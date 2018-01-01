Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крым новый, современный
Игра без правил
Год потерь
Мы рассказываем, они – реагируют
Финальные аккорды года
Археология знания
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Кабаны на районе

На днях среди симферопольцев поползли слухи: мол, в городе появились дикие кабаны. Откуда они взялись — никто точно не знает. Хотя версий множество. Первого кабана в Симферополе заметили перед Новым годом. Животное поздно вечером перебегало улицу Киевскую в районе больницы им. Семашко и в свете фонарей было хорошо видно. Тогда очевидцы просто не поверили своим глазам. А через неделю появились новости: дескать, дикие животные перебегают проезжую часть, что может спровоцировать аварию. В частности, на запись автомобильного видеорегистратора попал дикий кабан, перебегающий дорогу. По словам очевидца, еще двое животных находились на обочине. Владелец устройства сообщил, что это произошло на улице Воровского. «Между заправкой и роддомом. Три кабана, камера сняла только одного, другие стояли на обочине и потом побежали в сторону, к «лестнице любви», а этот кабан ещё под «ГАЗель» угодил и всё равно дальше побежал», — рассказал автор видео.

Так что кабаны в крымской столице действительно бегают по ночам, причём в одном районе...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 100 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:58

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив

По номерам газеты

Январь 2018 (13)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru