Кошмарная ночь

Сдавая квартиру посуточно, нужно быть готовым к неприятным сюрпризам

Обычная, казалось бы, история. Мужчина сдал квартиру на сутки по договору. Однако ночью, приехав по вызову жильцов подъезда, жаловавшихся на шум в его квартире, он встретил совершенно незнакомую пьяную компанию. Житель Симферополя, при попытке утихомирить шумную молодежь, столкнулся с откровенной агрессией, а впоследствии и с побоями. При попытке позвать на помощь соседей и полицию едва не лишился жизни...

«Не на тех нарвались»

Эти печальные события произошли в Симферополе, на улице Куйбышева, 31. Одна из квартир в доме принадлежит жителю столицы полуострова, Антону Анфалову. Он работает преподавателем в одном из крымских вузов и имеет учёную степень кандидата экономических наук. Помимо прочего, сдает свою квартиру в посуточную аренду на законных основаниях как предприниматель. Точно так же Антон поступил и в ночь с 9 на 10 января. Арендатором оказался 35-летний мужчина, однако все пошло не по традиционному благополучному сценарию. Ночью хозяину позвонили жильцы подъезда с сообщением о беспорядках в квартире. То, что было дальше, Антон вспоминает с ужасом.

Антон Анфалов, потерпевший:

«Я сначала приехал на такси. Выселять их. А молодежь ответила, что они успокоятся и лягут спать. После этого снова поступает звонок от соседей с просьбой скорее приехать. Опять я приехал на такси, уже во второй раз. До этого к ним еще сосед поднимался с восьмого этажа. В квартире беспредел полный творился. Вещи разбросаны, бутылки, шум. Пьяная молодежь. И я их, естественно, начал выселять, потому что у нас договор подписан, в котором в пункте № 1 указано, что при нарушении общественного порядка арендатор обязан покинуть квартиру. Оформлена квартира как ИП».

Тогда хозяина квартиры начали бесцеремонно избивать при попытках успокоить пьяную компанию. Вперед себя хулиганы выставляли девушку, таким образом, мужчина потерял возможность защищаться. Били долго, по словам потерпевшего, примерно 20 минут. Потом продолжили экзекуцию уже на глазах приехавшей супруги: таскали за волосы, избивали. А все их побои сопровождались одной фразой: «Не на тех нарвались».

Антон Анфалов:

«Несколько человек начали бить меня на улице. В промежутке, когда мне удалось от них укрыться немного, я быстро начал вызывать полицию. Потом я пытался от них убежать, но меня прижали к лифту и били ногами, стали срывать с меня одежду. Затащили в лифт и отправились на девятый этаж. Позже на лестничной площадке перед дверью квартиры меня прижали к решетке и били ногами, руками, ругались и матерились. Силой принуждали меня не писать заявление в полицию».

Говорят, что не замнут

Компанию, которая вселилась в квартиру на сутки вместо арендатора, Антон Анфалов увидел впервые. В экстремальной ситуации гражданин поспешил призвать на помощь правоохранителей, набрав 102. Однако, пока правоохранители подоспели, от безумствовавших молодчиков уже пострадали как сам хозяин жилья, так и его жена. Со слов мужчины, его состояние в итоге можно было оценить как едва живой. А приехавший на место происшествия наряд задержал лишь одного из участников побоища. Впрочем, как сообщила «КТ» пресс-офицер Симферопольского ГУ МВД Оксана Сорокопудова, машина полиции прибыла достаточно быстро, учитывая, что маршрут был от Киевского РОВД до дома на улице Куйбышева, — в течение 10 минут.

Анфалов же, обратившись к участковому, смог попасть на медицинское освидетельствование. Затем он отправился в участковый пункт полиции № 11 на улицу Лермонтова, 5. Там ему сообщили, что заявление, которое он написал по факту произошедшего нападения и избиения, нужно регистрировать на улице Дзержинского, в находящемся там отделе полиции, после чего уже направлять во все другие органы.

В итоге после побоев и последовавшей нервотрёпки у Антона, как он говорит, постоянно высокое давление и сильные боли. Он почти не может спать и работать.

Антон Анфалов:

«Уже которые сутки подряд я не могу уснуть. Голова болит, давление скачет. Врагу не пожелаешь испытать такое. Один вопрос меня сейчас интересует больше всего: кто будет кормить мою семью? На данный момент я потерял трудоспособность и не могу представить, что будет дальше. Надеюсь, что не замнут это дело в полиции. К тому же главный квартиросъемщик сказал, что будет покрывать одного из преступников по личным соображениям, на что участковый дал ответ: „Он имеет право“. После всех этих слов я еще больше переживаю за то, что дело замнут, спишут на нарушение порядка, заявление кинут на полку, а те, кто довел меня до такого состояния, будут и дальше гулять и наслаждаться жизнью».

Впрочем, пока верстался номер, редакции стало известно, что заминать это дело никто не собирается. Наоборот, к нему оказалось приковано пристальное внимание. Поэтому, надеемся, что и виновных накажут, и здоровье пострадавшего поправится.

Хочется оставить лишь такое резюме: как показывает даже краткий анализ данной сферы рынка недвижимости (случаев — сотни, по всей необъятной России, стоит лишь заглянуть в интернет, полюбопытствовать), сдача квартир посуточно, пусть и легально, законно — небезопасное занятие, прежде всего потому, что никто не даст гарантий, что там не будет пьяного дебоша, например...

По существу

Ольга Богославская, официальный представитель МВД по РК:

«Информация о причинении гражданину телесных повреждений была принята и зарегистрирована в установленном порядке. Наряд полиции прибыл на место незамедлительно, в течение десяти минут после поступления звонка, что подтверждается служебной документацией. На месте происшествия сотрудники полиции пресекли противоправные действия. Лица, причастные к совершению правонарушения, установлены и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести причиненных телесных повреждений. По результатам проведенной проверки будет принято решение согласно действующему законодательству».