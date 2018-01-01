С места в карьер, или С чем вступают в новый год наши «зимники»?

У спортсменов, прежде всего, «зимников», в отличие от остальных сограждан, нет новогодних и рождественских праздников, особенно когда до старта зимних Олимпийских игр остаётся ровно месяц. Поэтому на новогодних общероссийских каникулах мастера спорта в поте лица трудились на хоккейных полях, в конькобежных овалах, на лыжных и биатлонных трассах, в ледяных желобах у бобслеистов, скелетонистов, саночников, на площадках у фигуристов.

Что такое хорошо...

Среди многочисленных спортивных состязаний в первые дни 2018 года главный интерес представляли чемпионат мира среди молодёжи по хоккею с шайбой, проходивший в США, и чемпионат Европы по отдельным дистанциям у конькобежцев, который было поручено проводить россиянам, под крышей конькобежного овала в подмосковной Коломне. Первый из них вот уже много лет служит своеобразным мостиком между уходящим старым годом и наступающим новым, так как начинается в последних числах декабря и заканчивается в первых числах января. А вот состязания мастеров стального конька нашего континента на отдельных дистанциях проводятся впервые в истории, хотя мировые первенства проходят ежегодно, где европейцам конкуренцию составляют лишь коллеги из США, Канады, Китая, Южной Кореи, Японии.

Забегая вперёд следует отметить, что европейское первенство прошло на высочайшем организационном уровне, которым, кстати, отличаются все международные старты, проходящие на территории Российской Федерации. Поэтому начнём именно с событий на льду Коломны, трибуны крытого катка которой на протяжении трёх дней были заполнены болельщиками под завязку. Они с интересом следили за дуэлью сильнейшей команды мира — сборной Голландии со сборной России. «Оранжевые» четыре года назад на зимних Олимпийских играх в Сочи-2014 в «одни ворота» выиграли состязания в конькобежном овале. Причём отметим, что голландцы были настолько сильны на берегу Чёрного моря, что только усилиями конькобежцев могли в общекомандном зачёте Игр занять пятое место, пропустив вперёд лишь сборные России, Норвегии, Канады и США.

Даже несмотря на то, что у конькобежцев из Страны тюльпанов ныне отсутствовали несколько лидеров, женская часть сборной вновь блеснула высоким мастерством. Дистанцию 1500 м выиграла Лотте Ван Бек, а 3000 м — юная Эсме Виссер. Разумеется, эти две чемпионки Европы смогли привести голландок и к победе в командной гонке преследования. Три золотые медали из семи разыгранных у прекрасного пола позволили нидерландкам обойти своих российских соперниц, в активе которых было два золота. Его добыла на дистанции 1000 м Екатерина Шихова (в её активе ещё и серебро на 1500 м) и сборная в командном спринте, цвета которой защищали призёр Олимпийских игр в Сочи-2014 Ольга Фаткулина, молодые Ангелина Голикова (она завоевала серебро в беге на 500 м) и Елизавета Козелина. Но наши девчата, как говорится, показали зубы не только в спринте, но заявили о себе и на стайерских дистанциях. Бронзовая медаль в беге на 3000 м досталась Наталье Ворониной, которая в командной гонке преследования вместе с Ольгой Граф и «многостаночницей» Шиховой уступили только голландкам, поднявшись на пьедестал почёта за серебряными медалями. Ну а кроме мастериц конька из Нидерландов и России, золотых наград удостоились: в беге на 500 м австрийка Ванесса Герцог и в масс-старте итальянка Франческа Лоллобриджида.

А вот дуэль представителей сильного пола Голландии и России в овале в Коломне завершилась вничью, у каждой сборной по три золотые медали. В этот спор на высшем уровне смог вмешаться лишь итальянский стайер Никола Тумолеро, который на полторы секунды сумел опередить россиянина Александра Румянцева в беге на 5000 м. Зато дуэт наших мировых рекордсменов Дениса Юскова и Павла Кулижникова был неудержим на средних дистанциях и в спринте. Денис стал чемпионом Европы на своей коронной дистанции 1500 м и удостоился серебра в беге на 1000 м, а Павел первенствовал на 1000 м и стал лишь третьим на своёй коронной дистанции 500 м. Вместе со спринтером Русланом Мурашовым они, став двукратными чемпионами Европы, смогли опередить в командном спринте голландцев, которых вёл в бой новый чемпион нашего континента в беге на 500 м Рональд Малдер. Стайеры из Страны тюльпанов в упорном соперничестве с россиянами (выступавшими в составе Данилы Семерикова, Сергея Грязцова и Румянцева) выиграли командную гонку преследования, оставив своим соперникам серебро. В масс-старте лучшим был известный марафонец из Нидерландов Ян Блокхайзен. Впервые в этом виде бронзовую медаль принёс сборной России олимпийский чемпион Сочи-2014, но по шорт-треку, Руслан Захаров, который принял решение перейти в нынешнем сезоне из хоккейной «коробки» в конькобежный овал.

Вот как в Коломне завершилось общекомандное соперничество: Нидерланды (6 золотых + 3 серебряные + 4 бронзовые = 13 медалей), Россия (5+6+3=14), Италия (2+2+0=4), Австрия (1+1+1=3), Финляндия (0+2+0=2).

... и что такое плохо

Десять молодёжных хоккейных сборных пробились на этот раз на чемпионат мира в американский Буффало. Мы за последние годы привыкли к тому, что россияне под руководством Валерия Брагина обязательно завоёвывали награды — золотые, серебряные, бронзовые, знакомя нас с талантливыми хоккеистами, которые сейчас блистают в рядах национальной сборной России, выступают с успехом в клубах НХЛ и КХЛ. Но, увы, перед этим чемпионатом произошёл сбой в системе подготовки в наших юношеских командах. И Брагин был вынужден обратиться за помощью к нашим парням, которые уже не один год играют за канадские молодёжные и юношеские команды. Таковых оказалось почти половина сборной России. По мнению специалистов, такое комплектование не могло помочь россиянам в борьбе за награды чемпионата, что в итоге и произошло.

В предварительной группе, проиграв чехам — 4:5 и шведам — 3:4, но с одинаковым счётом (по 5:2) победив швейцарцев и белорусов и заняв третье место, наши парни всё-таки пробились в четвертьфинал. Здесь судьба свела их с американцами, которые давненько уже не выигрывали у сверстников из России. Но в спорте фарт тоже когда-то заканчивается, и вот теперь он отвернулся от команды Брагина, уступившей хозяевам чемпионата — 2:4 и с пустыми руками отправившейся в родные пенаты.

Тем временем Канада, Швеция, США и после большого перерыва Чехия, успешно преодолевшие четвертьфинал, вступили в сражение за медали. В полуфинале шведы отомстили хозяевам турнира за победу над россиянами, переиграв их с тем же счётом — 4:2, а канадцы без особых усилий расправились с чехами — 7:2. Бронзовые медали завоевали американцы, разгромившие чехов, — 9:3, а чемпионами мира — 2018 стали молодые канадцы, в решающем матче взявшие верх над шведами, — 3:1.