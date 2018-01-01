В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... халатность в головах – опасность под ногами

Симферопольцев и гостей крымской столицы просят внимательно смотреть под ноги во избежание несчастных случаев. В частности, Анастасия Г. предупреждает: «Рядом с музучилищем, в центре Симферополя, открытый люк, рядом – детская площадка. Из люка торчит арматура. Будьте осторожны и следите за детьми».