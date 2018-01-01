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Говорят, что... игнорируют больных диабетом Не пожелавшая представиться жительница Симферопольского района поделилась проблемой: «Здравствуйте. Мой ребенок стоит на учете у эндокринолога по сахарному диабету в Луговской больнице. И нам невозможно записаться на приём к врачу уже на протяжении более двух месяцев. Приходили в ноябре (обычно берем талон на следующий месяц для получения инсулина), нам сказали: талонов в декабре не будет, их отменяют, придете по живой очереди. Хорошо, мы приходим в декабре, а нам говорят: надо записываться, но на декабрь талонов нет. Врач сказала, что диабетиков она будет принимать не более двух в день; просим дать талон на январь, в регистратуре сказали: с 1 января электронная запись, и не дали. Не поверите – в январе 10 числа тоже нет талонов! Т. е. мой ребенок, который нуждается в инсулине, должен непонятно чего ждать? Почему я должна эти два месяца покупать инсулин сама? Зачем мы делаем отчисления с каждой зарплаты в Фонд обязательного медицинского страхования? Наймите дополнительных врачей, почему мы должны мучиться, занимаясь самолечением? Была бы возможность, пошли к другому врачу, но вынуждены, так как стоим у нее на учете и никто инсулин нам не выпишет». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года Еще статьи: Говорят, что... о болезни нужно знать заранее? Куда исчез инсулин? Говорят, что... в больницах не придерживаются времени на талонах Говорят, что... жителей Красногвардейского района мучают медосмотрами Нет валюты — нет инсулина