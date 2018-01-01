→ Байки, сонеты Стимул есть. На реализацию посмотрим В очередной раз руководство страны предложило интересные со всех сторон новшества. А именно – дополнительные денежные стимулы для повышения рождаемости в регионах. В частности, Министерство труда и социальной защиты России разработало рекомендации главам регионов по повышению рождаемости. Такие меры должны быть приняты регионами в дополнение к действующим федеральным. «Меры по повышению рождаемости должны носить стимулирующий характер и не подменяться мерами социальной защиты, предоставляемыми с учетом нуждаемости и адресности. Объем материальной поддержки и мер нематериального характера для семей с детьми должен быть значимым для потенциальных получателей», – говорится в проекте методических рекомендаций. В документе речь идет о дополнительных денежных выплатах, таких как региональный материнский капитал или ежемесячные выплаты на третьего ребенка, на улучшение жилищных условий для семей, создание 12-часовых детсадов. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов уверен, что наиболее эффективной мерой по стимулированию рождаемости является помощь в приобретении жилья. Данные меры должны распространяться на все семьи, вне зависимости от доходов. Региональные власти, опираясь на рекомендации, должны определить плановые показатели «по повышению рождаемости, снижению смертности и миграционному приросту» до 2020 года. Также субъекты могут предложить свои дополнения в документ, после чего он будет направлен в правительство на утверждение. Необходимость дополнительной поддержки диктуется тем, что в последние два года рождаемость падает, что может привести к ухудшению демографической ситуации. Это связано с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, так как в эту группу вступает немногочисленное поколение родившихся в 1990-х годах. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 464 от 19 января 2018 года Еще статьи: Безмолвный крик Помощь на пользу "Декретные" деньги по месту фактического проживания Материнский капитал Впервые в Крыму проводится конкурс «Лучшая организация и лучший специалист ... Просмотров: 147 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:41