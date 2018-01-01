Счёт пошёл на дни

Прогнозы и шансы сохранить лицо на главном спортивном празднике

До открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане счёт пошёл уже на дни. И сегодня до начала торжественной церемонии открытия осталось двадцать восемь дней. А если говорить точнее, то уже 8 февраля в некоторых дисциплинах, а их в программе предстоящих Игр насчитывается 102 в пятнадцати видах сорта, начнутся предварительные старты.

Допинговый след

Не секрет, что минувший год для российского спорта, как летнего, так и зимнего, был крайне тяжёлым. Как и предполагалось, его главной темой стало отстаивание интересов в связи с обвинениями со стороны МОК и WADA в создании институциональной системы сокрытия положительных допинг-проб. Увы, успехов в этом щекотливом вопросе наши спортивные руководители почти не добились. За три с половиной года наши обвинители в наличии в стране допингового следа, который тянется за россиянами со времени зимних Олимпийских игр в Сочи-2014, доставили России немало огорчений. Был уничтожен триумф этого выдающегося состязания на берегу Чёрного моря. Так и не восстановлены в международных правах российские легкоатлеты, тяжелоатлеты, паралимпийцы. По-прежнему под угрозой проведение в стране футбольного Кубка мира — 2018 (или как минимум без участия в нём сборной России). Не случайно же так стремительно отошёл от футбольных дел как на всероссийской, так и на международной арене вице-премьер Виталий Мутко, которого недавно специальная комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Как говорится, сердце чувствует, что эти темы в спортивной жизни страны сохранятся и в наступившем году. Но пока, до двадцатых чисел февраля, внимание всех наших любителей спорта будет сосредоточено на Пхёнчхане, где российских мастеров спорта ожидают тяжелейшие испытания, которые их не отпускают и ныне, причём почти каждодневно.

Под олимпийским стягом

Мы уже рассказывали нашим читателям на страницах «КТ», что в декабре прошлого года Олимпийский комитет России (ОКР) был временно исключён из МОК, что лишило его права принимать участие в зимних олимпийских стартах в Южной Корее. Однако весьма сурово относящиеся к россиянам боссы МОК всё же не смогли отказать «чистым» нашим спортсменам (тем, на кого не пало подозрение в принятии допинга) в участии в Играх-2018. Правда сразу же были поставлены условия, что команда должна выступать под олимпийским флагом и в честь её победителей (если они будут), должен звучать олимпийский гимн, а её члены должны величаться не иначе как «олимпийский спортсмен из России». Кстати, на наш еженедельник эти карающие функции не распространятся и мы будем писать о наших «зимниках» — россияне и никак иначе. Кроме того, дяденьки и тётеньки из исполкома МОК заявили о том, что не пригласят в Пхёнчхан 43 наших спортсмена, которых «расстрельная» комиссия МОК буквально за две недели пожизненно лишила права участия в Олимпиадах в любом качестве, не имея серьёзных доказательств их вины, а руководствуясь только цепью надуманных подозрений, кстати, распространяемых под копирку. Кроме них, не будут допущены к Играм тренеры и врачи, работавшие с дисквалифицированными спортсменами во время подготовки и самих состязаний в Сочи-2014, а это, как правило, в основном чемпионы и призёры сочинских баталий. А ведь добрая половина из них мало того что напряжённо готовилась к Пхёнчхану, но и рассчитывала и на корейской земле вступить в борьбу за места на пьедестале почёта. И хотя все дисквалифицированные мастера подали жалобы в Международный спортивный суд в Лозанне (CAS), чтобы восстановить своё честное имя, но даже при положительном решении они уже пролетают над Пхёнчханом. Ведь ребята из МОК контролируют и этот суд.

Такое отношение к России, одной их сильнейших спортивных держав мира, не вписывается ни в одну судейскую систему: дважды не наказывают за одно преступление, даже самое тяжкое. Но опять моковцы превзошли всех и в этом вопросе. Они посоветовали своей специальной комиссии по приглашению на Игры (она создана только для... россиян!) отстранить от Пхёнчхана и тех кандидатов в олимпийцы, которые когда-то имели допинговые проколы, отбыли двух-трёхлетнее наказание и вновь вернулись в большой спорт, где больше не имели никаких нарушений. И тем не менее перед ними, скорее всего, тоже захлопнутся двери на Игры-2018. Во всяком случае, пока Россия направила в комиссию МОК по приглашению имена 350 российских кандидатов в олимпийцы, среди них тридцать дисквалифицированных пожизненно Освальдом и его компашкой, и десять тех, у которых были «ходки» (слово взято из тюремного лексикона, иное трудно подобрать) на «отсидку» за баловство с допингом, совершённое, как правило, в годы молодости.

Интересен и тот факт, что в Пхёнчхане уже ждут команду россиян в составе... 210 мастеров! Они планируют выступать в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, кёрлинге (кроме мужской команды, не сумевшей пробиться сквозь отборочные сети), конькобежном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, прыжках на лыжах, санном спорте, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, шорт-треке. Однако не исключено, что среди бобслеистов, скелетонистов, лыжников, хоккеистов под «банами» числится много спортсменов, и комиссия, ещё раз подчеркнём, которая под микроскопом рассматривает кандидатуру каждого россиянина и россиянки, может привлечь к «коллективной ответственности» и не допустить к старту полностью российские команды по этим видам спорта, тем более что наши лыжники, скелетонисты, хоккеистки могут предъявить претензии на медали. Во всяком случае, как считают специалисты, даже урезанная в своём сильнейшем составе сборная России может рассчитывать на пять-восемь золотых медалей, что позволит войти в список лидеров в общекомандном зачёте.

Можно ли верить?

Как вы думаете, уважаемый читатель, можно ли верить МОК, который обещает, что, если россияне не получат замечаний в Пхёнчхане, уже на церемонии закрытия Игр они смогут пройти под своим Государственным флагом, а ОКР будет возвращён в олимпийскую семью. Хочется верить в это обещание, но...

Пока же названы имена только семи российских олимпийцев южнокорейского призыва, которые выступят в кёрлинге, в состязаниях у женщин и в дабл-трапе. Однако обещают, что к 28 января, ко дню подачи официальных заявок на олимпийские виды, комиссия назовёт всех спортсменов и команды «олимпийских спортсменов из России».