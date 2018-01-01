Их ловят. Они эволюционируют

Фальшивый алкоголь в Красноперекопске, сомнительная колбаса в Ялте и специальные штрих-коды повсюду

На этой неделе появилось сразу две новости о выявлении крупных партий фальшивой продукции: в первом случае — алкогольной, при этом силовики «накрыли» и целый подпольный алкогольный цех, во втором — мясной. Проблема фальшивой продукции для полуострова не нова, с ней борются как могут, но и производители контрафакта, как говорится, не лыком шиты, эволюционируют. И чтобы крымчанам было безопаснее отовариваться (в данном случае, в супермаркетах), внедряется так называемая ветеринарная электронная сертификация.

12 000 бутылок в неделю

На днях пресс-служба УФСБ сообщила, что Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю вместе с МВД пресекло деятельность организованной преступной группы, которая на систематической основе занималась производством и реализацией контрафактного алкоголя. По имеющейся у редакции информации, подпольный цех по производству алкогольной продукции был организован в Красноперекопске. Точнее, на территории расположенной в окрестностях города промышленной зоны. При этом, «объём незаконно изготавливаемой спиртосодержащей жидкости составлял не менее 12 тысяч бутылок в неделю». Дальнейшая реализация контрафакта осуществлялась в городах Красноперекопск, Джанкой, Армянск, Евпатория и поселке Черноморское.

Как стало известно, деятельность цеха была пресечена именно в момент изготовления алкогольной продукции. Всего было обнаружено и изъято 2500 бутылок поддельной водки «Финская», оборудование для ее изготовления, емкости для хранения спирта, тара для упаковки, этикетки, крышки, а также «черная» бухгалтерия.

Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Контрафакта полно

А в южнобережной Ялте в ходе мероприятий по выявлению мест стихийной торговли было изъято почти полтора десятка килограммов копченой колбасы сомнительного качества. Об этом, в частности, сообщили в Госкомветеринарии РК. «Специалисты южного отдела выявили факт реализации в неустановленном месте 14 кг копченой колбасы без сопроводительных ветеринарных документов», — уточнили в госкомитете, заверив, что нарушитель привлечен к административной ответственности согласно действующему ветеринарному законодательству Российской Федерации. По информации участников рейда, сомнительная мясная продукция изъята из оборота и уничтожена в биотермической яме.

Конечно, хорошо, что ветеринарный госкомитет стоит, скажем так, на страже здоровья и интересов граждан. Но каковы успехи в борьбе с продуктовым контрафактом в целом? Свежих данных, к сожалению. Пока нет, официально не опубликованы. Но, судя по имеющимся данным прошлых месяцев, ситуация сложная. Например, прежде говорилось о том, что в торговых точках Крыма выявляли фальсификат в 45% отобранных проб мясной и 22,5% молочной продукции.

Более того, фальсификат был выявлен, как сообщал замглавы регионального управления Россельхознадзора Юрий Епанов, в детских садах и школьных столовых, как в Крыму, так и в Севастополе, когда там проводили проверку качества молочной продукции. Тогда по его словам, два поставщика после выявления не соответствующей нормативам продукции, поставляемой в детские сады, были немедленно заменены. Об этом рассказывал в своё время и «КТ».

Однако, как тогда же отметил директор Федерального центра охраны здоровья животных Дмитрий Лозовой, названная доля фальсифицированного продукта может не соответствовать реальной и быть несколько выше из-за невозможности контролировать весь товарный поток. В основном для проб выбирается продукция низкой и высокой ценовой категории. «В низком ценовом сегменте чтобы удержаться — надо удешевить, а в высоком — выгодно фальсифицировать, потому что получаются большие прибыли при дешевом сырье», — сказал Лозовой. И с тех пор ничего существенно нового в комментариях профильных специалистов по этому поводу не появилось.

Кстати, для полноты картины нужно заметить: подделки выявляются как в завозимой с материковой России колбасной продукции, так и у крымских производителей.

Желание есть, понимания нет

Но с фальшивыми продуктами борются не только рейдами и проверками. С этого года в Крыму собираются внедрить программное обеспечение, позволяющее выявить фальсифицированные продукты питания в магазинах. В частности, крымчане смогут проверить качество продуктов питания с помощью собственного смартфона, на котором нужно будет установить специальное мобильное приложение. Для этого достаточно будет поднести телефонное устройство к товару и просканировать штрих-код на упаковке товара, который потребитель желает приобрести.

Чтобы узнать интересующую информацию, покупателям будет достаточно просканировать специальный штрих-код на упаковке товара. Для этого, как сообщают сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, «включается ветеринарная электронная сертификация по всей России, в том числе в Крыму». Сейчас для этого производители, если верить сообщениям Россельхознадзора, регистрируются в программе «Меркурий».

Как это должно работать? Считывающаяся смартофоном информация содержит уникальные данные. Предусмотрен определенный код, наносящийся на продукцию, и с помощью приложения для смартфона любой покупатель может узнать необходимую информацию, вплоть до личных данных ветеринарного врача, подтвердившего качество продукции.

Но на это нововведение предприниматели ответили подозрительностью. Например, типичный комментарий под новостью о внедрении программного обеспечения, позволяющего выявить фальсифицированные продукты питания в магазинах, такой: «Являюсь предпринимателем и очень обеспокоен происходящим. Т. к. на сегодня нет понимания ни у государства, ни у предпринимателей о том, как это должно действовать».