Поводы для беспокойства

Зарубежные СМИ заинтересовались судьбой вооружения на полуострове и странным именем новорожденного

За последнее время в иностранной прессе главной была тема различного вооружения на территории Крыма, в том числе и украинского. Кроме того, западные издания обратили внимание на рождение Биткоина и не забыли порадоваться очередному отказу.

Крым — родина Биткоина

Семейная пара из Симферополя назвала своего новорожденного сына Биткоином — в честь известной криптовалюты. Отец мальчика Олег пояснил, что обязан биткоину своим финансовым благосостоянием и поэтому захотел выразить таким образом благодарность криптоиндустрии. Более того, житель Симферополя уже придумал имена для своих будущих детей. Если у пары родится дочь, то ее назовут Даша — в честь криптовалюты Dash. А второго сына Олег планирует назвать Сатоши (Сатоши Накамото), так же, как именует себя мифический создатель биткоина. Биткоин Олегович родился весом три килограмма и полностью здоров, сообщается в статье.

Нехорошо. Для них

Соединенные Штаты оценивают последствия для ситуации безопасности в связи с последним развертыванием Россией зенитно-ракетного комплекса С-400 в Крыму. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Европейского командования США. «Это нехорошо. Это не сулит ничего хорошего», — сказал чиновник, уточнив, что цель развертывания оценить трудно. Однако любые средства противовоздушной обороны, по его словам, укрепляют российский военный потенциал в Крыму, обеспечивая дополнительную устойчивость и, возможно, охват. «Это дает возможность им защитить чуть больше Черного моря...», — сказал чиновник, не говоря о потенциальных действиях России. Ранее российские СМИ сообщили, что новый, второй, дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный Россией в Севастополе, должен контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском возле границы с Украиной.

Под санкционную диктовку

Генераторы для керченской судостроительной компании отказалась поставлять из-за санкций ЕС финская фирма Wärtsilä, сообщает Deutsche Welle. Керченская судостроительная компания на данный момент занимается строительством пятого по счету в России аварийно-спасательного судна. Об этом стало известно благодаря источнику в Министерстве транспорта РФ. По информации источника, Россия уже давно сотрудничает с Wärtsilä, и финская компания надеется на продолжение совместной работы. Однако Wärtsilä готова сотрудничать с РФ только в рамках правил, продиктованных ЕС, и после детального двустороннего обсуждения вопроса финская компания отказалась от поставки генераторов. По этой причине сроки строительства спасательного судна будут продлены. Ранее планировалось закончить его строительство в 2018 году. Стоимость всего проекта по постройке судна — 2,79 млрд рублей.

Теперь не знают, что делать

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко считает, что решение о возвращении украинской военной техники из Крыма будет принимать руководство Украины (на прошлой неделе во время встречи с российскими журналистами президент России Владимир Путин заявил, что Кремль готов вернуть украинскую военную технику из Крыма). Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко настаивает (вопреки сведениям российских военных), что украинская военная техника, оставшаяся в Крыму, является исправной, а решение о ее возвращении будет принимать руководство Украины. «Решение будет приниматься на уровне высшего военно-политического руководства государства. Но этот вопрос необходимо тщательно изучить, чтобы мы не стали разменной картой...», — сказал Воронченко. По данным командующего ВМС Украины, в 2014 году на территории полуострова оставалось восемь боевых кораблей, из них не на ходу был только один — БДК «Ольшанский», а корвет «Луцк» был на ремонте.