Марина Шоренко: среди наркоманов теперь больше женщин и молодёжи

Ведущий крымский нарколог рассказала об опасности новых наркотиков и похмельного синдрома

Специфика качества современной жизни такова, что всё больше людей ищут способы ухода от реальности. Кто-то делает это с помощью спиртного, кто-то — с помощью наркотиков. Но, независимо от способа бегства от действительности, всегда существует опасность не найти дорогу назад. И тут уж приходится искать помощи у специалистов. Марина Шоренко, заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии» — главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения РК, рассказала «Крымскому Телеграфу», почему в республике до сих пор нет государственного реабилитационного центра и насколько эффективно принудительное лечение от зависимости.

Уход от реальности и ответственности

— Марина Филипповна, начать хотелось бы с проблемы наркомании. Какова сейчас общая картина в Крыму?

— Количество лиц, употребляющих наркотические средства и попадающих в поле зрения наркологов, в республике в течение последних трёх лет остаётся достаточно стабильным. Однако структура так называемых потребителей наркотиков сейчас смещается в сторону увеличения числа лиц, принимающих синтетические наркотические вещества (прежде всего соли) вместо препаратов растительного происхождения. Возможно, это связано с тем, что «синтетика» стоит дешевле, то есть финансово более доступна.

Что касается спайсов, то тот рост употребления, который пришёлся на осень 2014 года, сейчас более не наблюдается — одним из самых употребляемых наркотиков в наших климатических условиях всё-таки остаётся натуральная конопля. Однако в связи с распространением кальянов в некоторые смеси для них в небольшом количестве могут добавляться спайсы. Это, понятно, делается для того, чтобы люди чаще приходили в увеселительные заведения, где можно покурить кальян.

— С точки зрения наркологии в чём отличие новых синтетических препаратов от натуральных? И в чём заключается их опасность, помимо доступности?

— Опасность, прежде всего, состоит в том, что наркологическая зависимость формируется достаточно быстро. Кроме того, синтетические вещества увеличивают количество психиатрических диагнозов. Есть люди, которые в силу генетики или иных причин предрасположены к развитию психических заболеваний. Так вот соли способствуют развитию подобных патологий. То есть, помимо привыкания, синтетические наркотики зачастую приводят к развитию расстройств психиатрического характера. И это тем более опасно, что употреблять такого рода вещества люди начинают в достаточно раннем возрасте: как правило, в период с двадцати до тридцати лет.

— Кстати, о возрасте. Как менялся портрет среднестатистического наркомана, скажем, за последние десятилетия?

— Я работаю в сфере наркологии с 2002 года, так что буду рассматривать ситуацию с этого времени. Итак, в начале 2000-х среднестатистический наркоман являлся, как правило, человеком, употребляющим опиоиды инъекционным путём, то есть «сидящий» на растительном сырье. Возраст — от 25 до 35. Если брать 2010 год, то наибольшей популярностью по-прежнему пользовались опиоиды, но теперь уже препараты лекарственного свойства, в первую очередь кодеинсодержащие. Также стали появляться лица, употребляющие стимуляторы типа амфетамина и метамфетамина. К 2015 году число лиц, принимающих опиоиды, резко снизилось. Стало значительно меньше инъекционных наркоманов, появилась тенденция смещения внимания на психостимуляторы (прежде всего амфетамины). И, наконец, если рассматривать последние два года, то, как я уже говорила, произошла смена предпочтений в сторону синтетики.

Хочу отметить, что в последние пять-семь лет к нам в состоянии передозировки стали довольно часто поступать пациенты, для которых это был первый опыт употребления наркотика. Поскольку он получается достаточно негативным, обычно человек к наркотическим веществам больше не возвращается. При этом замечается определённое омоложение нашего контингента: зачастую речь идёт о молодых людях 20–25 лет. Кстати, среди лиц с диагнозом «наркотическая зависимость» в последнее время стало больше женщин.

И ещё нюанс. Если раньше наркомании были подвержены в основном люди неблагополучные с точки зрения социального статуса, то в настоящее время такой тенденции нет. Может быть, изменилось качество жизни в целом. Но с медицинской точки зрения мы обратили внимание на то, что, как правило, после 25 лет наркотики употребляют лица, склонные к определённой инфантильности. Они не всегда справляются с тем социальным грузом, который на них возлагается. И наркотики становятся способом не только уйти от реальности, но и избежать ответственности.

Отказ по принуждению

— Хотелось бы затронуть вопрос метадоновой терапии. От неё сейчас отказались, но при Украине этот метод считался одним из наиболее рекомендуемых при лечении наркотической зависимости. Почему же сейчас такой подход не в чести? И какова альтернатива?

— Во-первых, метадоновая терапия являлась программой не столько лечения, сколько снижения вреда. Во-вторых, в самом начале она имела несколько иной вид, нежели впоследствии. Помимо применения препарата, снимавшего состояние отмены при отказе от наркотика, но в то же время не вызывавшего эйфории, предусматривалось обязательное психотерапевтическое сопровождение. Однако вскоре оно сошло на нет. А коварство заместительной терапии в том, что неизбежно возникает необходимость периодического повышения дозировки метадона в силу того, что это всё-таки наркотическое вещество, и к нему, разумеется, постепенно возникает привыкание. В этих условиях при отсутствии психотерапевтического сопровождения у человека, по сути, не было шансов на реабилитацию.

Отказаться от программы в итоге пришлось по нескольким причинам. Основная состоит в том, что, в соответствии с российским законодательством, метадон не может использоваться в качестве лекарственного препарата. Однако на момент закрытия программы в Крыму оставалось достаточно много пациентов, получавших метадон. Часть из них прошли программу реабилитации на материке, и есть примеры успешного отказа от употребления наркотиков: в настоящий момент эти пациенты сняты с учёта.

