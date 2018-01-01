Кабаны на районе

На днях среди симферопольцев поползли слухи: мол, в городе появились дикие кабаны. Откуда они взялись — никто точно не знает. Хотя версий множество. Первого кабана в Симферополе заметили перед Новым годом. Животное поздно вечером перебегало улицу Киевскую в районе больницы им. Семашко и в свете фонарей было хорошо видно. Тогда очевидцы просто не поверили своим глазам. А через неделю появились новости: дескать, дикие животные перебегают проезжую часть, что может спровоцировать аварию. В частности, на запись автомобильного видеорегистратора попал дикий кабан, перебегающий дорогу. По словам очевидца, еще двое животных находились на обочине. Владелец устройства сообщил, что это произошло на улице Воровского. «Между заправкой и роддомом. Три кабана, камера сняла только одного, другие стояли на обочине и потом побежали в сторону, к «лестнице любви», а этот кабан ещё под «ГАЗель» угодил и всё равно дальше побежал», — рассказал автор видео.

Так что кабаны в крымской столице действительно бегают по ночам, причём в одном районе...