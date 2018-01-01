Мусорозаботы

Не будет ли строительство комплекса в Каменке очередной «горячей точкой»?

Строительство мусороперерабатывающего комплекса в Симферополе предварительно одобрили в Общественной палате Республики Крым. Проект в столичном пригороде Каменка будет реализован, однако предварительно пройдет еще ряд дополнительных процедур. К примеру, в администрации столицы эксперты рекомендуют проверить деятельность компании, которая берет на себя организацию строительства. Также свое заключение должны дать крымские экологи.

На фоне критической ситуации

Мусороперерабатывающий комплекс должен расположиться на территории земельного участка общей площадью более сорока одной тысячи квадратных метров в районе улицы Кубанской. На фоне критической ситуации с вывозом бытовых отходов в Симферополе в этом заинтересованы и в столичной администрации. Однако в Общественной палате намереваются учесть все возможные риски, в том числе побеспокоиться о комфортной жизни населения микрорайона Каменка.

Григорий Иоффе, председатель Общественной палаты Республики Крым:

«Мы сможем понять главное — не станет ли воплощение этого проекта очередной „горячей точкой“ или точкой напряжения в городе? Не коснется ли реализация этого проекта прав людей на спокойную жизнь в своих квартирах и домах? Нет ли опасности, что будут потрачены большие бюджетные средства, которые не окупятся?»

Впрочем, вышеописанные опасения руководство компании застройщика развеяло. Возводить будут на деньги инвесторов: две очереди с затратами по 106 миллионов рублей на каждую. Запуск первой планируется уже в апреле. У комплекса, по заверению компании «Экопром Крым», ряд преимуществ технологического характера. В России по такой методике еще не строили. А вот в Западной Европе — да. Примечательно, что появление в городе комплекса не повлияет на размер тарифа за вывоз мусора. Зато предоставит примерно 175 дополнительных рабочих мест. Мощность объекта полторы сотни тысяч тонн в год. Все оборудование российского и белорусского производства.

Максим Копейкин, заместитель генерального директора ООО «Экопром Крым»:

«Ведомство и министерство проверили данные проекта на предмет соответствия техническим, архитектурным, культурным, экономическим, в общем, всем видам деятельности. Но мы посчитали необходимым и, соответственно, городская администрация, вынести этот вопрос на обсуждение общественности».

Разговор или дело?

Также председатель республиканской Общественной палаты обратил внимание её членов на то, что осенью прошлого года компания со своим проектом получила положительную экспертную оценку на инвестиционном совете Республики Крым, а этот аспект говорит о действительно потенциально высоком качестве.

Григорий Иоффе:

«Желающих, скажу я вам, очень много. К сожалению, процентов восемьдесят из них — это прохиндеи, которые просто стремятся в Крым для того, чтобы это все сделать. Но вот этот проект прошел. То, что было сказано по поводу общественного напряжения, можно просто принять к сведению, а можно, конечно, поставить некоторые сомнения. Я думаю, что они могут разрешиться только опытным путем. Только после того как эти жители встретятся с инвесторами, городской администрацией и продолжат свой диалог».

Кроме этого, эксперты Общественной палаты призвали симферопольскую администрацию детально изучить ресурсы компании-организатора застройки. Также к вопросу будут привлечены авторитетные крымские ученые-экологи.

Общественное слушание на тему строительства мусороперерабатывающего завода уже прошло в столичной администрации. Там руководители фирмы отвечали на вопросы общественности, в том числе жителей микрорайона Каменка.

Что ж, разговоры о необходимости подобного объекта (причём не только в Симферополе, во многих местах на полуострове) ведутся уже не первый год. И намерений, и деклараций, и проектов разнообразных было представлено достаточно много. Может быть, на этот раз дело действительно сдвинется с мёртвой точки? Может быть, Симферополь, а затем и весь Крым наконец начнёт избавляться от ужасных и опасных мусорных завалов? Но избавляться цивилизованно.