истории Черноморско-Средиземноморского региона, Северного Причерноморья и Малой Азии в период Римской империи и в эпоху Великого переселения народов. Археологические находки за последние три года были изъяты сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во время оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконной археологической деятельности.

Наша двухсотка

В этом году, наконец, произошло то, о чём шли разговоры с момента присоединения Крыма к России, — Центробанк выпустил в оборот новые купюры номиналом 200 рублей (также была выпущена купюра достоинством 2000 рублей на «дальневосточную тематику», с владивостокскими видами), на которых было решено изобразить, так сказать, раскрученные исторические объекты. И, судя по реакции пользователей, купюры весьма удобны и «смотрятся». В интернете же, как только появились купюры, выяснилось, что новые российские «крымские» деньги охотно покупают коллекционеры. В настоящий момент, как уверяет Минфин, все процедуры поступления новых денег на территорию полуострова выполнены и новыми купюрами уже начали заправлять банкоматы.

Спасение визитки

Ласточкино гнездо, что на отвесной Аврориной скале, эксперты рекомендовали укрепить ещё со времён Украины. И природные, и антропогенные негативные процессы давали о себе знать с каждым годом всё больше. В итоге, после присоединения Крыма к России, выяснилось: объект культурного наследия федерального значения «Ласточкино гнездо» 20 лет находится в аварийном состоянии. Тогда на его реконструкцию в ФЦП было предусмотрено 132,4 млн рублей. В июле этого года на Ласточкином гнезде завершили различные противоаварийные работы. Вслед за ними — строительно-монтажные работы и общая многоуровневая реконструкция памятника. Кроме того, в этом году начата реконструкция территории Ханского дворца. В 2017 году Бахчисарайский музей истории и культуры крымских татар отметил 100-летие со дня основания. По информации Сергея Аксёнова, на восстановление музея понадобится около 1 млрд 600 млн рублей. Глава республики пообещал, что будет просить средства на эти цели у федеральных властей.

Фактор «Тавриды»

Важнейшим объектом и большой стройкой, растянувшейся на множество десятков километров сразу во многих местах Крыма — от Керчи до Севастополя, — стала сегодня трасса «Таврида». Строительство этой четырёхполосной трассы федерального значения Керчь — Симферополь — Севастополь по территории Крыма, дороги жизни протяжённостью 253 км, продолжается. Оно началось, по существу, в мае прошлого года. Также эта трасса должна «работать» вместе с Крымским мостом. Через Крымский мост она соединит Крым и Кубань. В сентябре проект оценивался в 160 млрд рублей, но, похоже, будет дорожать. Чтобы скорость работ не тормозилась вопросами материального обеспечения, уже в июне подрядчик строительства трассы «Таврида» и автоподходов к Крымскому мосту запустил мобильный асфальтобетонный завод производительностью 250 т/ч недалеко от Керчи. Всего в рамках строительства «Тавриды» будут смонтированы четыре таких асфальтобетонных завода.

Поскандалили и хватит

Заметным событием в истории Крыма стал скандал с газовыми турбинами Siemens. Запуск энергетических станций, которые были приоритетными задачами для выполнения программы энергобезопасности полуострова и многократно обещанные властью, оказался под угрозой. Скептики приводили железобетонные аргументы в пользу того, что турбины теперь попадут под вечные санкции, что их заберут и программа потерпит фиаско. Да ещё и оштрафуют Россию за самовольство. А что в итоге? Сначала, несмотря на проигрыш в суде, руководство компании продолжало настаивать на своей позиции: якобы турбины не должны были находиться на полуострове. Но спустя время выступили с более примиренческих позиций, а ещё спустя несколько дней руководство компании объявило о продолжении сотрудничества с Россией (крах которого так яростно предрекали скептики успехов всего российского) в нескольких важных и «денежных» проектах. А о крымских промолчало. А в Крыму тем временем всё подготовили к работе, и запуск новой (и важнейшей!) энергетической составляющей Крыма больше, похоже, не под угрозой.