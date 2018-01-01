Закатали рукава

В новом году Крым ждёт дальнейшая смена кадров в правительстве и развитие уже запущенных проектов

В новый год Крым вступил «уверенным в себе» — убеждён глава республики Сергей Аксёнов. На традиционной, четвёртой по счёту, итоговой пресс-конференции премьер-министр сделал несколько важных прогнозов относительно того, чем будет жить полуостров в 2018 году и какие перемены ожидают крымчан в ближайшем будущем. В топе повестки на сей раз приватизация государственных предприятий, развитие курортных регионов и, как обычно, кадровый вопрос.

О кадрах

Итоги ушедшего года, касающиеся ротации кадров в руководстве республики, впечатляют. В общей сложности с занимаемых должностей был уволен 51 чиновник: один вице-премьер правительства, 11 руководителей исполнительных органов власти республики и 39 заместителей. По словам главы Крыма, кадровые перестановки — естественный процесс, который продолжится и в 2018 году. Кстати, уже в ближайшее время будет проведён анализ работы руководителей органов власти по выполнению федеральной целевой программы развития республики, который позволит дать оценку эффективности каждого из них. Как вы помните, общий объём неосвоенных Крымом средств, выделенных в рамках ФЦП, в ушедшем году составил около 11% (более 5 млрд руб.), что считается не лучшим показателем.

«Если чиновник берёт на себя обязательства, то они должны быть выполнены, — убеждён Сергей Аксёнов. — Если этого не происходит по объективным или субъективным причинам, будут приниматься меры. Это касается всех, в том числе и меня: если я не буду выполнять целевые показатели, то зачем я нужен президенту и крымчанам?» Премьер-министр подчеркнул, что как при приёме должностных лиц на работу, так и при их увольнении он руководствуется не личным к ним отношением, а исключительно эффективностью и результативностью нахождения чиновника на посту.

При этом, напомнил глава Крыма, в республике по-прежнему отсутствует кадровый резерв, которому можно было бы доверить выполнение серьёзных задач. Очевидно, что к руководству регионом необходимо привлекать молодые кадры — людей, стремящихся во власть, чтобы работать, а не отсиживаться в кабинетах. «Я сейчас лично просматриваю кандидатуры всех управленцев вплоть до руководителей департаментов и управлений, чтобы не пропустить ценные кадры — молодых специалистов, которые хотят сделать карьеру. На них будем делать ставку. Это люди „от земли“, а не кабинетные работники. Молодым специалистам пробиться тяжело. Как только начальник понимает, что есть кто-то умнее его, тут же начинает со всей пролетарской ненавистью гасить потенциального конкурента».

О приватизации

Конец прошлого года ознаменовался судьбоносной для республики сделкой — продажей завода шампанских вин из государственной собственности в частную. Победу на торгах одержала компания «Южный проект» из Санкт-Петербурга, предложившая за лот 1,5 млрд руб. Коллектив, уверяют крымские власти, в связи со сменой собственника, не пострадает, а у инвестора уже есть планы по техническому перевооружению предприятия.

«Я сторонник того, чтобы продать все винодельческие заводы. Тем более что у нас эффективно работающих государственных мощностей по этому направлению нет и вряд ли будут — система мотивации совсем другая», — заявил Сергей Аксёнов. Премьер-министр подчеркнул тот факт, что от продажи винодельческих предприятий частным собственникам регион получает двойную выгоду: прибыль в бюджет от непосредственно сделки плюс появление крупного налогоплательщика.

При этом, уточнил Аксёнов, другие предприятия, находящиеся в собственности республики (например, государственные монополии), правительство продавать не собирается. По крайней мере, сейчас.

О тарифах

В начавшемся году Сергей Аксёнов намерен лично согласовывать любые повышения тарифов, чтобы не допустить необоснованного подорожания услуг. Кроме того, курирующий данную сферу вице-премьер Владимир Серов до конца января проверит установленные на сегодняшний день расценки на услуги ЖКХ и общественные транспортные перевозки. В дальнейшем любые вопросы, касающиеся повышения тарифов, планируется предварительно обсуждать с Общественной палатой РК, поскольку они затрагивают интересы большого количества граждан.

