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Разделение обязанностей

Праздник Крещения: традиции, обычаи, приметы для мужчин и женщин

19 января православные россияне отмечают Крещение Господне — последний праздник из бесконечной череды январских торжеств. И, как гласят поверья, чтобы в наступившем году все шло гладко, в этот день мужчинам и женщинам нужно с особым тщанием соблюдать роли, выпавшие им на долю в силу гендерной принадлежности.

Мужчины: забота о всеобщем благе

Далеко не все крещенские ритуалы напрямую связаны с религией и одобрены представителями Русской Православной Церкви. Однако, то, что они много веков назад поселились в народном сознании и по сей день не искорены, прямо указывает на их жизнеспособность и право на существование в качестве важного элемента многогранной российской культуры.

Как известно из серьезных древних текстов и популярных современных экшенов, настоящий мужчина непременно должен думать о том, как бы ему спасти мир. В истории и традициях Крещения эта сентенция находит самое прямое продолжение. По преданию, в этот день Иисус Христос был крещен в водах реки Иордан. В святочных обрядах мужское стремление проявлять заботу о всеобщем благе проявляется необычайно сильно. Так, накануне Крещения, 18 января, перед тем, как начать ужин, хозяин дома по традиции должен взять ложку кутьи, подойти к окну и пригласить мороз отведать угощение, приговаривая при этом: «Раз мороз не идет в дом, пусть не идет и на урожай». Эта фраза в обязательном порядке должна была быть произнесена, следовательно, на ужин мужчина ни в коем случае не мог опоздать. На всякий случай, — мало ли какие важные причины могут задержать главу дома на работе, — применялась небольшая хитрость. Остатки всех блюд ужина, — а в крещенский сочельник в него входили жареная рыба, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутья и узвар, — складывали в отдельный горшок. Из этой посудины должен был вкусить тот, кто последним на Крещение возвращался домой. Смесь блинов с варениками, рыбой, кутьей и узваром, видимо, была не очень-то приятной на вкус, поэтому мужчины изо всех сил старались прийти к ужину вовремя.

Вырезание во льду ближайшего водоема проруби в виде креста тоже сугубо мужская обязанность. Кстати, иногда установленный близ проруби ледяной крест поливают свекольным соком — красный цвет символизирует огонь.

Женщины: охрана очага и привлекательности

Женщинам, как хранительницам домашнего очага, накануне праздника тоже нужно было изрядно похлопотать. Конечно, по сравнению с мужскими, их обязанности могут показаться мелкими и даже суетными. Однако, это только на первый взгляд. На самом деле женщины также, как и их сильные половинки стараются спасти мир. Просто для женщин мир не большой и абстрактный, а маленький и уютный, их мир — это семья и дом.

Накануне Крещения женщинам следует достать все скатерти в своем доме и пересчитать их. Эти действия привлекут гостей. Но перед тем, как гости повалят в дом обычаи предписывают женщинам подумать о себе, любимых. С подобной праздничной «обязаловкой» трудно, да и не хочется, спорить.

Так, в течение всех праздников (с 6 по 19 января) женщинам строго не рекомендовалось ходить за водой. И это, вне всяких сомнений, было весьма приятно: хоть пару недель в году можно было взвалить на мужские плечи «необременительную» обязанность таскать тяжелые ведра.

Еще приятнее, что полоскать в реке белье тоже было нельзя: там, мол, сидят черти и могут вцепиться. И неважно верила сама женщина в это поверье или нет. Главное, чтобы ее мужчина верил. Ведь этим способом представительницы прекрасного пола из прошлого приводили в порядок покрасневшую и потрескавшуюся на морозе кожу рук. В праздник-то непременно нужно быть красавицей.

А еще накануне Крещения девушки собирали снег со стогов (...где тот снег, где те стога?.. — Ред.). Считалось, что умывание этим снегом отбеливает кожу, дарит румянец на весь год и вообще полезен во всех отношениях.

Само собой, красоту женщины наводят прежде всего, чтобы обратить на себя внимание мужчин. И потому всегда очень хотят знать увенчаются старания успехом или нет. Чтобы узнать хоть что-то о своем будущем, представительницы прекрасного пола накануне праздника гадали. Вот лишь несколько примеров того, как все происходило.

В крещенский сочельник девушка выходила из дома и шла по улице. Та, что на своем пути первым встречала молодого и симпатичного мужчину, почти со стопроцентной вероятностью в наступившем году должна была выйти замуж. Если прохожий оказывался не первой свежести, шансы на замужество сводились к нулю.

Издревле практиковали и особое гадание — с кутьей. Суть его состояла в том, что гадальщицы, захватив в чашку горячей кутьи и скрыв ее под фартуком или платком, бежали на улицу и первому попавшемуся мужчине швыряли в лицо кутьей, спрашивая его имя.

Еще более оригинален другой вид специального крещенского гадания: в сочельник, после заката солнца, девушки нагишом выходили на улицу, «пололи» снег, кидали его через плечо и затем слушали в которой стороне послышится что-нибудь, в ту сторону и замуж выдадут.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:55

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