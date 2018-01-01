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Говорят, что... пляж превратили в помойку Говорят, пляж в курортной Орловке превратился в настоящую помойку. Казалось бы, не сезон… Однако те, кому периодически, вне зависимости от времени года, приходит в голову подышать свежим морским воздухом, не считают, что зима является поводом оставлять на пляже отходы жизнедеятельности, да еще в таком количестве. К тому же на улицах городских и сельских поселений мусор убирают круглогодично, так почему же пляжи являются исключением? Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года Еще статьи: Сквер-помойка Говорят, что... пляж в Любимовке превращается в помойку Говорят, что... про пляж забыли, едва наступила осень Бомжовый пляж Круговую поруку нарушил «Ревизор»