Напомним, что в новый год Государственный комитет по ценам и тарифам РК вступил под началом нового руководителя. В конце 2017-го Сергей Аксёнов уволил председателя ведомства Нину Зотович, на смену которой пришёл бывший первый заместитель Юрий Новосад.

Конец прошлого года ознаменовался жаркими спорами, разгоревшимися вокруг судьбы Коктебеля в связи с представленным на суд общественности инвестиционным проектом «Коктебель-парк». Он вызвал много вопросов у местных жителей и патриотов посёлка, известного, в числе прочего, в качестве Мекки отечественного дельтапланеризма и гражданской авиации, современной литературы, живописи и джаза. Создатели проекта сулят долгожданное наведение порядка в системе торговли, благоустройстве рекреационных территорий, избавлении посёлка от самостроев и создании его единого эстетического облика. Кроме того, планируется восстановление территории Дома творчества писателей «Коктебель», в состав которого входят 55 объектов (в том числе дом-музей Максимилиана Волошина). В свою очередь местные жители обеспокоены перспективой застройки уникальной горной местности региона и, конечно же, Тихой бухты.

«Я буду поддерживать только те проекты, которые согласованы исполнительными органами власти, администрацией Феодосии и местными жителями, — заявил премьер-министр. — При этом, когда мы говорим об общественности, я имею в виду тех людей, которые живут в Коктебеле или там зарабатывают, но не тех, кто паразитирует на посёлке».

Словом, окончательное решение по развитию Коктебеля будет принято только после того, как глава республики лично изучит все предлагаемые проекты, осмотрит территорию и пообщается с местными жителями. По его словам, сейчас рабочую группу по комплексному развитию посёлка возглавляет вице-премьер Лариса Опанасюк. Она уже выезжала на место, общалась с предпринимателями, общественниками и жителями. Ситуация требует дальнейшего детального анализа, однако, по словам Аксёнова, Тихую бухту застраивать точно не станут.

О дорогах

«Дорожное строительство — одна из самых больных тем. По личному поручению президента Крыму в этом году выделят 4,5 млрд руб. дополнительно. Они будут на счетах республики уже в январе, — заявил Сергей Аксёнов. — Хочу отметить, что это не последние деньги: ещё 2,4 млрд руб. было заложено в республиканском бюджете. Все эти средства будут направлены на ремонт, капремонт и строительство новых дорог».

Сейчас правительству необходимо определить точки приложения усилий: проанализировать проблемные участки дорожного покрытия, где ремонт требуется прежде всего. Эта работа была поручена начальнику Службы автомобильных дорог Крыма Сергею Карпову, которого Аксёнов охарактеризовал как «качественного и опытного специалиста». Однако, независимо от результатов оценки, обязательно будут построены дороги в симферопольском микрорайоне Каменка и завершена кольцевая трасса вокруг столицы.

Кстати, глава республики пообещал, что в этом году муниципальные власти обратят внимание на состояние не только дорожного полотна, но и тротуаров, которые однозначно нуждаются в тщательном ремонте.

О транспорте

Министерство транспорта Крыма, несмотря на регулярную смену руководства, всё же сумело решить наиболее масштабные проблемы отрасли республиканского уровня: наладить стабильную работу аэропорта и переправы. Без перебоев работает междугороднее автобусное сообщение (хотя по-прежнему смущают состояние подвижного состава и экономическая обоснованность стоимости билетов). Теперь, похоже, ведомству придётся вмешаться в работу городского транспорта — муниципальные власти, в чьей компетенции находится данный вопрос, явно не справляются. В наступившем году крымский рынок перевозок ждут серьёзные перемены, — пообещал Сергей Аксёнов. — Правительство не ставит перед собой задачи совсем вытеснить частных перевозчиков, но привести их в чувство определённо надо.