Как таковой реабилитации, которая давала бы возможность не просто отказаться от наркотика, но научиться жить без него, на Украине не было.

— А сейчас в Крыму появляются какие-то реабилитационные программы? Или по-прежнему приходится отправлять пациентов на материк?

— Государственные медицинские реабилитационные центры есть практически в каждом российском регионе. Но в Крыму, к сожалению, такого учреждения пока нет — его нужно создавать с нуля. Мы уже провели подбор необходимых кадров, появляются реабилитационные программы, но открытым остаётся вопрос помещения, в котором можно было бы открыть центр. Проблема в том, что люди не хотят иметь по соседству наркологическое учреждение. При этом они не понимают, что в реабилитационные центры направляются пациенты, уже прошедшие стационарное лечение и находящиеся на пути к выздоровлению.

— Тем временем на полуострове действуют частные реабилитационные центры. Но есть мнение, что это, по сути, своего рода секты, в которых не только помогают избавиться от наркотической зависимости, но и изрядно промывают мозги. Кроме того, время от времени вокруг этих заведений разгораются скандалы, связанные с применением в них насилия. Как бы вы прокомментировали деятельность подобных центров реабилитации?

— Как правило, такие центры создают некоммерческие организации, которые сосредоточиваются на проведении социальной реабилитации. Подход у них может быть абсолютно разным, однако прежде человек должен обязательно «переломаться» в медицинских условиях. Почему? Если человек попадает в подобный центр в состоянии хронической интоксикации, у него неизбежно возникают определённые проблемы со здоровьем, его нужно лечить. В противном случае те программы социальной реабилитации, которые применяются, могут не дать желаемых результатов. Чтобы с пациентом можно было работать, он должен находиться в трезвом состоянии и его не должно ничего беспокоить. Поэтому медицинские мероприятия всегда первичны.

Кстати, потому в подобных центрах и приходится запирать пациентов: при отказе от наркотика человек испытывает психические и соматические нарушения, и если их не вылечить должным образом, пациент просто не воспримет дальнейшую реабилитацию. Медицинское сопровождение должно быть — эту ступеньку перескакивать нельзя. Иначе эффекта не будет.

— На ваш взгляд, эффективно ли в принципе принудительное лечение от алкоголизма и наркомании? Или человек обязательно должен принять осознанное решение что-то изменить в своей жизни?

— Лечение против воли любых заболеваний, связанных с зависимостью, далеко не всегда приносит эффект. Но побуждение к терапии должно быть. Например, сейчас существует практика, когда прохождение диагностики, лечения, профилактических мероприятий назначается в судебном порядке. И человек, если, конечно, он не хочет сесть в тюрьму, вынужден выполнять решение суда. Происходит правовое побуждение, которое позволяет людям оставаться в трезвости в течение определённого периода. И если в это время подключить реабилитационные меры, то некоторых пациентов удаётся выдернуть из болота зависимости. То есть эффективным может быть не принуждение, а побуждение к лечению.

Утро следующего дня

— Хотелось бы поговорить о ещё более распространённой, чем наркомания, проблеме — об алкоголизме. Понятно, что многие любят расслабиться при помощи спиртного. Но какие симптомы свидетельствуют о том, что увлечение переросло в зависимость и пора обращаться за помощью к специалисту?

— О развитии алкоголизма трудно судить, скажем, по объёмам и регулярности употребления спиртного. Это сильно зависит от возраста, общего состояния здоровья, индивидуальной переносимости и других факторов. Первостепенное значение имеет то, что происходит с человеком после употребления алкоголя. Грубо говоря, утро следующего дня. Если человек испытывает отвращение к спиртному, это хороший признак отсутствия формирования заболевания. А вот если хочется незамедлительно продолжить пить, то это говорит о том, что уже начинает формироваться заболевание — алкогольная зависимость. И ещё. Если после интенсивных возлияний нет рвоты, значит, организм уже не отторгает алкоголь как яд. Это также признак развивающейся зависимости.

— Существует ли «точка невозврата», когда всякое лечение от алкогольной зависимости уже неэффективно?

— Третья стадия алкоголизма, когда все процессы в организме человека уже настолько разлажены, что он и пить много не в состоянии, и не пить совсем не может. Это и есть та самая «точка невозврата». К сожалению, мы периодически сталкиваемся с такими случаями.

— Кстати, а были ли в вашей практике случаи, которые по разным причинам запомнились?

— Запомнился весьма показательный, на мой взгляд, эпизод, произошедший уже довольно давно: кажется, в 2007-м. К нам поступил молодой (немногим за 30) человек в состоянии выраженного психоза, то есть белой горячки: с дезориентацией, галлюцинациями и так далее. Поступил он поздно ночью. Его уложили на койку, пациент уснул. А надо сказать, что на первом этапе всегда применяется медицинская фиксация: мягкими вязками человека приковывают к койке, чтобы он не навредил ни себе, ни соседям по палате. Так вот, рядом с новопоступившим по случайности лежал гражданин по фамилии Ющенко. На тот момент, сами понимаете, эта фамилия была на слуху. И вот товарищ с белой горячкой просыпается утром. В глазах вопрос: где я? Поднимает голову, осматривается и понимает, что вокруг больничные стены. Видно, что пытается вспомнить, как сюда попал. Поворачивается к соседу и спрашивает, как того зовут. Сосед отвечает: Ющенко. Немая сцена. После этой истории пациент три года не пил вообще, настолько сильное впечатление на него произвело произошедшее...