Шедевры?.. Примитив?..

Следы и загадки древнейшей «каменной» культуры

Несколько лет назад информационное пространство заполнили сообщения о найденных свидетельствах контактов древних обитателей Крымского полуострова с представителями некой высокоразвитой цивилизации. Среди предлагаемых доказательств были и наскальные рисунки в пещерах Крыма. Рисунки реальные и загадочные, им мы посвящали отдельные публикации. Упоминались и древнейшие сооружения, обнаруженные на полуострове. Такая информация интриговала, создавала целые сообщества приверженцев, но проверку временем не прошла. Настала пора более рационального осмысления фактов, тем более что и без навязчивых мистификаций полуостров способен по-настоящему удивлять тайнами, хранимыми тысячелетиями. А исследования способны пролить свет на странную для современного человека потерянную культуру, носители которой были как будто способны создавать каменные шедевры, но жили при этом в окружении примитивного быта.

Необычные документы

Мы неоднократно рассказывали про древнейшие сохранившиеся на территории Крыма объекты — таврские каменные ящики, кромлехи, менгиры, реконструкция внешнего вида которых позволяет предполагать, что как минимум некоторые из них изначально создавались как искусные сооружения. Вместе с этим создание таких конструкций предполагает наличие у строителей не столько достаточного количества грубой физической силы, сколько соответствующего развития культуры и уровня специфических знаний. Мы решили сопоставить имеющуюся информацию о том, как и чем жили в те времена племена, населявшие Крым, с известными результатами их труда.

Если учитывать, что сохранившиеся мегалитические памятники принято связывать с таврами или с представителями так называемой кеми-обинской культуры, жившими на полуострове, то что мы знаем о быте этих племен?

Археологи находят, к примеру, глиняные лепные, далекие от изящества горшки и прочую посуду, выполненную почти однообразно. Находят очень просто изготовленное оружие и предметы труда, вроде коряги, приспосабливаемой для обработки земли, а в могилах — немногочисленные и незамысловатые личные украшения. Кстати, на этих предметах зачастую встречаются орнаменты как дань древней бытовой магии. Традиция примечательная, но орнаментация выполнена бедно. Как будто люди или не могли делать более искусно, или не считали нужным.

Но, кроме предметов, известных по результатам археологических раскопок, мы обратили внимание на сохранившиеся следы на камнях — на рисунки и символы. Ведь это — не просто немые свидетели минувших эпох, а настоящие документы, заключающие в себе ценную информацию.

На протяжении многих тысячелетий, пока не появилась письменность, люди использовали различные изображения для фиксации важнейших моментов их жизни. Впрочем, эта традиция осталась в ходу и поныне. И дело тут не столько в дани традиции, сколько в удобстве, универсальности метода изложения информации. Достаточно вспомнить, например, дорожные знаки или пиктограммы в местах общественного пользования.

Древнейшее, известное науке письмо ученые называют предметным — информация передавалась простейшими изображениями предметов, насечками, бугорками, которые передавали смысловую связь между рисунками. Следующий этап развития — письмо рисуночное. Это уже не простейшая передаваемая информация, а несколько рисунков, соединенных в некий сюжетный ряд. Древнейшие знаки и изображения, найденные на Крымской земле, относятся к такому вот рисуночному письму — к III-II тысячелетию до нашей эры. Но выглядит это всё как совершенный стилистический примитив.

Слепое подражание

Но как люди, стоящие на столь низкой ступени культурного развития, могли создавать уникальные каменные объекты, функциональность и способы постройки которых — загадка для современных высокообразованных людей? Как получилось, что, живя крайне незамысловатым бытом, они являлись носителями весьма специфических знаний, навыков и даже, если угодно, философии? Или это только так кажется? И древнейшие известные нам обитатели полуострова лишь копировали то, что считалось у них священным наследием какой-то ещё более древней цивилизации? И сооружение каменных столбов — менгиров, и загадочных каменных колец — кромлехов, и многочисленные каменные ящики — дольмены — не собственное «изобретение», а лишь подражательство, дань какой-то исчезнувшей традиции, слепое копирование без осознания истинного смысла?

В связи с этим интересен один момент, позволяющий проследить предполагаемое слепое подражание. На внутренних стенках части таврских каменных ящиков исследователями были обнаружены геометрические узоры, сделанные красной, черной и белой краской. Среди росписей — чередующиеся по цветам полосы, идущие от края к центру плиты по диагонали, ромбы, треугольники, кружки, волнистые линии. Встречались и сложные многофигурные геометрические орнаменты. Причем как будто по определенной схеме, но ни один образец не является копией другого. Есть мнение, что это имитация циновок на стенах реальных жилищ. Есть также мнение, что в геометрии рисунков не только эстетика, но и определенный магический смысл. Но ведь в них, кроме всего прочего, можно проследить и мотивы, часто встречающиеся на кавказских каменных ящиках, так называемых испунах. А кавказские мегалиты, как мы уже не раз рассказывали в наших статьях, с огромной долей вероятности могут быть некими прототипами крымских таврских ящиков. Они и считаются более древними, и преимущественно выглядят гораздо интереснее, внушительнее, не говоря уже о явно более высоких технологиях изготовления…