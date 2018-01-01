Старое по-новому

Еще один раз встретить 2018 год: чего опасаться, и кто придет на помощь

Традиционный праздник

В ночь с 13-ого на 14-ое января вся Россия отмечает совершенно уникальное событие – Старый Новый год. Этот праздник сочетает в себе мирские традиции встречи Нового года с традициями православных Рождественских Святок, особых дней, когда, по преданиям, открываются Небеса и все высшие силы становятся, как никогда близки к людям.

В прежние времена для новогоднего стола непременно варили особую кашу. Крупу для нее насыпала самая старая женщина семьи. Воду из колодца должен был принести самый взрослый мужчина дома. Крупа из амбара доставалась в два часа ночи. Притрагиваться к ней было нельзя, чтобы не изменить свое будущее. Пока не истопиться печь ингредиенты оставляли без внимания. Потом когда готовили кашу, вокруг садились все члены семьи. Женщина размешивала ее, приговаривая особые слова. Затем помещали кашу в печь и ждали результата: если каша выходила из горшка, это сулило беду всему дому, поэтому никто ее не ел; при лопании горшка поступали аналогично, т. к. это было к болезням; много пенки сверху предвещало пустые хлопоты; наваристая вкусная каша означала урожай и счастье всем домочадцам. За стол садились поздно вечером всей ­семьей, и этот ужин не должен был пропустить ни один член семьи.

Новогодние сюрпризы для водителей

Налоги, штрафы, изменения в ПДД с 1 января 2018 года

С начала нового года в силу вступят некоторые доработки и инновации, связанные с ОСАГО, акцизами на топливо, штрафами, оформлением ПТС и некоторыми другими аспектами, сообщает портал autosway.ru.

Штрафы за тонировку

С 1 января 2018 года штрафы за тонировку стекол авто возрастают в 3 раза. Теперь штраф составит 1500 рублей, а повторное нарушение правил тонировки с 1 января 2018 года принесёт водителю штраф 5000 рублей.

Успокоенное движение

С 1 января 2018 года должно появиться новое необычное определение, которое звучит «зона успокоенного движения». Соответственно, будет введен и новый дорожный знак. Такая зона будет обязывать автомобилистов двигаться на скорости до 10−20 км/ч, не совершая обгоны. Пешеходы, ходящие в такой зоне, будут иметь возможность переходить проезжую часть везде, где пожелают, а водителям нужно будет соблюдать осторожность.

Акцизы вновь увеличатся

В 2018 году акцизы на бензин и дизельное топливо вырастут дважды – с 1 января и с 1 июля, оба раза на 50 копеек за литр. Сначала ставка акцизов на бензин экологического класса 5 «прибавит в весе» 10,7 %, до 11 213 рублей за тонну. В середине года он вырастет до 11 892 руб­лей за тонну.

­Целый букет изменений по ОСАГО

С 1 января 2018 года изменится форма бланка полиса ОСАГО, которая должна защитить его от подделки. В верхнем углу бланка появится QR-код, который можно будет считать с помощью специального мобильного приложения, установленного на сотовый телефон.

С 1 января 2018 года до 2 недель увеличивается время, в течение которого можно будет подумать над тем, с какими услугами автостраховщика ему следует согласиться, а от каких навязанных сервисов он может отказаться. Ранее это время было ограничено 5 днями.

«ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 января 2018 года сможет посылать сведения о дорожно-транспортных происшествиях напрямую страховщикам.

Штраф за донос

Правительством одобрен законопроект, согласно которому с 1 января 2018 года автомобилистов можно будет штрафовать по видеозаписям, полученным от третьих лиц.

Виртуальный ПТС

В 2018 году планируется введение электронной формы паспорта транспортного средства. Появиться электронный ПТС должен 1 июля.

Детей запретят возить на «старье»

Возраст автобусов, на которых осуществляют организованную перевозку групп детей, не должен превышать более 10 лет. Несколько раз вступление этого требования уже переносили, но теперь с датой определились окончательно – 1 января 2018 года.