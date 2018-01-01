Оценим со стороны

Что хорошего произошло в Крыму за 12 месяцев по версии властей

Начало 2018 года ознаменовалось в том числе и тем, что крымское правительство составило свой Список хороших дел, перечислив в нём позитивные крымские события и дела за год 2017-й и резюмировав: «Процесс внедрения в Республике Крым стандартов Российской Федерации во многих отраслях завершен... наряду со всесторонним социальным развитием региона сохранился и устойчивый экономический рост во всех отраслях».

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» часто критикует власть и есть за что! Но в этот раз мы решили, как говорится, дать позитива. Ведь действительно повсеместно, ежедневно делаются те самые хорошие дела, которые порой теряются за будничной суетой. Оценим же со стороны масштабы перемен, выделив из вышеупомянутого списка наиболее характерные моменты.

Январь

Ведущим IТ-предприятием республики — ГУП РК «Крымтехнологии» — разработана база данных административных правонарушений за стихийную торговлю, внедрение которой упростит выявление злостных нарушителей.

По поручению президента Российской Федерации в Крыму был разработан региональный закон в части увеличения ежемесячной денежной выплаты республиканским льготникам.

Минкурортов РК также разработан порядок субсидирования субъектов туриндустрии, обслуживающих отдыхающих в периоды межсезонья, за счет средств крымского бюджета.

Февраль

В Симферополе состоялось открытие Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко». Данный центр будет способствовать снижению смертности крымчан от сосудистых заболеваний.

Активно продолжается работа по водообеспечению восточной части полуострова — Нежинским, Просторненским и Новогригорьевским водозаборами подано уже примерно 32 млн куб. метров воды в Северо-Крымский канал.

По всей территории Крыма открываются новые отделения Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра (ЕИРЦ), где жители могут получать необходимую информацию относительно полученных платежных документов.

Март

Готовясь к курортному сезону, Южный и Северо-Кавказский федеральные округа наметили план совместных действий по вопросам развития туризма.

В Симферопольской больнице № 6 введены в работу рентген и компьютерный томограф, что позволит оказывать качественную помощь и проводить точную диагностику в лечении.

Республика Крым и крупнейшее в России предприятие по производству сельхозтехники «КЗ Ростсельмаш» подписали соглашение о взаимодействии.

Апрель

Стартовал III Ялтинский международный экономический форум, в нем приняли участие более 1,5 тыс. человек, в том числе представители 50 стран. Результатом ЯМЭФ стало подписание ряда крупных соглашений о реализации инвестиционных проектов в Республике Крым на сумму около 100 млрд рублей.

Техника на строительстве автомобильной дороги Дубки —

Левадки переведена на круглосуточный режим работы. На объекте задействовано 140 единиц техники.

В восьми городских округах и шести районах республики введён запрет на капитальное строительство до января 2018 года.

Май

В Симферополе были снесены торговые объекты, расположенные перед Центральным рынком. Данные меры, по заявлению властей, способствуют узакониванию торговли.

Нововведением туристического сезона-2017 стало обязательное оповещение МЧС о маршрутах детских туристских групп.

В восточном Крыму начато строительство автомобильной дороги «Таврида», которая позволит обеспечить связь Симферополя с восточными регионами полуострова и Крымским мостом.

На плато Ай-Петри начался демонтаж строений, всего сносят 43 объекта.

Около 400 юных ученых и деятелей искусств были отмечены заслуженными наградами правительства Республики Крым.

Июнь

Ведутся работы по укреплению бывших сооружений Камыш-Бурунского железорудного комбината в окрестностях Керчи.

С начала лета в Крыму дан старт детской оздоровительной кампании. Всего с 1 июня в Крыму начали работу 283 детские организации отдыха и оздоровления, в том числе 61 детский оздоровительный лагерь и 222 лагеря с дневным пребыванием при школах.

В июне по четырем объектам системы водообеспечения определены исполнители проектных и изыскательских работ, заключены контракты (объекты реконструкции гидротехнических сооружений гидроузла Фронтового водохранилища, Феодосийского водохранилища, берегоукрепительные сооружения на р. Бодрак, а также строительство регулируемого перепускного сооружения и реконструкция участков разделительной дамбы озера Сасык-Сиваш).

С начала 2017 года на финансирование всех видов социальной помощи направлено более 4 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — более 824 млн рублей, из республиканского бюджета — более 3,2 млрд рублей.

Июль

Зафиксировано снижение уровня смертности почти по всем контролируемым показателям, при этом отмечена тенденция к снижению смертности от онкологических заболеваний.

Крымские хлеборобы отчитались о намолоте одного миллиона тонн зерна нового урожая. При этом в 2017 году урожайность зерновой группы значительно превысила показатели за аналогичный период 2016 года.

Позиция правительства Крыма относительно стихийной торговли остается неизменной, принято решение о привлечении к борьбе со стихийщиками отрядов казачества и народного ополчения.

Август

Проводится инспектирование независимой рабочей группой функционирования общественного транспорта, результатом чего стали конкретные санкционные меры в отношении должностных лиц и перевозчиков.

Подача заявок участников свободной экономической зоны продолжается, в августе вручено тысячное свидетельство участнику СЭЗ. На сегодня объемы инвестиций задекларированы уже более чем на 100 млрд рублей, создано большое количество рабочих мест, внедряются новые технологии на предприятиях.

Сентябрь

В Симферопольском районе дан старт строительству многопрофильного республиканского медцентра ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая больница им. Семашко». Крымскими медиками был совершен первый экстренный вылет из Симферополя в Краснодар, данный полет дал старт возрождению санавиации в Крыму.

В симферопольском микрорайоне Фонтаны открыта самая современная школа в Крыму. В ней будут обучаться более 800 учащихся.

Октябрь

Подошел к концу летний курортный сезон, с начала года Крым посетили более 4,5 миллиона туристов. Налоговые поступления от курортной отрасли в бюджет республики за первое полугодие составили более 920 млн рублей, что на 3,5% превышает аналогичный показатель 2016 года.

Утвержден новый формат работы правительства — руководители органов исполнительной власти проводят еженедельные приёмы граждан во всех регионах Крыма.

Отмечен прирост промышленного производства в Крыму, он составил 3,5% с начала года.

Ноябрь

Между Советом министров Республики Крым и Российским книжным союзом подписано соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие книжного дела на территории республики.

Знаковым событием в Крыму стало открытие президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на территории Ливадийского дворца памятника Александру III.

В селе Каменка Первомайского района запущена в работу первая в Крыму станция доочистки воды.

Снижены расценки на установку, замену бытовых счётчиков газа, а также на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования на сумму, достигающую 20% от текущей цены.

Декабрь

В республике продолжается работа по открытию дошкольных учреждений. Так, в Армянске состоялось торжественное открытие двух детских садов.

Принят главный финансовый документ Крыма на трехлетний период, в котором запланированы дополнительные доходы и расходы бюджета Республики Крым на 2018 год в сумме пяти миллиардов рублей.

В декабре между Советом министров и объединениями работодателей и профсоюзов РК подписано соглашение о минимальной заработной плате. Уровень минимальной заработной платы в Республике Крым будет составлять 9500 рублей. А величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9803 рубля.