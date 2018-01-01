Эх, заживём!

Какие госпрограммы реализуются в Крыму с этого года

Различные долгосрочные, рассчитанные на несколько лет государственные программы реализуются на полуострове уже не первый год (например, госпрограммы развития сельского хозяйства, физкультуры и спорта, образования, культуры, социальной поддержки граждан, профилактики преступности и пр.), и в своё время мы о них рассказывали. Говорили и о целях, и о подводных камнях, о том, как намерения и ожидания соотносятся с действительностью. На этот раз мы решили сделать обзор тех госпрограмм (основных), которые начали реализовываться уже с 2018 года. С надеждой на лучшее, так сказать. А как они будут реализованы, каким станет Крым к сроку их завершения — покажет время.

Высока планка

Развитие промышленного комплекса на 2018–2020 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство промышленной политики РК.

Цель программы: создание конкурентоспособного, устойчивого, структурно сбалансированного промышленного производства, направленного на формирование рынков высокотехнологичной и инновационной продукции.

Бюджетное финансирование: за счет средств бюджета Республики Крым — 546 199,9 тыс. руб. Объем ресурсного обеспечения из внебюджетных источников — 35 389 823,6 тыс. руб.

Какие предприятия указаны в программе: Симферопольский электротехнический завод; Пневматика; Керченская швейная фабрика; Симферопольское производственное объединение «Крымпласт»; Красноперекопский трубный завод; Беарто; Бром; Армянский филиал ООО «Титановые Инвестиции»; Феодосийский оптический завод; Симферопольсельмаш; Фиолент; Судостроительный завод «Залив»; НИИ аэроупругих систем; Юг Интер-Пак; Роял-Капс; Крым Шуз; НПО «Йодобром»; Симферопольская швейная фабрика «Арден»; СЭЛМА; ПКФ «Промснабресурс Крым»; Крымский содовый завод.

Свободный рынок

Развитие торговой деятельности на 2018–2020 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство промышленной политики РК.

Цель: создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь отечественного производства, по экономически доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса, обеспечение прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров, защита прав потребителей, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, создание условий для обеспечения продовольственной безопасности.

Общий объем финансирования за счет всех источников составляет 47 300 тыс. руб.

Некоторые запланированные мероприятия: разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов; развитие потребительской кооперации; модернизация, реконструкция и перевод рынков в стационарные строения в соответствии с вступающими в силу с 2020 года законодательными нормами; работы по созданию условий для торгового обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями (в не менее чем 40% объектов стационарной торговли), организация и проведение на территории муниципальных образований ярмарок и ярмарок «выходного дня» по реализации потребительских товаров (не менее 50% мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей). А также проведение мероприятий по выявлению фактов ввоза и реализации на территории Республики Крым сельскохозяйственной продукции и сырья, включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые запрещены к ввозу.

Уют и порядок

Формирование современной городской среды на 2018–2022 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство жилищно-коммунального хозяйства РК.

Цель: повышение качества и комфорта городской среды на территории Республики Крым.

Объем финансового обеспечения составит 3 271 513 790 руб. Источниками финансирования являются: федеральный бюджет (по согласованию) и бюджет Республики Крым.

В настоящее время большая часть дворовых территорий и отдельные наиболее посещаемые общественные территории имеют значительный износ, что является фактором сдерживания динамичного развития Республики Крым. Дворовые территории и участки наиболее посещаемых общественных пространств требуют проведения необходимых работ по комплексному благоустройству. В этой связи утверждён перечень видов работ по благоустройству дворовых и общественных территорий: ремонт проездов; обеспечение освещения территорий; установка скамеек; установка урн; оборудование детских и спортивных площадок, площадок для отдыха и досуга, площадок для выгула домашних животных; оборудование автомобильных парковок; ремонт тротуаров и пешеходных дорожек; установка малых архитектурных форм; озеленение территорий; установка ограждений; установка пандусов и иные виды работ, обеспечивающие доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Наша энергия

Развитие топливно-энергетического комплекса на 2018–2020 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство топлива и энергетики РК.

Цель: обеспечение надежного и бесперебойного электро-, тепло- и газоснабжения потребителей Крымского полуострова.

Общий объем финансирования: 57 147,213 млн руб.

Намеченные работы. Изменение протяженности высоковольтных линий электропередачи: 330 кВ — увеличение на 9,2 км; 110 кВ — увеличение на 59,14 км. Изменение транспортной мощности: ПС 330 кВ — увеличение на 75 МВА. Изменение установленной электрической и тепловой мощности: Симферопольская ТЭЦ: электрической — увеличение с 68 МВт до 316,5 МВт; тепловой — увеличение с 364 Гкал/ч до 472 Гкал/ч; Камыш-Бурунская ТЭЦ: электрической — увеличение с 30 МВт до 152 МВт; тепловой — увеличение с 85 Гкал/ч до 116,8 Гкал/ч; ТЭЦ Сакских тепловых сетей: электрической — увеличение с 27,4 МВт до 149 МВт. Расширение газотранспортной системы за счет магистральных газопроводов до 1873 км. Увеличение пропускной способности ГРС на 25 000 кубометров/час.

Ожидаемые результаты: повышение надежности электро-, газо- и теплоснабжения потребителей Крымского полуострова; обеспечение выдачи мощности от Симферопольской и Севастопольской тепловых электрических станций и дополнительной мощности, переданной по энергомосту из Краснодарского края; увеличение количества альтернативной электроэнергии; устранение сетевых ограничений и поддержание в допустимых пределах уровней напряжения; поддержание пропускной способности ГРС.

Будь здоров!

Развитие здравоохранения в Республике Крым на 2018–2020 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения РК.

Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Финансирование — 18 645 851,05 тыс. руб.

Ожидаемые результаты к 2020 году: снижение смертности от всех причин на 1 тыс. населения 12,4 чел.; смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения 736,3 чел.; снижение смертности от новообразований на 100 тыс. населения 160,6 чел.; смертность от туберкулёза на 100 тыс. населения 11,8 чел.; смертность от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 9,5 чел.; младенческая смертность на 1000 родившихся живыми 4,8 чел.; материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми 3,5 чел.; охват профилактическими медицинскими осмотрами детей 95,9 %; смертность детей в возрасте 0–6 дней на 1000 родившихся живыми и мертвыми 1,5 чел.; смертность детей 0–17 лет случаев на 1000 человек соответствующего возраста 58.

Стены и мосты

Развитие строительной отрасли Республики Крым на 2018–2020 гг.

Ответственный исполнитель: Министерство строительства и архитектуры РК.

Основные цели: развитие градостроительства; сейсмическая безопасность, повышение сейсмоустойчивости зданий и сооружений; развитие промышленности строительных материалов; инженерная защита от оползневых и абразионных процессов.

Общий объем финансирования составляет 3 006 666,411 тыс. руб.

Некоторые ожидаемые результаты: создание единой базы градостроительной документации, снижение административных барьеров, привлечение инвестиций; снижение социального, экономического и экологического риска в сейсмических районах; создание условий для надежного функционирования систем жизнеобеспечения при сильных землетрясениях и ликвидации их последствий; модернизация и строительство новых предприятий промышленности строительных материалов; ослабление зависимости экономики региона от импорта строительных материалов и оборудования для предприятий по производству стройматериалов; приведение объектов берегоукрепления в соответствие с нормативами безопасной эксплуатации; сохранение пляжной зоны с целью успешного проведения курортного сезона.