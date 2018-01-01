Кара-Оба. Большая версия

Что таит в себе крупнейший керченский курган?

На Керченском полуострове сосредоточено более 2,5 тысячи курганов, только известных историкам. По официальной версии, все они являются захоронениями преимущественно боспорских царей, несмотря на то что во многих из них археологи так и не обнаружили человеческих останков. И один из самых загадочных курганов называется Кара-Оба. Об этом объекте мы уже рассказывали, но в этот раз решили разобраться в его загадках подробнее...

Первые находки

Первое упоминание о кургане Кара-Оба оставил в середине позапрошлого века действительный статский советник директор Керченского музея древностей Александр Люценко в своем письме, адресованном председателю Императорской археологической комиссии графу Сергею Григорьевичу Строганову: «Владелец хутора, находящегося в пяти верстах от Керчи, керченский житель Абазали, предлагает мне раскопать один огромный курган, лежащий на его земле и известный под названием Кара-Оба». Керчанин попросил у директора музея вознаграждение в случае удачных раскопок. Люценко в предвкушении открытия еще нетронутой гробницы приступил к работам. Согласно имеющимся в архивах документам, на Черном кургане Александр Люценко проводил раскопки на протяжении целых трех лет. И в конце концов обнаружил гробницу.

Николай Федосеев, кандидат исторических наук:

«Он обнаружил гробницу из неправильных камней дикарной породы, которая была наполнена человеческими костями. Между костями найдены один проржавленный кусок железного ножа или меча и один медный наконечник стрелы».

Еще одно захоронение обнаружил примерно через столетие начальник археологической экспедиции 1968 года Петр Шульц. Это был женский скелет со скифским лепным горшком.

Николай Федосеев, кандидат исторических наук:

«У головы женщины стоял грубый лепной горшок, скифский. И — ничего больше. Даже ограды не было. Мы считаем, это скифское захоронение».

Оба захоронения располагались не посередине кургана, как это обычно бывает, а с краю. То, что обнаружил Люценко, — в шести саженях (это 12 метров) от центра. Да и само погребение оказалось не совсем обычным.

«Гробница эта была окружена стенкой из неправильных камней дикарной породы и наполнена человеческими костями, как бы изрубленными на части. Кости были смешаны с плотным черноземом, щебнем и черепками от простых глиняных амфор.

Поверх лежал скелет без головы, с руками и ногами, протянутый к западу», — гласит дневник Люценко.

Однако что за ритуальный обряд был совершен при погребении этих людей, ученый ответить затруднился.

В своей работе «История человеческих жертвоприношений» исследователь Олег Ивик выразил мнение, что «дробление костей могло быть связано с попыткой предотвратить воскрешение». А ученый Юрий Васильев из Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока сообщает, что «Душа человека, обезглавленного при жизни, была обречена навеки бродить в загробном мире без пристанища. Такая душа лишалась всякого утешения, не будучи в состоянии ни выразить мысль, ни услышать голос других душ».

Но зачем и кому понадобилось совершать ритуальное жертвоприношение и почему нужно было сооружать самый большой курган в Керчи, чтобы с краю похоронить два скелета и кучу раздробленных костей?..

Не там искали?

Кара-Оба — не только самый загадочный, но и самый большой курган на территории бывшего Боспорского царства. До раскопок его высота составляла 35 метров, диаметр насыпи — около 90. Таким образом, по размерам он сопоставим с пирамидой Луны в мексиканском Теотиуакане. И, вполне возможно, когда-то имел каменную облицовку, от которой сегодня остались лишь намёки. Курган опоясывают три кольца крепид. Последнее кольцо состоит из огромных камней, сложенных в высоту до четырех метров. А ядро Кара-Обы составляет цельная скала. Именно она не давала покоя археологам, которые были убеждены, что камера должна находиться внутри нее, в центре кургана, но не могли представить, как это вообще возможно.

Пытаясь добраться до середины кургана, Александр Люценко обнаружил в скале арку около двух метров высотой, от которой шел ход к центру сооружения. Но пройдя вглубь около пяти метров, рабочие наткнулись на очень крепкий известняк, пробить который так и не удалось.

Николай Федосеев, кандидат исторических наук:

Когда в 1964 году раскопки на Черном кургане возобновились, Гайдукевич, Шульц и Мелентьев столкнулись с той же самой проблемой — неприступной скалой. Тогда появилась версия, что курган является на самом деле не погребением, а кенотафом царю, то есть надгробным памятником, не содержащим останков самого покойного.

Однако эта версия была отвергнута, когда в 1968 году старший инженер управления геофизических работ Министерства геологии СССР Баженов провел сканирование грунта так называемым биофизическим методом. И обнаружил, что на глубине пяти-семи метров от поверхности кургана залегает огромная пещера овальной формы в ширину 11 и в длину 20 метров. Археологи тут же сообразили, что пещера — это и есть склеп. Что только не предпринимали охотники за сокровищами, дабы любой ценой добраться до гробницы! Прежде чем попасть в аномальную зону, обнаруженную Баженовым, археологи обратили внимание на результаты очередного сканирования. Но магнитометр зафиксировал в том же месте другую аномалию — небольшой металлический предмет. А им вполне могла оказаться немецкая мина времен войны. Раскопки тут же прекратили.

Впрочем, похоже, в скале действительно существует овальное помещение. Об этом говорят и новейшие исследования, сделанные с помощью специальной электронной техники. Но что это? Карстовая пещера или искусственно сооруженный склеп? Если та самая, до сих пор не открытая гробница, то где ее вход и почему в скалу так и не нашли проход? А может, не там искали?

Кстати, местные жители рассказывают историю, как во время войны с Черного кургана советский пулеметчик расстрелял немецкую военную колонну. Когда нацисты окружили холм и поднялись на вершину, обнаружили только ручной пулемет с пустым диском. А сам стрелок как будто сквозь землю провалился!