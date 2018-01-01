Под колёсами системы

Как ОМС обирает крымские больницы

«В здравоохранении у нас на первом месте бумаги, а не человек. Система кривая. Колоссальные средства вложены в оборудование, но подавляющее большинство пациентов и врачей недовольны», — заметил недавно глава Крыма Сергей Аксёнов. Почему же так получается? Есть мнение, что развитие российского здравоохранения буксует в том числе из-за несовершенства системы обязательного медицинского страхования.

Деньги идут за пациентом

Система ОМС для Крыма нова и большинству граждан, что уж скрывать, пока не особенно понятна. В России она появилась в начале 90-х как отчаянная мера в условиях рухнувшего бюджета. Денег не было, и работодателям предписывалось выплачивать фиксированный процент с доходов своих сотрудников. Тогда ОМС рассматривалось в качестве временной меры, однако постепенно система прижилась и до сих пор существует без изменений. В 2013 году было введено одноканальное финансирование, и ОМС стало главным источником денег в российском здравоохранении.

В общих чертах напомним о том, как же работает система. Существует Фонд обязательного медицинского страхования (федеральный и территориальные отделения), который занимается сбором и распределением страховых взносов, следит за работой страховых медорганизаций, выполнением законодательства об ОМС региональными властями. Страховые компании в свою очередь должны защищать интересы пациентов и контролировать качество оказанного лечения.

На первый взгляд, схема вполне рациональная: Федеральный фонд перераспределяет собранные средства в территориальные отделения, те выдают деньги страховщикам, которые в свою очередь перечисляют их клиникам в зависимости от объёма оказанных пациентам услуг. То есть декларируется принцип: «Деньги идут за пациентом».

В идеале система должна работать следующим образом. Гражданин, заболевая, первым делом звонит страховщику, а уже тот вызывает скорую помощь для своего клиента, согласует госпитализацию с тем стационаром, где есть возможность его сейчас принять и наличествуют необходимые врач и оборудование. Далее страховщик следит, чтобы пациенту последовательно и вовремя была оказана вся необходимая помощь. Это называется управление страховыми рисками — то, для чего, собственно, и существуют медицинские страховые компании. В итоге пациент получает качественное медобслуживание, врачи серьёзнее относятся к работе, понимая, что за ней ведётся пристальный контроль, а больницы заинтересованы в приёме у себя пациентов, ведь за ними следуют деньги.

Но, как водится, система работает сугубо на бумаге. На деле всё совсем иначе: страховщики увлечённо занялись проверкой задним числом услуг, уже оказанных пациентам, сверяют то, что написано в документах медучреждений, с тем, что обозначено в стандартах Минздрава. То есть сосредоточены на нюансах, которые к качеству медицинской помощи, как вы понимаете, не имеют никакого отношения.

Система в действии

Крымские медики могут привести сотни примеров того, каким образом работают страховые компании. Допустим, пациент обратился в больницу, там ему оказали своевременную помощь. Естественно, он остался доволен и претензий не имеет. Однако спустя некоторое время страховая компания поднимает историю болезни, обнаруживает в ней какую-нибудь погрешность в оформлении документов и на основании этого вычитает 10% из суммы, положенной медучреждению за качественно оказанную пациенту помощь. Или другой пример. Стоимость одной консультации, скажем, педиатра в системе ОМС составляет 600 руб. По итогу страховая компания проводит проверку и находит бюрократический изъян. В итоге мало того что данный случай не оплачивается фондом, так больница ещё и вынуждена будет заплатить штраф в размере так называемого подушевого норматива — 8 тыс. руб. Получается, что медучреждение, выполнив свою работу должным образом, оказав человеку квалифицированную помощь, не только не заработала, но ещё и понесла значительный убыток. Справедливо?

Вообразите, по данным Счётной палаты, почти половина выявляемых страховыми организациями нарушений приходится на неправильное оформление медицинской документации. 53% — на нарушения порядков и стандартов медпомощи. Причём эти самые стандарты до сих пор существуют не на все заболевания. Получается, что доход проверяющей стороны зависит не от объективных параметров, а от дотошности и фантазии контролёра.

Страховые компании, увы, забыли, что должны работать непосредственно с пациентами: в этом состоит их основная функция и именно тогда они будут на самом деле отрабатывать свой хлеб. Но им, разумеется, это невыгодно, ведь проводить проверки задним числом, выискивая бюрократические огрехи, гораздо проще и, главное, выгодней.

Не в коня корм

Получается, что система страховой медицины сейчас, по сути, представляет собой очень дорогостоящего контролёра, который «съедает» почти 25% общего фонда финансирования здравоохранения. Причём сомнительно, что в нём есть реальная необходимость, ведь за работой медучреждений и так есть кому следить: Росздравнадзор, Прокуратура, Роспотребнадзор, ФСБ, МВД и так далее.

Хотя объективности ради нужно признать, что страховщики в ряде случаев всё же выполняют важную контролирующую функцию. Например, при экспертизе смерти или оценке реального ущерба здоровью пациента. Или, опять же, в борьбе с системой приписок. Речь о порочной практике, существующей в некоторых больницах, в соответствии с которой врач, пытаясь получить больше денег для медучреждения, приписывает больному ненужные процедуры. Или в истории болезни могут появиться медицинские услуги, которых на самом деле никто не оказывал. Каждая приписка — это деньги, так больницы пытаются выживать.

Получается, что система ОМС, если её правильно организовать, действительно может стать на страже интересов пациента, при этом позволяя зарабатывать медучреждениям. Но очевидно, что для этого она нуждается в тщательной доработке. Начать следует с Федерального закона № 326-ФЗ. Ну не может норматив, по которому живёт вся система здравоохранения, содержать в списке прав медицинских организаций всего два пункта: получать средства на оказание медпомощи и обжаловать заключение страховой медорганизации. Больницам должны быть предоставлены права, которые позволили бы вести диалог с Фондом ОМС и страховыми компаниями на паритетных началах. Только таким образом можно будет оптимизировать работу системы и сделать её справедливой и выгодной для всех сторон-участниц.