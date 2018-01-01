Жизнь плоха…

Очередная крымская печально-финансовая история на миллионы рублей

В редакцию газеты «Крымский ТелеграфЪ» обратились крымчане, доверившие одной из финансовых организаций, работавших на полуострове, свои сбережения и оставшиеся ни с чем. История любопытная и поучительная. Обратившиеся к нам граждане попросили просто рассказать о том, что с ними произошло, чтобы привлечь внимание общества к вопиющим безобразиям. Мы приводим их рассказ. Тем более что жалобы на различные финансовые учреждения поступают в редакцию регулярно, и хотелось бы, чтобы пострадавших от нечестной игры граждан было меньше.

Убеждали в надёжности

«Мы, жители Крыма, являлись вкладчиками кредитного потребительского кооператива КПК „Центральная сберкасса“, который имел филиалы в шести городах Крыма. Вкладчиков из Крыма — более двух тысяч человек», — так начинается письмо крымчан в редакцию, рассказавших о своем печальном опыте сотрудничества с финансовой организацией, основной офис которой был расположен в Казани (Республика Татарстан). «В Крыму КПК „Центральная сберкасса“ начал осуществлять свою деятельность с 2014 года. Кооператив работал по закону РФ о „Кредитной кооперации“ и под контролем Центрального банка России и состоял в его реестре. Также вклады были застрахованы и имели три степени защиты, кооператив платил налоги. Поэтому мы доверили свои денежные сбережения в вышеуказанный кооператив и произвели вклады. Были заключены „Договоры передачи личных сбережений“. Суммы вкладов составляли от нескольких десятков и сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По условиям договоров, вкладчик передает кооперативу личные сбережения на определённый срок, под определённый процент годовых. Мы как вкладчики выполнили все условия договоров, внесли свои личные сбережения, что подтверждается приходно-кассовыми ордерами и самими договорами», — рассказывают граждане.

Но в октябре прошлого года кооператив решением Центрального банка Российской Федерации был неожиданно закрыт. Вкладчиков же до самого закрытия убеждали, что это очень надёжный, стабильный и высокодоходный кооператив. «По инициативе работников кооператива, после его закрытия, все вкладчики написали заявления на досрочное расторжение договоров и возврат денег по вкладам. В соответствии с условиями „Договоров передачи личных сбережений“, все наши сбережения, после досрочного расторжения договоров, должны быть возвращены нам в течение тридцати дней. Но по настоящее время мы так ничего и не получили, несмотря на то, что все наши вклады, как уже сказано выше, были застрахованы и имели ещё другие гарантии защиты и возврата денег на случай наступления форс-мажорных обстоятельств. Мы рассматриваем действия КПК „Центральная сберкасса“ как грубейшее нарушение условий „Договоров передачи личных сбережений“, а также считаем невыплату нам денег нарушением наших прав как граждан РФ и мошенничеством», — заявляют люди.

Как уверяют крымчане, они обращались в различные инстанции: полицию, прокуратуру, суд, Прокуратуру Республики Крым, к министру МВД Крыма, в Прокуратуру Республики Татарстан, к заместителю президента Республики Татарстан, в Главное следственное управление РТ и т. д. «Но пока ничего утешительного для нас нет, дела открыты, ведётся следствие. Как нам везде говорят, шансов на возврат наших денег нет или они совсем мизерные по причине отсутствия денег и имущества у ответчика. Никто нам не может помочь, зачастую даются формальные отписки, имеют место безразличие, имитация бурной деятельности, отфутболивание от одной инстанции к другой, всё тонет в бумажной волоките...» Люди подозревают, что за всем этим кроется одно: делом невыгодно заниматься.

Категорическая оценка

Также обратившиеся в редакцию граждане обращают внимание: в Крыму открываются всё новые и новые подобные кооперативы. И кто даст гарантию, что, набрав побольше денег у людей, потом эти кооперативы «не будут закрыты после якобы проверки ЦБ России, который подоспеет как раз к сроку окончания договора со страховой компанией»? А вкладчикам будут говорить, что сами виноваты...

«Большинство из нас — это пожилые, больные люди и пенсионеры, вложившие последние свои сбережения, накопленные за всю жизнь. Из-за переживаемого стресса многие из нас стали тяжело болеть, многие попали в больницы, были случаи инсульта... Мы, крымчане, не ожидали, что такое „счастье“ и „подарок“ будет у нас перед Новым годом... Удивляют и поражают недоступность и безразличие властей к серьёзным проблемам и бедам граждан, вопиющий беспредел, коррупция и беззаконие... Грустно и обидно жить в стране, где человек никому не нужен! Мы никому не нужны со своим горем, мы стали нищими, государство бросило нас в беде! Мы просто в шоке и ужасе от происходящего!» — заявляют крымчане.

И их можно понять. Как не понять людей, столкнувшихся не только с потерей своих денег, но и с государственным равнодушием, чиновничьей сухостью, вопиющим безобразием? Наверное, поэтому в их оценках случившегося звучат такие слова, как «беспредел» и «нарушения прав человека» в российском Крыму... Впрочем, если убрать эмоциональную составляющую, возникает вот такой вопрос: почему ни чиновники, ни правоохранители не предупреждают о подобных рисках население? Вопрос, впрочем, риторический.