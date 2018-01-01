В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... было хорошо, стало лучше
Житель Гурзуфа сообщает в редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ»: «На ул. Подвойского, у домов № 30 и № 32, перед Новым годом появился экскаватор и ковшом начал выковыривать целостные бордюры, при этом своей тяжестью и лапами ломал хорошее асфальтное покрытие. Напротив двора располагаются аптека и магазины, так к ним подойти невозможно…» Кроме того, в Гурзуфе, сообщает гражданин, так и не появились места для цивилизованной торговли сельхозпродукцией: «Министр сельского хозяйства ратовал за создание сети торговых мест в регионах, чтобы производитель смог приехать и продавать свою продукцию без каких-либо посредников, но таких мест так и не появилось в Гурзуфе. Все предприниматели едут на Привоз и оттуда везут в Гурзуф продавать».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года
Еще статьи: