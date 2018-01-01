Тот самый квартирный вопрос

Завещать или подарить недвижимое имущество?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем об особенностях тонкого вопроса — завещать или подарить недвижимое имущество? Ваш юрисконсульт — Артем Шабанов.

Две главы

Глава 62 Гражданского кодекса РФ содержит подробное описание сути завещания. Завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. Наследник становится собственником завещанного ему имущества только после смерти наследодателя (завещателя).

Глава 32 Гражданского кодекса РФ говорит нам, что по договору дарения одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. Дарение является одним из самых популярных способов передачи в собственность другому лицу недвижимого имущества. Чаще всего граждане заключают договор дарения, когда хотят безвозмездно передать недвижимость: дом, квартиру, земельный участок, а завещание, по определенным причинам, составлять не желают. Например, в случаях, когда у собственника имеются родственники, имеющие право на обязательную долю в наследстве (несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя), которым они эту самую долю передавать не желают.

В случае с завещанием наследник становится собственником имущества только после смерти наследодателя (завещателя), тогда как при дарении одаряемый становится собственником с момента подписания договора дарения и регистрации перехода права собственности на нового владельца в территориальном отделении Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (Госкомрегистр).

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Довольно часто приходится слышать истории о том, что на улице оказался человек, лишившийся права жить в своей квартире вследствие того, что она была им подарена, и новый собственник выселил его, хотя потерпевший был уверен, что право проживания в квартире у него оставалось. Это происходит по причине недостаточной информированности о последствиях заключения договора дарения.

Дарение означает безвозмездную передачу, в данном случае недвижимости одаряемому (тому, кому вы дарите). То есть после подписания договора дарения и регистрации перехода права собственности в Госкомрегистре новый владелец (одаряемый) может распоряжаться подаренным имуществом по своему усмотрению, например, продать, поменять, подарить.

В случае, когда даритель решает передать, например, родственнику имеющуюся в его собственности квартиру, в которой он проживает, стоит помнить о том, что вместе с правом собственности он теряет и право проживать в квартире. То есть если вы подарили родственнику квартиру, а новый собственник вас выселяет, по закону он имеет на это полное право.

Собираясь распорядиться своим имуществом, не лишним будет обратиться за консультацией к юристу, чтобы выяснить все подробности такой сделки, какие последствия могут наступить после ее оформления.

И в заключение. Составление завещания обойдется дешевле для наследодателя, а для наследников переход права собственности обойдется дороже и дольше по времени, плюс не исключена возможность появления обязательных наследников, которые получат долю, несмотря на завещание. Дарение — дороже (не стоит забывать про налог на доходы физических лиц, если недвижимость дарится не членом семьи или близким родственником), зато недвижимость гарантированно перейдет именно тому человеку, которому вы ее хотите передать.

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