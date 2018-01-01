Кооперация или ликвидация?

Что станет с троллейбусным транспортом Крыма

В начале недели общественность взбудоражила весть о том, что ГУП РК «Крымтроллейбус» прекращает свою работу. Оказалось, правда, что броский заголовок о ликвидации троллейбусного парка не соответствует действительности, и речь идёт всего лишь о реорганизации. Что же ждёт троллейбусный транспорт республики в ближайшем будущем? И как грядущие перемены отразятся на сотрудниках предприятия и пассажирах?

Проблемное предприятие

Для начала следует вспомнить, чем жил Крымтроллейбус последние несколько лет. Во-первых, на предприятии без конца менялось руководство. Кого-то снимали с должности по требованию прокуратуры и правоохранительных органов, кого-то — в связи с обилием жалоб коллектива предприятия. Были и те, кто уходил по доброй воле, сетуя на беспросветный кризис, в котором погряз троллейбусный парк, и понимая собственное бессилие....

Во-вторых, постоянно уменьшалось количество машин, регулярно выходивших на маршруты. Официальная причина — отсутствие запчастей, из-за чего почти половина подвижного состава попросту простаивала. По словам сотрудников предприятия, доходило до того, что водители вынуждены были покупать комплектующие за собственный счёт, лишь бы не сидеть без работы.

В-третьих, хотя зарплату сотрудникам платили регулярно, она зависела от выработки. А если водители и кондукторы были вынуждены просиживать в парке, то, естественно, им приходилось сильно терять в деньгах.

Так продолжалось не один год, так что стало складываться впечатление, будто кто-то пытается намеренно обанкротить Крымтроллейбус в угоду личным интересам. Как-никак один участок, занимаемый троллейбусным парком, чего стоит! Пять гектаров земли в центре столицы — идеальное место под застройку. Однако крымские власти, надо отдать должное, всё же не допустили развала предприятия с почти шестидесятилетней историей, несмотря на его очевидную убыточность. Правительству, конечно, пришлось субсидировать троллейбусный парк в течение довольно долгого времени, зато по итогам прошлого года он, наконец, впервые за много лет начал приносить прибыль.

Тем не менее проблем на предприятии по-прежнему хватает. Это, прежде всего, нехватка рабочих: многие специалисты успели разбежаться в пору затянувшегося кризиса, и сейчас только в симферопольском парке не хватает более сотни водителей. Кадровый дефицит не даёт возможности выпускать на маршруты весь подвижной состав, имеющийся в распоряжении предприятия, что снижает не только качество обслуживания пассажиров, но и уменьшает доходы компании.

Реформа началась

Итак, Крымтроллейбус благополучно вышел из кризиса, и в этой связи вызывает недоумение внезапное решение правительства о его присоединении к ГУП «Крымавтотранс». Зачем сейчас понадобилась громоздкая реорганизация?

Игорь Захаров, министр транспорта РК:

«Присоединение проводится в рамках транспортной реформы, согласованной с главой Крыма. Она подразумевает централизацию и оптимизацию управления всеми автомобильными активами республики. Ещё раз акцентирую внимание: Крымтроллейбус не прекращает своей деятельности. Более того, мы закупаем новую технику для предприятия, совместно с его новым руководством открыли учебный центр, чтобы увеличить число водителей и ликвидировать кадровый голод».

То есть республика вкладывает средства в развитие Крымтроллейбуса, что является гарантией того, что предприятие продолжит свою работу, но теперь уже в качестве филиала Крымавтотранса. А вообще, если верить министру транспорта, кооперация — процесс для России естественный и привычный. И, как правило, приводит к положительным результатам. Взять, к примеру, ОАО «Российские железные дороги». Пока каждая ветка работала сама по себе, в сфере железнодорожных перевозок царил бардак. Когда же все филиалы были централизованы, удалось навести некоторый порядок. При этом все дочерние организации РЖД сохранили свой кадровый состав, собственные расчётные счета и прочие составляющие работы. Произошла лишь оптимизация управления.

Игорь Коробчук, директор ГУП РК «Крымавтотранс»:

«Объединение двух предприятий необходимо, в первую очередь, крымчанам. Многие недовольны ситуацией в транспортной сфере республики, а нынешние изменения должны привести к улучшению качества обслуживания благодаря наведению порядка в управлении перевозками, введению диспетчеризации».

Кстати, по словам Захарова, на присоединении Крымтроллейбуса к Крымавтотрансу начатая реформа не остановится. На ближайшее время запланировано создание ещё двух транспортных филиалов, которые возьмут на себя организацию работы пассажирских перевозок в двух муниципалитетах: Симферополе и Керчи. Для обеспечения их работы в этом году по программе некоммерческого лизинга правительство закупит около 800 единиц автомобильной техники. Таким образом, власти фактически берут в свои руки сферу городского общественного транспорта. Государственный перевозчик, как ожидается, охватит около 30–40% рынка, создавая таким образом серьёзную конкуренцию частникам. Это, говорят чиновники, даст возможность задавать тон в сфере пассажирских перевозок. Государственные маршрутки будут соблюдать расписание движения, работать допоздна, использовать современные машины, без возражений обслуживать льготные категории граждан. Даже не верится, что всё это возможно в крымских реалиях!

Всё к лучшему?

Каким бы ни был исход начатой реорганизации, одним из главных остаётся вопрос: что будет с людьми, работающими на Крымтроллейбусе? Нельзя забывать, что это, как правило, узкоспециализированные кадры, которым в случае чего придётся либо сидеть без работы, либо идти торговать на рынок.

Конечно, в подобных ситуациях интересы коллектива должен отстаивать профсоюз предприятия. И он, надо сказать, молчать не стал: сразу после объявления реорганизации объединение рабочих составило письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой защитить интересы сотрудников троллейбусного парка. Тревогу людей можно понять: несколько лет назад крымские власти обещали благодаря всё той же реорганизации улучшить положение дел на предприятии «Крыммолоко». Однако вскоре завод почил в бозе, а его сотрудники остались на улице.

Илья Прокопьев, генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Как таковой реорганизации не будет. Речь идёт о присоединении тех мощностей, которые у нас сейчас есть, к Крымавтотрансу. Все люди, которые работают на нашем предприятии, останутся на своих местах. Кроме того, мы сохраним все занимаемые помещения и подвижной состав. Просто появится единый центр взаимодействия среди перевозчиков в виде головного предприятия — Крымавтотранса.

Что ж, будем надеяться, что на сей раз перемены действительно будут к лучшему. А тем временем Минтранс сообщил о ещё одной мере оптимизации работы отрасли: ликвидации компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция».

Игорь Захаров:

«В этом году начнёт работу Крымский мост. Надеемся, что уже к середине года по нему пойдут первые легковые автомобили и автобусы. Поэтому нынешний формат работы переправы будет изменён. В то же время ни один пароход не уйдёт с обслуживаемого маршрута: у судовладельцев по-прежнему есть заинтересованность в работе. Будут сохранены все рабочие места и технологические процессы».