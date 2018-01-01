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Говорят, что... появились ловушки для детей

Житель крымской столицы рассказал страшную историю: «В Гагаринском парке Симферополя ребенок провалился в яму, которая находится как раз на дорожке. Яма расположена на протоптанной дорожке недалеко от скульп­туры «Три грации». При этом она ничем не огорожена, а видна плохо. Ребенок провалился, благо было много одежды, что и спасло».