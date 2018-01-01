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Говорят, что... было хорошо, стало лучше Житель Гурзуфа сообщает в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ»: «На ул. Подвой­ского, у домов № 30 и № 32, перед Новым годом появился экскаватор и ковшом начал выковыривать целостные бордюры, при этом своей тяжестью и лапами ломал хорошее асфальтное покрытие. Напротив двора располагаются аптека и магазины, так к ним подойти невозможно…» Кроме того, в Гурзуфе, сообщает гражданин, так и не появились места для цивилизованной торговли сельхозпродукцией: «Министр сельского хозяйства ратовал за создание сети торговых мест в регионах, чтобы производитель смог приехать и продавать свою продукцию без каких-либо посредников, но таких мест так и не появилось в Гурзуфе. Все предприниматели едут на Привоз и оттуда везут в Гурзуф продавать». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года Еще статьи: Пляжные парковщики Говорят, что... появился новый стихийный рынок В Гурзуфе открыли мемориальную доску в память о легендарном летчике-космона ... Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги Говорят, что... курортников запирают на пляжах