Кстати, говоря о перспективах транспортной инфраструктуры, хочется вспомнить об инициативе губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, касающейся создания междугородной троллейбусной линии между городом-героем и столицей республики. Сергей Аксёнов признался, что с ним такую перспективу пока никто не обсуждал. Однако он пообещал обратить внимание на данный проект, поскольку междугородные троллейбусные линии являются неотъемлемой частью крымского бренда.

О туризме

Сергей Аксёнов считает, что в курортной сфере ведётся системная работа, однако проблем по-прежнему очень много. В начавшемся году руководству республики и муниципальным властям предстоит заняться очисткой территории курортных районов полуострова от самостроев и шалманов, а также каким-то образом добиться того, чтобы стоимость предоставляемых туристам услуг соответствовала их качеству.

«Главная задача у правительства одна — работать с туроператорами и отельерами, формировать для них условия для комфортной деятельности», — сказал Аксёнов и добавил, что в новом году также следует уделять больше внимания превращению Крыма в круглогодичный курорт — в этом направлении, к сожалению, дальше разговоров и размашистых планов дело пока не продвинулось.

Есть у крымского правительства идеи и относительно судьбы нескольких конкретных регионов полуострова. Например, Саки хотят превратить в самый комфортный город для людей с ограниченными возможностями. Выбор именно на этот город пал потому, что практически вся необходимая инфраструктура осталась там ещё с советских времён: нужно только её модернизировать. В свою очередь Евпатория в новом году должна стать лучшим детским курортом. Над этим, по словам Аксёнова, уже работает глава администрации города Андрей Филонов.

О Коктебеле

В начавшемся году Сергей Аксёнов намерен лично согласовывать любые повышения тарифов, чтобы не допустить необоснованного подорожания услуг. Кроме того, курирующий данную сферу вице-премьер Владимир Серов до конца января проверит установленные на сегодняшний день расценки на услуги ЖКХ и общественные транспортные перевозки. В дальнейшем любые вопросы, касающиеся повышения тарифов, планируется предварительно обсуждать с Общественной палатой РК, поскольку они затрагивают интересы большого количества граждан.

Напомним, что в новый год Государственный комитет по ценам и тарифам РК вступил под началом нового руководителя. В конце 2017-го Сергей Аксёнов уволил председателя ведомства Нину Зотович, на смену которой пришёл бывший первый заместитель Юрий Новосад.

Конец прошлого года ознаменовался жаркими спорами, разгоревшимися вокруг судьбы Коктебеля в связи с представленным на суд общественности инвестиционным проектом «Коктебель-парк». Он вызвал много вопросов у местных жителей и патриотов посёлка, известного, в числе прочего, в качестве Мекки отечественного дельтапланеризма и гражданской авиации, современной литературы, живописи и джаза. Создатели проекта сулят долгожданное наведение порядка в системе торговли, благоустройстве рекреационных территорий, избавлении посёлка от самостроев и создании его единого эстетического облика. Кроме того, планируется восстановление территории Дома творчества писателей «Коктебель», в состав которого входят 55 объектов (в том числе дом-музей Максимилиана Волошина). В свою очередь местные жители обеспокоены перспективой застройки уникальной горной местности региона и, конечно же, Тихой бухты.

«Я буду поддерживать только те проекты, которые согласованы исполнительными органами власти, администрацией Феодосии и местными жителями, — заявил премьер-министр. — При этом, когда мы говорим об общественности, я имею в виду тех людей, которые живут в Коктебеле или там зарабатывают, но не тех, кто паразитирует на посёлке».

Словом, окончательное решение по развитию Коктебеля будет принято только после того, как глава республики лично изучит все предлагаемые проекты, осмотрит территорию и пообщается с местными жителями. По его словам, сейчас рабочую группу по комплексному развитию посёлка возглавляет вице-премьер Лариса Опанасюк. Она уже выезжала на место, общалась с предпринимателями, общественниками и жителями. Ситуация требует дальнейшего детального анализа, однако, по словам Аксёнова, Тихую бухту застраивать точно не станут.