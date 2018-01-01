На старые дрожжи…

Скандальная история о переселении людей из аварийного жилья в Феодосии получила продолжение

Эта история началась ещё в ноябре 2016 года, когда Феодосия оказалась в эпицентре колоссального коррупционного скандала, связанного с использованием федеральных средств по программе переселения людей из аварийного жилья. У редакции оказались и копии документов, открывшие любопытные подробности этой истории. В чём суть скандала, виноваты ли в этом крымские чиновники, законно ли строили, а также понес ли кто-нибудь наказание за дерибан бюджетных средств, выделенных на социальные нужды, – об этом мы рассказывали в статье «Крэчи – не крэчи» («Крымский ТелегрфЪ» No 415 от 3 февраля 2017 года). Что же изменилось с тех пор?

Вспомнить всё

Вкратце напомним, в чём суть проблемы. Для феодосийцев и людей, причастных к освоению бюджетных средств, вопрос со строительством домов в районе улицы Габрусева давно был очевиден. Даже республиканские власти не представляли, как повлиять на ООО «Крэч-15», взявшее подряд на достройку домов для переселенных из аварийного жилья. Ходили слухи, мол, владелец фирмы-подрядчика, известный в Феодосии предприниматель, мягко говоря, неблагонадежен, поскольку до этого просрочил сдачу объектов в эксплуатацию, и посему должен быть внесен в черный список. Предложение нанять субподрядчиков для возведения многоэтажек в срок он также проигнорировал. Тем не менее вручение ключей от квартир на объекте, который возводился «Крэчем», было торжественно проведено в присутствии высоких лиц из Москвы и десятков журналистов. Такая публичность обусловила высокий градус дальнейшего скандала. Появившееся по этому поводу видео, продемонстрировавшее жуткие архитектурные и строительные огрехи, выглядело втройне пикантным потому, что объект накануне почтило присутствием руководство Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Наиболее впечатлил авторов видеоролика плиточный пол, мозаично собранный из осколков битой плитки. Однако глаз легко цеплял куда более существенные строительные и технологические огрехи (в том числе и б/у строительные плиты).

Вместо ожидаемой адекватной реакции представители власти тогда ещё больше подогрели общественный резонанс ответными нападками на авторов ролика. Вместо того чтобы изобразить негодование и намерение провести самое тщательное расследование, чиновники как по команде включили свою «ответку», усугубив и без того острое ощущение фарса всего происходящего. Общий смысл ответной реакции сводился к трём тезисам. Во-первых, дом ещё не сдан в эксплуатацию, жителям просто вручали ключи, а дом сдадут чуть позже. Во-вторых, чиновники тонко намекнули, что как бы использование секонд-хендовских плит – тяжкое наследие Украины, дом-то достраивался на базе брошенного долгостроя ещё тех времён. В-третьих, зазвучало такое привычное обвинение в адрес любого разоблачителя коррупционных схем – «пятая колонна», «происки в пользу Украины» и прочая политическая риторика. Любопытный штрих: битую плитку на полу назвали «венецианским стилем», мол, так и надо, это модно и современно, «такой стиль плитки – единый во всех домах Феодосии», а критики ничего не понимают.

При этом цена вопроса, как говорится, была выше крыши – сметная стоимость строительства, согласно проектной документации, составила 282 миллиона 276 тысяч рублей. Так что действительно было за что бороться. К тому же, как стало известно «КТ», данная стройка оперировала весьма подозрительными документами. Например, договор аренды, который был оформлен 31 октября 2016 года. Тем временем на другой странице указывается, что положительное экспертное заключение по проекту строительства дома дано 21 октября – за десять дней до того, как у проектировщиков появилось право что-либо делать на данном земельном участке. Куда круче оказалось заявление в декларации в графе «вид строительства». Глава фирмы «Крэч-15» указывает, что планируется новое строительство. Хотя в качестве контраргументов критикам власти заявляли о том, что это бывший украинский долгострой. Намеренное искажение информации в этой графе, по всей видимости, связано с двумя причинами: не надо проводить акт обследования состояния несущих конструкций, а, кроме того, на новом строительстве удобней списать больше денег. Самое же любопытное – в датах подачи деклараций. Строить с нуля жильё для переселенных «Крэч-15», судя по документам, вознамерился 31 октября. Как раз в тот день, когда получил право на аренду земельного участка. А уже через десять дней вручали ключи от квартир счастливым новосёлам.

Вот такая история, если вкратце…

Выводы напрашиваются сами

Но что же творится на скандальном объекте сейчас, спустя почти год с тех пор, как об этой истории стало известно широким, так сказать, массам? Ведь и профильный министр на полуострове с тех пор поменялся, и в более низких управленческих звеньях вроде бы как наводят порядок, борются с коррупцией. Да и вообще, после громыхнувшего скандала власти обещали пристально наблюдать и исправлять недочёты. Поэтому редакции было очень любопытно взглянуть на ситуацию на объекте после того, как туда вновь нагрянули общественники и сняли видео.

Сразу бросилась в глаза та самая битая плитка на лестницах в подъездах, вернее, её отсутствие – плитка была заменена на новую, целую, и теперь в самом деле соответствует какому-никакому единому стилю. И прочие строительные огрехи, на которые указывали критики и которые так упорно защищали чиновники, в основном оказались устранены. Что наводит, конечно, на мысль: а критика-то была справедливой. А вот оправдания чиновников и строителей – нет.

Но важнее другое. Как оказалось, в двадцатых числах декабря этот дом, наконец, был введен в эксплуатацию. Но там до сих пор почти никто не живет… Люди говорят, что «невозможно жить в таком доме». Вот такое переселение из аварийного жилья. Впрочем, нескольких заселившихся человек удалось-таки найти.

Мария, жительница новостройки:

«Замечания к дому есть. Мы живем на шестом этаже, а крыша-то деревянная. Натяжной потолок весь колышется от того, что внутри гуляет ветер. Мы эту квартиру покупали еще в 2015 и с тех пор здесь живу. Отопление электрическое. Но самая большая проблема – плесень, которая есть практически на всех стенах в квартире. Что касается потолка: когда мы въехали, вместо привычного побеленного потолка увидели деревянные балки, а поверх них – множество проводов. Утепляли и натяжной потолок делали уже самостоятельно».

Оксана, жительница новостройки:

«Газа у нас нет, но черным по белому было написано, что это жилая квартира. Отопление – кондиционер. Приезжала комиссия 28-го числа, а подрядчик им якобы сказал, что у нас с соседкой общее помещение и что якобы на самом деле шестого этажа (жилого) нет, что здесь какие-то офисные помещения. Газа и не будет. Вместо газа – котел, который мы сами ставим, но он не работает. У нас сняли счетчики якобы на поверку, но их так и не вернули. В доме, кроме нас и еще троих жильцов, больше никто не живет. Подрядчика мы не видели, но если бы увидели, то разорвали бы его на месте. Из коммуникаций у нас есть: неофициально – свет, за который мы платим 5,17 руб., и вода – по 40 руб. Эти цифры делаются из расчета производственного помещения, то есть по документам – это нежилое пространство».

Вот такое продолжение истории. Выводы из которой, похоже, в первую очередь нужно делать прокуратуре…