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Говорят, что... появились ловушки для детей
Житель крымской столицы рассказал страшную историю: «В Гагаринском парке Симферополя ребенок провалился в яму, которая находится как раз на дорожке. Яма расположена на протоптанной дорожке недалеко от скульптуры «Три грации». При этом она ничем не огорожена, а видна плохо. Ребенок провалился, благо было много одежды, что и спасло».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года
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