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ПолитикаВласть

Кооперация или ликвидация?

Что станет с троллейбусным транспортом Крыма

В начале недели общественность взбудоражила весть о том, что ГУП РК «Крымтроллейбус» прекращает свою работу. Оказалось, правда, что броский заголовок о ликвидации троллейбусного парка не соответствует действительности, и речь идёт всего лишь о реорганизации. Что же ждёт троллейбусный транспорт республики в ближайшем будущем? И как грядущие перемены отразятся на сотрудниках предприятия и пассажирах?

Проблемное предприятие

Для начала следует вспомнить, чем жил Крымтроллейбус последние несколько лет. Во-первых, на предприятии без конца менялось руководство. Кого-то снимали с должности по требованию прокуратуры и правоохранительных органов, кого-то — в связи с обилием жалоб коллектива предприятия. Были и те, кто уходил по доброй воле, сетуя на беспросветный кризис, в котором погряз троллейбусный парк, и понимая собственное бессилие....

Во-вторых, постоянно уменьшалось количество машин, регулярно выходивших на маршруты. Официальная причина — отсутствие запчастей, из-за чего почти половина подвижного состава попросту простаивала. По словам сотрудников предприятия, доходило до того, что водители вынуждены были покупать комплектующие за собственный счёт, лишь бы не сидеть без работы.

В-третьих, хотя зарплату сотрудникам платили регулярно, она зависела от выработки. А если водители и кондукторы были вынуждены просиживать в парке, то, естественно, им приходилось сильно терять в деньгах.

Так продолжалось не один год, так что стало складываться впечатление, будто кто-то пытается намеренно обанкротить Крымтроллейбус в угоду личным интересам. Как-никак один участок, занимаемый троллейбусным парком, чего стоит! Пять гектаров земли в центре столицы — идеальное место под застройку. Однако крымские власти, надо отдать должное, всё же не допустили развала предприятия с почти шестидесятилетней историей, несмотря на его очевидную убыточность. Правительству, конечно, пришлось субсидировать троллейбусный парк в течение довольно долгого времени, зато по итогам прошлого года он, наконец, впервые за много лет начал приносить прибыль.

Тем не менее проблем на предприятии по-прежнему хватает. Это, прежде всего, нехватка рабочих: многие специалисты успели разбежаться в пору затянувшегося кризиса, и сейчас только в симферопольском парке не хватает более сотни водителей. Кадровый дефицит не даёт возможности выпускать на маршруты весь подвижной состав, имеющийся в распоряжении предприятия, что снижает не только качество обслуживания пассажиров, но и уменьшает доходы компании.

Реформа началась

Итак, Крымтроллейбус благополучно вышел из кризиса, и в этой связи вызывает недоумение внезапное решение правительства о его присоединении к ГУП «Крымавтотранс». Зачем сейчас понадобилась громоздкая реорганизация?

Игорь Захаров, министр транспорта РК:

«Присоединение проводится в рамках транспортной реформы, согласованной с главой Крыма. Она подразумевает централизацию и оптимизацию управления всеми автомобильными активами республики. Ещё раз акцентирую внимание: Крымтроллейбус не прекращает своей деятельности. Более того, мы закупаем новую технику для предприятия, совместно с его новым руководством открыли учебный центр, чтобы увеличить число водителей и ликвидировать кадровый голод».

То есть республика вкладывает средства в развитие Крымтроллейбуса, что является гарантией того, что предприятие продолжит свою работу, но теперь уже в качестве филиала Крымавтотранса. А вообще, если верить министру транспорта, кооперация — процесс для России естественный и привычный. И, как правило, приводит к положительным результатам. Взять, к примеру, ОАО «Российские железные дороги». Пока каждая ветка работала сама по себе, в сфере железнодорожных перевозок царил бардак. Когда же все филиалы были централизованы, удалось навести некоторый порядок. При этом все дочерние организации РЖД сохранили свой кадровый состав, собственные расчётные счета и прочие составляющие работы. Произошла лишь оптимизация управления.

