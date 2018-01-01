В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в магазинах продают бородатых снегурочек Говорят, некоторые крымчане, пожелавшие в новогодние праздники полакомиться шоколадными изделиями, были немало удивлены креативностью их производителей: внутри оказывалось совсем не то, что сулила обертка. Речь идет об одном из символов Нового года – снегурочке, которая при снятии обертки трансформировалась в своего бородатого дедушку. В оправдание производителей можно выдвинуть версию, что это вовсе никакой не конфуз, а вполне продуманный воспитательный момент – таким образом в головы мужской части подрастающего поколения вкладывается истина: «Не все то девушка, что на нее похоже». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года Еще статьи: Говорят, что... севастопольских производителей кинули с ярмаркой Деньги на выборы или на девочек?.. Треть года – праздники Говорят, что... школьная форма не предназначена для стирки Тихо! Идет обыск!