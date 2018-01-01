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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в магазинах продают бородатых снегурочек

Говорят, некоторые крымчане, пожелавшие в новогодние праздники полакомиться шоколадными изделиями, были немало удивлены креативностью их производителей: внутри оказывалось совсем не то, что сулила обертка. Речь идет об одном из символов Нового года – снегурочке, которая при снятии обертки трансформировалась в своего бородатого дедушку. В оправдание производителей можно выдвинуть версию, что это вовсе никакой не конфуз, а вполне продуманный воспитательный момент – таким образом в головы мужской части подрастающего поколения вкладывается истина: «Не все то девушка, что на нее похоже».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года

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Просмотров: 215 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:15

:: Комментарий #1 написал: vasja   |   Вчера, 19:32   |  



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А що тут добавлять. Сам лунолікий сказав, що якби у дєвушкі був х..й, то вона була б дєдушкой. А тут все в одній упаковці.

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