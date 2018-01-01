С мечтой о будущем

Три недели до часа икс в Южной Корее

До торжественной церемонии открытия XXIII зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане остаётся ровно три недели. Но многие спортивные руководители северных стран Европы и стран Северной Америки и Азии уже начинают задумываться о программе XXIV Игр «зимников», которые намечено проводить в столице Китая, Пекине, зимой 2022 года. В частности они мечтают, чтобы в неё был включён хоккей с мячом, который у нас всегда величался «русским», а за границей — «бенди».

Среди мужчин и женщин

Но если наши поклонники спорта хорошо знакомы с чемпионатами мира среди сильного пола, которые, как правило, в дуэли за золото сводят сборные России и Швеции, то о том, что бенди покорил сердца и представительниц прекрасного пола, многие узнают из сегодняшней нашей заметки. Чемпионаты мира среди женщин стали проводиться с 2004 года. Восемь раз чемпионами становились шведки, а вторые места занимали россиянки. Но в 2014 году сборные поменялись местами, и наши девушки впервые стали чемпионками мира.

По привычному сценарию проходил и нынешний ЧМ-2018, который состоялся на льду озера Императорского парка в китайском Чэнду. В нём приняли участие сборные России, Швеции, Финляндии, Норвегии, США, Китая, а также дебютировали швейцарки и эстонки.

И опять в центре внимания были фавориты — финки и россиянки. В подгруппе вторые обыграли шведок — 3:1, норвежек и американок — по 5:0, а первые — эстонок — 9:0, китаянок — 10:0, швейцарок — 27:0. Но в полуфинале всё встало на свои места: шведки переиграли норвежек (5:0), а россиянки — финок (4:0). Бронзовые медали в итоге достались норвежкам, победившим финок — 5:2, а золото и масса призов достались шведкам, которые «на зубах» одолели россиянок — 1:0. В нашей сборной отличились две Ольги — Богданова, она названа лучшей полузащитницей, и Родионова — лучшая нападающая.

Когда Ан не в форме

Шестикратному олимпийскому чемпиону по шорт-треку русскому корейцу Виктору Ану этот вид спорта в стране всегда будет благодарен. Это он четыре года назад на Олимпиаде в Сочи вывел сборную страны в победители общекомандного зачёта, первым за всю историю Игр завоевав для страны бронзовую медаль на дистанции 1500 м, а затем выиграв подряд три золотые медали в беге на 500, 1000 (здесь серебро досталось Владимиру Григорьеву), в эстафете на 5000 м, в которой вместе с Виктором стартовали Григорьев, Семён Елистратов, Руслан Захаров.

С тех пор много воды утекло, и теперь в сборной страны из того состава остались лишь ставшие за предыдущие три года чемпионом мира по многоборью Ан и двукратным чемпионом Европы Елистратов, а среди женщин — самая юная тогда в Сочи Софья Просвирина. Именно они сейчас и задавали тон в команде россиян на чемпионате континента — 2018, проходившем на льду немецкого Дрездена. Увы, мудрый шестикратный «олимпионник», учитывая свой возраст, решил отложить пик формы до выступлений на своей четвёртой Олимпиаде, в Пхёнчхане, а теперь в Германии смог завоевать лишь два серебра на дистанции 500 м и в эстафете на 5000 м, в которой вместе с ним выступали Елистратов, Денис Айрапетян и Александр Шульгинов. А ставший теперь уже экс чемпионом континента Семён Елистратов, кроме серебра в эстафете, завоевал ещё две такие же медали на дистанциях 1000 и 1500 м и стал в многоборье бронзовым призёром.

Вне конкуренции на этот раз был среди мужчин опытный голландец Шинки Кнегт, который стал чемпионом Европы в многоборье, выиграв бег на 500, 1000, 1500 м и приведя «оранжевых» к победе в эстафете на 5000 м. Обратил на себя внимание и русский израильтянин Владимир Быканов, ставший чемпионом Европы в беге на 3000 м, и вторым в многоборье.

А у дам новым лидером сборной России стала повзрослевшая Софья Просвирина, собравшая в отчаянной борьбе с итальянским дуэтом Арианной Фонтаной и Мартиной Вальсепиной блестящую медальную коллекцию немецкой чеканки. Она стала чемпионкой Европы в беге на 3000 м, привела подруг по сборной страны Татьяну Бородулину, Эмину Малагич, Екатерину Ефременкову к такому же высокому титулу в эстафете на 3000 м, была третьей на 500 м и в многоборье.

Но если в Дрездене соперниками россиян в борьбе за медали были голландцы и итальянки, то на Олимпийских играх в Пхёнчхане к ним добавятся южные корейцы, китайцы, канадцы и американцы, которые разыграют у мужчин и женщин комплекты наград в восьми дисциплинах. На Играх не разыгрываются награды на дистанции 3000 м и в многоборье, как это принято на чемпионатах мира и Европы.

Пока лишь семеро

Хотя до стартов в Пхёнчхане остаётся всего ничего, МОК пока пригласил участвовать в них лишь две российские команды кёрлингистов: женскую пятёрку и дуэт в дабл-миксте. Увы, мужская команда не сумела преодолеть отборочные барьеры и оказалась вне олимпийской игры, даже без вмешательства специальной комиссии МОК мадам Фурнейрон и её коллег.

Итак, из предполагаемой олимпийской сборной России, которая должна насчитывать примерно 210 спортсменов, пока нам известны лишь имена семерых: в дабл-миксте — чемпионов мира 2016 года Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой и женской команды в составе Виктории Моисеевой, Ульяны Васильевой, Галины Арсенькиной, Юлии Гузиёвой, Юлии Портуновой. Эти коллективы уже начали подготовку к Южной Корее, отправившись на крупные международные состязания в Нидерланды и Швейцарию. Смешанный дуэт выиграл турнир в швейцарском Арау и дошёл до четвертьфинала в голландском Зутермере, а пятёрка девчат стала «бронзовой» в швейцарском Берне, уступив соперницам из Китая.

До тех пор пока официально не будут названы все наши олимпийцы южнокорейского призыва, нет повода говорить о перспективах сборных по видам спорта на XXIII зимних Олимпийских играх. Особенно, когда дело касается лыжных гонок, коньков, бобслея и скелетона, биатлона, женского хоккея, хотя, например, конькобежцы явно прибавили в мастерстве, а биатлонисты нынешней зимой пока ничем не блещут, если не сказать обратное. Но почему-то, зациклившись на этих видах, наше телевидение мало внимания уделяет таким видам спорта, как тот же кёрлинг, горнолыжный и санный спорт, фристайл, сноуборд, прыжки на лыжах. А ведь в них отлично сейчас выступают в розыгрышах кубков мира фристайлист Сергей Ридзик, слаломист Павел Трихичёв, саночники Виктория Демченко и Семён Павличенко, прыгунья с трамплина Ирина Аввакумова, сноубордист Дмитрий Логинов. Запомните их имена, ведь они имеют отличные шансы подняться на пьедестал почёта в Пхёнчхане, причём не только они!