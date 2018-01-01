Как изменились позиции крымских спортсменов?

Если бы лет десять назад кто-то сказал, что крымские футболисты, баскетболисты, волейболисты и ватерполисты окажутся вдали от столбовой дороги, по которой шагают их виды спорта в государстве, таких знатоков просто-напросто бы высмеяли. Ведь Крым было трудно представить в этих видах без мужских и женских команд высших лиг, где разыгрывались титулы чемпионов страны, шла борьба за путевки в различные розыгрыши европейских кубков. В них наши земляки из Симферополя, Севастополя, Евпатории, Армянска были на заметных позициях.

Четыре года затишья

Прежде всего на ум приходит негласная изоляция крымских команд от российских первенств, затеянная украинской стороной и поддержанная зарубежными «друзьями всего российского». Это, так сказать, внешние причины кризиса наших игровых видов спорта. Но есть ещё и внутренние. Во-первых, чтобы содержать игровые коллективы, нужны сильные спонсоры. Увы, таковые в нашей республике находятся с большим трудом. Во-вторых, резко сбавили в своей работе, пожалуй, только за исключением футбола, детско-юношеские спортивные школы. Не случайно, когда теперь присутствуешь на матчах чемпионатов Крыма по баскетболу и волейболу, на площадках встречаешь в основном игроков, которых можно считать ветеранами. А вот талантливых юношей и девушек можно пересчитать по пальцам одной руки. И в-третьих, нет у нас современных игровых арен, привлекающих на свои трибуны по несколько тысяч зрителей, что придавало бы популярности этим олимпийским видам спорта.

Нельзя сказать, что на полуострове не предпринимались попытки стать участниками чемпионатов России. Известный севастопольский предприниматель Владимир Плотко, в прошлом выпускник факультета физической культуры ТНУ, входивший в сборную Крыма по баскетболу, создал в городе-герое баскетбольный клуб «Муссон», который не затерялся в первой лиге российского первенства. Но санкции, о них мы писали выше, не позволяли усиливать главную команду сильными мастерами не только из-за рубежа, но и из российских городов. Столкнувшись с этими преградами, севастопольцы отказались от мечты играть среди профессионалов ВТБ, в турнирах Суперлиги 1 и 2.

Мы пойдём иным путём

Так решили в Симферополе, сделав ставку на участие в чемпионате российской студенческой лиги ВТБ, объединив в мужской команде Крымского федерального университета всех способных молодых игроков из вузов столицы республики. Базовой основой этого коллектива стала команда Таврической академии имени Вернадского, которую возглавлял мастер спорта Валерий Ходорченко, много лет руководивший симферопольской женской командой, бывшей в числе ведущих украинских клубов, нередко поставлявших игроков в сборные Украины. С присущей ему энергией Валерий Михайлович взялся за работу с мужским коллективом, в которой ему оказывал каждодневную помощь второй тренер Андрей Погодин, занимающийся административной работой, на которую студенческая лига выделяет определённые средства. Их КФУ может расходовать только на участие команды в чемпионате, поездки, питание игроков, проживание в матчах на выезде.

Искреннее удивление организаторов студенческого чемпионата вызвало то, что, дебютируя в сезоне-2016/2017, симферопольцы весьма уверенно играли в чемпионате с четырнадцатью соперниками. Они смогли по итогам регулярного первенства войти в плей-офф, где прошагали до полуфинала, уступив будущему чемпиону лиги — Московской государственной академии физической культуры, которая находится в подмосковной Малаховке. Но лига сурова тем, что отличающиеся в ней игроки моментально попадают на карандаш агентам профессиональных клубов и команд Суперлиги. Поэтому пятёрка игроков КФУ по окончании чемпионата, закончив учёбу в крымских вузах и получив дипломы бакалавров, была приглашена в иные клубы, где они уже, образно говоря, играют за деньги, чего лишён студенческий чемпионат.

Вторая попытка

В октябре минувшего года ребята Валерия Ходорченко стартовали в первенстве студенческой лиги ВТБ-2017/2018. В команде сохранили свои позиции обучащиеся на магистров и бакалавров воспитанники симферопольской, красногвардейской, джанкойской, керченской юношеских школ баскетбола Анатолий Шевченко, Антон Холопцев, Юрий Беляков (рост 205 см), Иван Солдатов, Алексей Богатырчук, «первопроходец» из Мариуполя, самый результативный нападающий команды Константин Великанов (202 см). Кстати, во многом по его рекомендации поступили учиться на факультет физической культуры Таврической академии 17—18-летние парни из Донецкой народной республики: Никита Минаков, Алексей Мурза, Даниил Данчук, Даниил Лукьянов, Дмитрий Куприянов, входившие в сборную народной республики. К ним присоединился ровесник из Севастополя Дмитрий Войтко.

И вновь значительно обновлённый коллектив уверенно выступает на всероссийском уровне. Проведя уже 18 поединков с девятью клубами из четырнадцати соперничающих команд, наши земляки смогли победить в 10 поединках и потерпели восемь поражений. Причём четыре раза проиграли двум столичным командам — чемпионам лиги МГАФК и МГУ, над которыми ещё никто не сумел отпраздновать победу. А вот играя в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Белгороде, Екатеринбурге, по одной встрече выиграли и проиграли. Зато на родной площадке, в медицинской академии, дважды играя с ростовчанами, орловчанами и краснодарцами, одержали по две победы, впервые разгромив кубанских коллег — 102:67 и 91:60. Эти результаты позволяют нашим студентам занимать в турнирной таблице лиги пятое место (28 очков), пропустив вперёд только московских «академиков» (32) и ребят из МГУ (30), студентов Вятского госуниверситета из Кирова (32) и Поволжской академии физической культуры из Казани (29 очков).

Крымчанам ещё предстоят игры в групповом турнире с казанцами, магнитогорцами, екатеринбуржцами, кировчанами, ухтинцами, тюменцами, ростовчанами, челябинцами, самарцами. И очень жаль, что на тренировке получил тяжёлую травму, перенёс операцию на ноге Константин Великанов, который вряд ли вернётся в строй до конца первенства, а ведь первокурсника магистратуры ФФК будет очень не хватать в предстоящих поединках. Однако будем верить, что Ходорченко сможет найти «ударника», которому будет по силам достойно заменить Костю. Пока же наставник КФУ приглашён тренером одной из сборных студенческих команд на Матч звёзд СТБ, который состоится в Магнитогорске. Туда Ходорченко летит вместе с Анатолием Шевченко, приглашённым в число звёзд студенческого баскетбола России.

Хочется верить, что это будет не первый прорыв крымчан на столбовую дорогу игровых видов спорта Российской Федерации.