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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... появились ловушки для детей

Житель крымской столицы рассказал страшную историю: «В Гагаринском парке Симферополя ребенок провалился в яму, которая находится как раз на дорожке. Яма расположена на протоптанной дорожке недалеко от скульп­туры «Три грации». При этом она ничем не огорожена, а видна плохо. Ребенок провалился, благо было много одежды, что и спасло».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года

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Просмотров: 164 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:56

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