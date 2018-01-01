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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ФМС по-прежнему труднодоступна?

Жители Керчи сетуют, что в их городе трудно дождаться нужной услуги от ФМС. Мол, чтобы попасть в кабинет, еще совсем недавно «нужно было в три ночи приходить, а иногда и в час». Но ведь, казалось бы, прогресс не стоит на месте. Однако горожане в соцсетях свидетельствуют, что проблемы никуда не делись: «сейчас поставили долбаный ящик, типо улучшили, можно записаться по живой очереди... и что по электронной не запишешься, а на улице очередь теперь к этому ящику и на другой день тоже не записаться». «Когда же это прекратится?» – задают керчане резонный вопрос.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:58

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