Дом с умом

Управление многоквартирным домом. Управляющая организация

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об управлении многоквартирным домом и управляющих организациях. Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Что это такое

Управляющая организация — юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками.

Целью деятельности управляющей организации является поддержание нормального технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных частей, а также обеспечение возможности использования общего имущества по его назначению.

Согласно положениям Жилищного кодекса РФ, управляющая организация является одной из возможных форм управления многоквартирным жилым домом наряду с ТСЖ (товарищество собственников жилья) и непосредственным управлением.

С организационной точки зрения, управляющая организация является посредником между множеством собственников многоквартирного жилого дома и лицами, оказывающими услуги по его содержанию и обслуживанию, в том числе предоставляющими коммунальные услуги.

Договор управления заключается с каждым собственником на одинаковых для всех собственников условиях. Исходя из способа выбора управляющей организации договор управления заключается на основании:

.решения общего собрания собственников;

.результатов открытого конкурса на управление домом, проводимого органом местного самоуправления.

Договор управления многоквартирным домом регулирует взаимоотношения между собственниками помещений в таком доме и управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию.

Управлять многоквартирным домом может только одна управляющая организация, соответственно, договор управления многоквартирным домом также заключается один.

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Необходимые условия

Договор управления многоквартирным домом должен содержать следующие условия.

1. Сведения о лицах, уполномоченных на заключение договора.

Договор с управляющей организацией может быть заключен в том числе следующими лицами:

— собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

— ТСН, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (если имеется).

Для подтверждения сведений о собственниках помещений в многоквартирном доме понадобятся следующие документы:

— паспорт;

— документы, подтверждающие наличие в собственности помещения в многоквартирном доме;

— протоколы общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на основании которых приняты решения о выборе в качестве способа управления управление управляющей организацией и о выборе самой управляющей организации;

— протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации (если такой проводился);

— доверенность (в случае если договор заключается иным лицом по доверенности).

2. Место исполнения договора.

При этом указывается адрес и состав общего имущества многоквартирного дома.

3. Предмет договора.

Предметом договора является перечень работ (услуг) по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также перечень коммунальных услуг, которые обязуется предоставлять управляющая организация, в том числе услуги по горячему и холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению.

4. Цена договора.

Цена договора может определяться исходя из стоимости фактически выполненных управляющей организацией работ (услуг) и стоимости коммунальных услуг, определяемой в соответствии с объемами фактически предоставленных потребителям в многоквартирном доме коммунальных услуг и тарифами на коммунальные ресурсы, утвержденными в порядке, установленном законодательством РФ.

5. Периодичность и сроки оказания услуг по договору.

Управляющая организация обязана приступить к выполнению договора не позднее чем через 30 дней со дня его подписания, если иной срок не установлен договором.

Срок, на который заключается договор, не может быть менее года и более пяти лет.

6. Отчет управляющей организации.

Управляющая организация ежегодно в течение I квартала текущего года, если иное не установлено договором, должна представлять собственникам отчет о выполнении договора за предыдущий год, а также размещать указанный отчет в системе.

7. Ответственность сторон договора.

Собственники помещений в многоквартирном доме на основании решения общего собрания собственников в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора, если управляющая организация не выполняет условий такого договора, и принять решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управления данным домом.

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