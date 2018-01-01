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Крымский осколок памяти

Красный граф А. Н. Толстой

10 января — 125 лет со дня рождения красного графа русской литературы Алексея Николаевича Толстого

Крым стал последним местом, где видели подлинного Алексея Толстого. Позже из поэта он переквалифицировался в прозаика, а затем стал виртуозным исполнителем политических заказух и «отцом» Буратино.

«Наплевать!»

Сам он объяснял метаморфозы своей личности просто и предельно откровенно: «Я циник, мне на все наплевать! Я — простой смертный, который хочет жить, хорошо жить, и все тут. Мое литературное творчество? Мне и на него наплевать! Нужно писать пропагандные пьесы? Черт с ним, я и их напишу!.. Эта гимнастика меня даже забавляет! Приходится, действительно, быть акробатом. Мишка Шолохов, Сашка Фадеев, Илья Эренбург — все они акробаты. Но они — не графы. А я — граф, черт подери! И наша знать (чтоб ей лопнуть!) сумела дать слишком мало акробатов!»

Доказательств не требуется

В официальных биографиях Алексея Николаевича прописано, что родился он 29 декабря 1882 года (10 января 1883 г.) в г. Николаевске (ныне г. Пугачев) Саратовской губернии. Отец, мол, был графом, но детство будущего писателя «прошло не в барских хоромах, а на хуторе под Самарой, в семье отчима». Мать Александра Леонтьевна Толстая (урожденная Тургенева, внучатая племянница декабриста Николая Тургенева) была детской писательницей и подписывалась фамилией второго мужа Востром, «ее любовь к народу в значительной степени формировала личность и мировоззрение сына». Для хрестоматийного жизнеописания, предназначенного для прочтения детьми до 16 лет, звучит вполне убедительно. Взрослые же и без чужих биографий знают, что от родителей все мы, включая известных литераторов, берем не всегда самое лучшее и почти никогда то, что родители особенно настойчиво хотят в нас вложить. Безусловно, в куда большей степени, нежели некая абстрактная материнская любовь к народу, на формировании личности и мировоззрения юного Алексея сказалось то, что с отчимом его мать жила вне брака из-за определения духовной консистории. Более того, ходили упорные слухи, что этот самый отчим и есть настоящий отец мальчишки, и графский титул к мальцу приклеился лишь из-за бесхребетности (или истинного благородства) первого супруга талантливой сказочницы Александры Леонтьевны. Вот и пришлось Алексею всю жизнь доказывать, что он таки граф, а не байстрюк, или как там еще его называли деревенские сверстники. И в этом деле ему очень помог унаследованный от матери талант — умение рассказывать народу сказки...

Французская сказка

В конце 1907 года Алексей и его вторая жена Софья Дымшиц-Толстая надумали совершить заграничную поездку. Она была художницей, и ее наставники в области живописи считали, что юному дарованию настала пора посетить Париж, «город искусств». Там можно было многое посмотреть и, конечно, себя показать, то есть, как пишет в своих воспоминаниях Дымшиц-Толстая, «продемонстрировать свои работы тамошним „мэтрам“». У Толстого были иные цели, которые, правда, не противоречили мечтаниям его супруги. Все дело в том, что первый раз Толстой женился, едва поступив в Петербургский технологический институт, прожил с первой женой Юлией Рожанской пять лет, родил сына, а потом осознал, что мечтает выйти из этих «потемок». Другая женщина и Париж весьма подходили для устремившегося к свету поэта.

«Мы смотрели на эту поездку, прежде всего, как на своего рода свадебное путешествие», — особо отметит в своих воспоминаниях Дымшиц-Толстая. И вот в январе 1908 года они выехали в Париж.

В Париже парочка поселилась в большом пансионе на рю Сен-Жак, 225. В этом месте обитали люди «различнейших наций, вплоть до двух студентов-негров, плененных принцев, воспитывавшихся на средства французского правительства и обучавшихся медицине». Само собой, Толстой действовал от противного, там, где принято было принимать облик космополита, он нарочито подчеркивал свою русскость. И общался, по большей части, с соотечественниками. Там, в Париже Толстой познакомился с человеком, чье имя неотделимо от Крыма, с Максимилианом Волошиным. И это была настоящая сказка...

«Среда, в которой мы вращались в Париже, состояла из русских и французских художников и писателей, — пишет Дымшиц-Толстая. — В эту среду ввела нас русская художница Елизавета Сергеевна Кругликова, которая годами жила в Париже, в районе Монмартра, на рю Буассонад... Кругликова познакомила нас и с уже упоминавшимся Максимилианом Александровичем Волошиным...»

Сам Толстой для описания знакомства с Волошиным выбрал совсем другой слог: «Вошел человек в цилиндре, бородатый, из-под широких отворотов пальто в талию выглядывал бархатный жилет. Нечеловеческие икры покоятся на маленьких ступнях, обутых в скороходы... Сколь личин ни надевает человек, сколь в качествах своих ни уверяет, верю только первому мгновенному [и точному], прояснившему лицо выражению души его, застигнутой врасплох. Человек этот поэт...»

Наверное, было бы логичнее, если бы слова эти вышли из-под пера Волошина. Ведь, взглянув на Толстого тогда, он увидел только чистую, без всякой фальши «личину творца». И пригласил нового знакомого в святая святых русской поэзии, в свой дом в Коктебеле...

Время чудес

21 мая 1909 года Толстой с женой приехали в Коктебель. В это лето у Волошина отдыхали Н. С. Гумилёв, Е. И. Дмитриева (Черубина), супруги Толстые, С. Я. Елпатьевский и другие. Супруги Толстые органично вписались в эту поистине звездную компанию, моментально включились в кипучую жизнь волошинской обители. «Однажды, — рассказывала Дымшиц-Толстая, — поэты устроили творческое соревнование. Они заставили меня облачиться в синее платье, надеть на голову серебристую повязку и „позировать“ им, полулёжа на фоне моря и голубых гор. Пять поэтов „соревновались“ в написании моего „поэтического портрета“. Лучшим из этих портретов оказалось стихотворение Алексея Николаевича...» В то время он еще мог позволить себе быть поэтом, мог говорить душой...

Елена БОНДАРЮК
Фото scoopnest.com, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 463 от 12 января 2018 года

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Просмотров: 257 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:09

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