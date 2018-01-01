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Без омовения, но за плату

Почему место крещения князя Владимира перестало бить рекорды посещаемости

Один из самых известных в мире историко-археологических музеев-заповедников — «Херсонес Таврический — встав на коммерческие рельсы, начал зарабатывать деньги, но потерял часть посетителей.

Компьютеры и катера

Подводя итоги 2017 года, руководство легендарного музея вынуждено было констатировать существенное сокращение количества посетителей.

Светлана Мельникова, директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический»:

«В прошедшем году нас посетили около 900 тысяч человек, что на 200 тысяч меньше, чем в 2016 году. С другой стороны, в 2015 году посетителей было еще меньше — 500 тысяч человек, что, конечно же, связано с введением платы за вход. Напомню, в 2014 году было принято государственное решение — сделать наш музей свободным для посещения без взимания входной платы. Я как директор, конечно, обрадовалась такой посещаемости, но понятно, что всегда хочется иметь свой специальный счет, дополнительный заработок, поэтому в 2017 году было решено, что экскурсионное обслуживание в Херсонесе будет осуществляться на платной основе».

Кстати, даже в то время, когда посещение музея официально было бесплатным, находились предприимчивые гиды, которые предлагали посетителям экскурсии за деньги. В итоге решение о введении платы принималось в том числе и на основании опыта, показывающего, что крымчане и гости полуострова в принципе готовы оплачивать подобную услугу. И, по словам Мельниковой, в прошлом году «Херсонес Таврический», с одной стороны потеряв часть посетителей, с другой — заработал на экскурсионном обслуживании около 16 миллионов рублей.

«Впрочем, уже первая неделя 2018 года внушает нам оптимизм, — говорит директор. — За эти дни количество принятых музеем групп превысило данный показатель за весь январь прошлого года. Значит, мы все сделали правильно. Кроме того, на заработанные деньги мы купили для музея компьютеры и катера для подводной археологии — раньше ведь доходило до того, что сотрудники вынуждены были работать на принесенных из дома ноутбуках».

Под неохраной ЮНЕСКО

Что еще сделано в ушедшем году? Завершены работы над античным монетным двором, отремонтированы помещения, открыта античная экспозиция, где 2,5 тысяч уникальных экспонатов. На территории заповедника прошли три концерта в рамках акции «Опера в Херсонесе», возобновили проведение научной конференции «Архонт».

Сотрудники ФСБ передали «Херсонесу Таврическому» 246 предметов, изъятых в ходе спецоперации у «черных археологов». В основном среди них — татарские, византийские и римские монеты, в том числе серебряные.

Сегодня территория музея-заповедника превышает 42 гектара. Кроме главной экспозиции под открытым небом, в нее входит крепость Чембало в Балаклаве, крепость Каламита в Инкермане, а также Хора — земельные наделы граждан Херсонеса, расположенные на Гераклейском полуострове.

Хорошая новость в том, что наконец-то начали строительство здания нового фондохранилища музея в Севастополе.

«Оно проходит на участке, который находится в ведении заповедника в районе бухты Омега, а завершится до конца 2018 года, — уверена Светлана Мельникова. — Это очень сжатые сроки. Археологический надзор за строительством фондохранилища будет проводить сам „Херсонес Таврический“».

Уже подписан контракт и на создание проектной документации по берегоукрепительным работам. Проблема серьезная — зимние штормы постепенно буквально смывают в море античные памятники музея-заповедника.

«Я до приезда в Крым не представляла, какие бывают шторма здесь, какое движение волн, — говорит Мельникова. — Фотографии-то отсюда получаются очень красивые, но идет постепенное вымывание берегового слоя. Поэтому необходимы конструкции для гашения волн. Согласно проекту, первый этап предусматривает работы на суше, но в будущем необходимо продолжить берегоукрепление в море».

Кроме того, готова проектная документация и по реставрации куртин и нескольких башен генуэзской крепости Чембало. Мельникова уверена в том, что масштабный план по превращению Балаклавы в место отдыха с яхтенной мариной должен предусматривать не только «катание на лодках и блюда из рыбы»: эта крепость — один из самых аутентичных памятников, который необходимо достойно сохранить.

«Все это стоит очень дорого, и заработанных нами денег на это, естественно, не хватает, — говорит директор. — Поэтому мы рассчитываем на поддержку федерального бюджета, учитывая обязательства государства по охране памятника ЮНЕСКО. Несмотря на то, что ЮНЕСКО с нами сейчас не состоит в официальных отношениях, все необходимые процедуры Херсонес выполняет, а наши сотрудники регулярно ездят на сессии ЮНЕСКО».

Неофициальное купание

В планах на будущее у крымских музейщиков — создание собственного реставрационного центра, услугами которого могли бы пользоваться не только федеральные, но и все остальные музеи полуострова.

«У нас есть свои мастерские, а некоторые музеи не могут этого себе позволить, и создание такого реставрационного центра для всего Крымского полуострова очень важно, — говорит Мельникова. — Наличие государственных реставрационных мастерских помогло бы справиться с музеефикацией памятников и артефактов, которых за последнее время в Крыму обнаружено большое количество».

А вот купаться на территории музея в ходе крещенских праздников его руководство крайне не рекомендовало и не собирается официально разрешать эту традиционную народную забаву и в будущем.

«Сказать „купание не приветствуется“ — это, наверное, немного не тот глагол, — пояснил директор. — Это территория музея, это особо ценный объект, а не пляж, не приспособленная для купания зона. Но мы и понимаем, что есть такое слово — „традиция“, так сложились обстоятельства, что люди праздник Крещения любят встречать именно в Херсонесе. Оно и понятно — место крещения князя Владимира. Мы не можем запретить омовение людей в море на берегах музея, но обеспечить их безопасность — обязаны».

Тимур ДОКТОРОВ
Фото chersonesos.org, В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года

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Просмотров: 231 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:57

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