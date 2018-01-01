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Говорят, что... дети играют на опасной для здоровья площадке

Говорят, что в крымской столице за состоянием детских площадок плохо следят. Установили, а дальше – хоть трава не расти. Наглядный пример – детская площадка на улице Гурзуфской, между велотреком и строящимся зданием. На горке одна из секций трубы для спуска сломана, образовалась дыра. При спуске с горки тонкий материал горки просто разъезжается и образовывается огромная дыра, куда и выпадает ребенок, о чем свидетельствуют местные жители. И это, волнуются граждане, может привести к травмированию детей.