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РегионыСимферополь

Одна радость — зима тёплая

Симферопольцы говорят о системных проблемах с отоплением в многоэтажках

В редакции «Крымского Телеграфа» и ТРК «ИТВ» обратились жители симферопольской улицы Ларионова с жалобой, что вот уже который год подряд их не подключают к отоплению. Уже пошел пятый год, как люди мерзнут зимними вечерами. И одно счастье, что в этом году зима относительно теплая...

Каждый сам за себя?

Сигналы о коммунальных проблемах от симферопольцев начали поступать ещё перед Новым годом. Люди возмущались отсутствием отопления в их многоквартирных домах, при том, что местное коммунальное начальство хранило гордое молчание. Была надежда, что к праздникам у жителей крымской столицы (в частности, обитателей района Москольца) появится, наконец, тепло. Но даже спустя почти две недели ситуация не изменилась. Поэтому мы отправились по одному из «проблемных адресов», чтобы убедиться в наличии проблемы, так сказать. Тем более, что в данном случае проблема, похоже, системная. Многолетняя. А не только на днях появившаяся...

Сейчас, чтобы хоть как-то согреться, людям приходиться жечь газ на кухне и использовать электрические обогреватели, ходить по дому в теплой одежде. Уже не говоря о ночном времени суток, когда жители засыпают, и организм перестает двигаться, тем самым согревая себя. «Засыпаешь, а у тебя пар изо рта и потом колотит полночи», — жалуется жительница дома на симферопольской улице Ларионова.

Этот дом находится в ведомстве МУП «Железнодорожный жилсервис», звонки от граждан туда поступали буквально ежедневно, но ответа так и не последовало. Как сказали жильцы: «Обращались в управляющую компанию неоднократно, но те только руками разводят. И, когда их ожидать – неизвестно…».

Жильцы жалуются, что в квартирах бывает очень холодно, особенно, когда за окном минусовая температура. Они вынуждены, как уже было сказано, использовать электрические обогреватели. Из-за этого, кроме 1000 рублей в месяц за тепло, приходится переплачивать еще и за электроэнергию. На кухне спасает газовая плита, но... «Даже этого не хватает, — шутят жильцы. — Скоро придется покупать дровяные печи».

Андрей Клименко, житель дома № 44 на ул. Ларионова:

«Когда же они уже наконец-то забегают?! А так, сидя на месте, конечно, ничего не получится. Наверное, только буржуйку ставить. Потому что от управляющей компании больше ничего не дождешься. Каждый сам за себя».

«Постараются устранить...»

Основная, похоже, проблема в этой ситуации в том, что при ремонте отопительных систем, рабочие установили слишком маленькие трубы. Об этом, во всяком случае, говорят жильцы. Из-за этого теплая вода не может добраться даже до вторых-третьих этажей, а о пятом – можно и не говорить, там батареи нагреваются в лучшем случае до +15-20 градусов. Кроме всего прочего, беда еще и в том, что магазины, которые находятся на первом этаже дома, как уверяют жильцы, подключены к теплотрассе напрямую, в обход стояков. Большая часть тепла теряется именно по этой причине. Как вариант, жители могут приходить в магазин и греться, а то и жить там.

Наталья Геннадьева, жительница дома № 44 на ул. Ларионова:

«Одно время были какие-то проблемы с горячей водой. Но, вроде как, устранили немножечко поломку. А теперь началась проблема с отоплением. Не то, чтобы началась, проблема-то существует уже очень давно. И это не только я одна страдаю. Я живу во втором подъезде, а не понаслышке знаю, что у соседнего, первого, подъезда точно такая же проблема, как и у нас».

Управляющая компания – муниципальное унитарное предприятие «Железнодорожный Жилсервис» имеет свое мнение по поводу сложившейся ситуации. На все вопросы относительно отопления и его появления в домах, у работников один ответ: «Никаких заявок от жильцов, проживающих в доме № 44 на улице Ларионова, не поступало».

Однако коммунальщики пообещали, что будут изучать документы и постараются устранить данную проблему. Но, как быстро они смогут справиться с этой ситуацией — неизвестно. Сколько еще дней, месяцев, а может лет, жильцам предстоит жить в «вечной зиме»? Но, пока вопрос не решен, у жильцов дома есть возможность согреться в специальном пункте обогрева, который, к слову, находится в здании МУПа.

И снова неприятно удивляет «гордое молчание» местных коммунальщиков… Впрочем. Мы всё-таки надеемся, что на проблему обратят внимание и симферопольцы смогут жить в комфорте...

Нина АРХИПОВА
Фото 1ul.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года

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Просмотров: 273 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:51

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