Недетские страсти

В Симферополе приступили к резонансному сносу здания кукольного театра

Более полувека Крымский академический театр кукол ютился в бывшем Доме культуры энергетиков. Сейчас в старом здании вовсю кипит работа: строители вывозят оставшийся театральный инвентарь, разбирают внутренние перекрытия, выносят старые двери и окна. После этого начнут демонтировать кровлю, а затем приступят непосредственно к сносу. Эта часть работ должна завершиться к середине февраля, а на опустевшей площадке к 2019 году воздвигнут здание нового кукольного театра.

С размахом

О том, что с детским театром кукол нужно что-то делать, заговорили практически сразу после событий Крымской весны. Главным проводником идеи масштабной реконструкции здания стала министр культуры РК Арина Новосельская, которая в своё время являлась директором и художественным руководителем кукольного театра, так что не понаслышке знает обо всех его проблемах. Более двух лет ушло на проектно-изыскательские работы, и вот в конце прошлого года конкурс на строительство выиграла компания из Санкт-Петербурга — ООО «Меандр».

Согласно проекту, уже одобренному Главгосэкспертизой РФ, общая площадь нового здания составит 8692 кв. м, площадь фундамента — более полутора тысяч квадратных метров. Предусмотрены два зрительных зала: на 300 и 100 мест. Помимо этого, на подземном этаже будут оборудованы складские, производственные, ремонтные, репетиционные и технические помещения, грим-уборные и бытовые комнаты для артистов, а также полумеханизированный паркинг, места в котором зрители смогут покупать вместе с билетами на спектакли. Что касается внешнего вида здания, то его фасад, в соответствии с заключением Главгосэкспертизы, «будет исполнен в неоклассическом стиле и украшен скульптурами, фронтонами с карнизами и барельефами, пилястрами и другими декоративными элементами, продумана вертикальная связь между этажами в виде массивных пилонов, колонн и ярких вставок из цветной мозаики». Благодаря всем этим архитектурным изыскам новый театр, считают власти, гармонично впишется в окружающую застройку.

Арина Новосельская, министр культуры РК:

«Это очень красивый, большой проект. Мне кажется, что в своём роде в России он такой один. Здание будет очень красивое: белокаменное, в академическом стиле, с элементами ампира. Мы долго думали, как оно должно выглядеть, чтобы вписаться в архитектуру города. Найдено решение, которое удовлетворило всех архитекторов, градсовет и, конечно, общественность. Здание будет в пять этажей. В нём расположатся театр кукол и студии для занятий с детьми».

Большой шаг в культурной сфере

Само собой, «белокаменный» проект стоит недёшево, так что реализовывать его решили за счёт средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. В какую именно сумму обойдётся строительство нового кукольного театра, пока не ясно, однако два года назад озвучивалась приблизительная стоимость — 1,1 млрд руб.

Контролировать возведение будущего театра поручено Службе капитального строительства РК совместно с авторским надзором со стороны проектной организации.

Павел Чёрный, директор Крымского академического театра кукол:

«Мы очень рады, что наконец-то выпала возможность попасть в программу ФЦП, которая позволит построить новое здание театра кукол. Оно будет вмещать две большие сцены, гримёрные, помещения для занятий, большое фойе, кафе для детей. Реализация такого проекта позволит активно развиваться театру, ставить новые интересные спектакли, а также создать все удобства для сотрудников и зрителей. Существующее сооружение давно признано аварийным. У нас не было ни отопления, ни нормальных туалетов. Надеемся, что скоро мы сможем полноценно работать в новом здании и принимать много гостей. Это большой шаг в культурной сфере Крыма».

Кстати, что касается судьбы творческого коллектива театра, то, по информации Министерства культуры РК, в ближайшие два года ему предстоит делать упор на выездные представления. Для этого власти приобрели передвижную автосцену со светодиодным экраном, а также всё необходимое световое и звуковое оборудование. Кроме того, спектакли театра кукол будут проходить в Крымском академическом русском драматическом театре им. Горького и симферопольском Доме офицеров.

Мнения разделились

Несмотря на то что в январе прошлого года проект здания Центра детского театрального искусства был одобрен на общественных слушаниях в Симферополе, а также на заседании городского градостроительного совета, отношение общественности к будущей новостройке складывается крайне неровное.

Одни считают, что снос старого здания театра кукол возмущает, главным образом, тех, кто там давно не был и потому не ведает об ужасном состоянии, в котором пребывало это здание последние несколько лет. К тому же в нём давно тесно и творческому коллективу, и зрителям, так что ремонтом проблему было бы не решить. Строительство нового помещения в такой ситуации — наиболее оптимальный выход. Тем более что о какой-то уникальности и самобытности бывшего Дома культуры энергетиков говорить не приходится.

Других одолевает естественная ностальгия по детству, неизбежно связанному со старым театром кукол, и сентиментальная привязанность к «особой сцене», на которой царил некий неповторимый дух. Всё это, конечно, теперь уйдёт в историю вместе с демонтированным зданием.

И, наконец, третьи обеспокоены не столько сносом старого театра, сколько сомнительным проектом нового. Несмотря на уверения специалистов Главгосэкспертизы и крымского министра культуры, непонятно, как «белокаменная» пятиэтажка с элементами ампира впишется в архитектурный рисунок города. Кроме того, раз в новом здании разместятся не только театр, но и детские студии, однозначно увеличится нагрузка на улицы Горького и Жуковского. Опять же, справится ли миниатюрный паркинг, предусмотренный проектом, с наплывом посетителей? Если нет, где они будут оставлять свои автомобили?

В общем, на данный момент можно с уверенностью утверждать лишь одно: другие проекты, поданные в своё время на конкурс, были гораздо хуже того, который в итоге выбрали для реализации. Как говорится, меньшее из зол.