Игорь Коробчук, директор ГУП РК «Крымавтотранс»:

«Объединение двух предприятий необходимо, в первую очередь, крымчанам. Многие недовольны ситуацией в транспортной сфере республики, а нынешние изменения должны привести к улучшению качества обслуживания благодаря наведению порядка в управлении перевозками, введению диспетчеризации».

Кстати, по словам Захарова, на присоединении Крымтроллейбуса к Крымавтотрансу начатая реформа не остановится. На ближайшее время запланировано создание ещё двух транспортных филиалов, которые возьмут на себя организацию работы пассажирских перевозок в двух муниципалитетах: Симферополе и Керчи. Для обеспечения их работы в этом году по программе некоммерческого лизинга правительство закупит около 800 единиц автомобильной техники. Таким образом, власти фактически берут в свои руки сферу городского общественного транспорта. Государственный перевозчик, как ожидается, охватит около 30–40% рынка, создавая таким образом серьёзную конкуренцию частникам. Это, говорят чиновники, даст возможность задавать тон в сфере пассажирских перевозок. Государственные маршрутки будут соблюдать расписание движения, работать допоздна, использовать современные машины, без возражений обслуживать льготные категории граждан. Даже не верится, что всё это возможно в крымских реалиях!

Всё к лучшему?

Каким бы ни был исход начатой реорганизации, одним из главных остаётся вопрос: что будет с людьми, работающими на Крымтроллейбусе? Нельзя забывать, что это, как правило, узкоспециализированные кадры, которым в случае чего придётся либо сидеть без работы, либо идти торговать на рынок.

Конечно, в подобных ситуациях интересы коллектива должен отстаивать профсоюз предприятия. И он, надо сказать, молчать не стал: сразу после объявления реорганизации объединение рабочих составило письмо на имя президента Владимира Путина с просьбой защитить интересы сотрудников троллейбусного парка. Тревогу людей можно понять: несколько лет назад крымские власти обещали благодаря всё той же реорганизации улучшить положение дел на предприятии «Крыммолоко». Однако вскоре завод почил в бозе, а его сотрудники остались на улице.

Илья Прокопьев, генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус»:

«Как таковой реорганизации не будет. Речь идёт о присоединении тех мощностей, которые у нас сейчас есть, к Крымавтотрансу. Все люди, которые работают на нашем предприятии, останутся на своих местах. Кроме того, мы сохраним все занимаемые помещения и подвижной состав. Просто появится единый центр взаимодействия среди перевозчиков в виде головного предприятия — Крымавтотранса.

Что ж, будем надеяться, что на сей раз перемены действительно будут к лучшему. А тем временем Минтранс сообщил о ещё одной мере оптимизации работы отрасли: ликвидации компании-оператора Керченской паромной переправы «Морская дирекция».

Игорь Захаров:

«В этом году начнёт работу Крымский мост. Надеемся, что уже к середине года по нему пойдут первые легковые автомобили и автобусы. Поэтому нынешний формат работы переправы будет изменён. В то же время ни один пароход не уйдёт с обслуживаемого маршрута: у судовладельцев по-прежнему есть заинтересованность в работе. Будут сохранены все рабочие места и технологические процессы».

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года

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Просмотров: 187 |   Комментарии (3) Дата публикации: Сегодня, 11:44

:: Комментарий #1 написал: Анонимный пользователь   |   Сегодня, 13:01   |  



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Еще один ниочемный ГУП замутят, д@#  насадят... ситуация на дорогах совсем никак не поменяеться .. sad

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:: Комментарий #2 написал: Павел   |   Сегодня, 14:45   |  



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"В этом году начнёт работу Крымский мост...."
В Краснодар будет ходить троллейбус? belay 

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:: Комментарий #3 написал: Ррр   |   Сегодня, 16:48   |  



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В Феолосии уничтожили госструту обеспечивающую перевозки горожан в городе. Бардак полный. Автобусы грязные, неухоженные, часто вообще леваки ездят (чп никифорова) никто ничнго не делает. Новые руководители, все уже уверены, временные.БЕЗДЕЛЬНИКИ. все, что пытаются делать новые, они же старые укроруководители приаводит к коллапсу. МОЗГОВ ИМ ЯВНО не хватает.

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