Колядки борьбы и мелочи жизни

Новогодние праздники не повлияли на антироссийскую риторику в украинских СМИ

Украинские СМИ, рассказывающие о ситуации в Крыму, сообщили об американских разведчиках, судьбе экс-министра и народных песнях в столице республики

Ниже плинтуса...

Мост через Керченский пролив — неисчерпаемый источник вдохновения для украинских СМИ. Только вдохновение из темы черпают разное. В основном негативное. И до смешного наивное. Уж сколько раз тыкали мордой в упрямые факты, в то, что строительство идёт успешно и будет завершено обязательно и уже очень скоро — ан нет! На новогодних каникулах украинский сайт опубликовал радостный материал некоего блогера, утверждающего: «Путинская стройка века оказалась в заброшенном состоянии. Строительные работы приостановлены, а перекрытия поржавели от влаги. Такое состояние моста вызывает сомнения в том, что после введения в эксплуатацию (если это состоится) он сможет пропускать 12–13 тысяч автомобилей ежедневно». И этот, с позволения сказать, бред преподносится в качестве новостей! Вот это уровень...

Арест экс министра Крыма

Экс министра Крыма Петра Михальчевского (в июне 2014 года его сняли с должности одновременно с несколькими главврачами больниц Симферополя) задержали в Киеве 5 января. Сообщается, что «были проведены обыски по месту его временного проживания, а сам Михальчевский был доставлен в СБУ для проведения неотложных следственных действий», — говорится в информации на сайте. И несколько дней назад стало известно: «Херсонский городской суд арестовал на месяц без права внесения залога бывшего министра здравоохранения Крыма Петра Михальчевского». Отбывать арест Михальчевский будет в СИЗО Херсона. Примечательно, что на судебном заседании Михальчевский заявил, что не признает себя виновным и никуда бежать не собирался, а в херсонский суд приехал из Киева сам на своем автомобиле.

Как пели в Симферополе

Для крымчан в этой новости нет ничего сверхъестественного, тем паче антигосударственного. Но при подаче информации за Перекопом, как показывает практика, реальность приобретает некий оттенок безумия. Ну что, казалось бы, особенного в том, что участники церковного хора и городского хора художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили на главной площади Симферополя несколько украинских колядок? Правильно. Просто праздник и праздничные песни, в том числе и на украинском, одном из трёх государственных языков на полуострове. На площади Ленина установили вертеп. Там также прошел рождественский концерт, на котором церковный хор и городской хор художественной самодеятельности в русских национальных костюмах исполнили несколько украинских колядок... Но надо же перекрутить! Добавить, так сказать, драматизма! Вот и накручивают украинские СМИ. Преподносят ситуацию как некую «тайную борьбу украинцев» в Крыму.

Шныряют, вынюхивают...

Сайт украинского телеканала сообщает, что «два американских военных самолета в воскресенье, 7 января, провели масштабную разведывательную операцию», часть которой пришлась на территорию Крыма. Также в заметке ссылаются на некие «западные авиаресурсы», где «речь идет о морском разведчике P-8A Poseidon и дальнем тяжелом беспилотнике RQ-4A Global Hawk. По данным профильных СМИ, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 12-2050, который, как сообщалось, в воскресенье проводил разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после этого в течение нескольких часов курсировал вдоль всего побережья Крыма, начиная от его западного края к Керченскому проливу.

В это же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168432 и позывным PS076, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в воскресенье был зафиксирован вблизи Севастополя. Морской разведчик совершил полет на запад и юг полуострова». Что интересно, с начала года это уже как минимум второй полет разведывательного самолета ВМС США у побережья Крыма. Первый был зафиксирован в первый же день 2018 года — 1 января.