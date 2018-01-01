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44 года… Или в Магадан

Среднестатистический житель Республики Крым вынужден копить на собственный дом дольше, чем остальные россияне. К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», которые сравнили средний уровень зарплат в регионах со стоимостью недвижимости. «Труднее всего придется среднестатистическому крымчанину, который фактически должен положить жизнь (44 года!) на покупку среднестатистического дома», – отметили эксперты по недвижимости. Согласно исследованию, средний дом в Крыму стоит 13 800 045 рублей, а примерный доход местных жителей составляет 25 879 рублей. Таким образом, копить придется 44 года. В Севастополе аналогичный показатель составляет 30 лет: 9 396 538 рублей за средний дом при зарплате в 25 827 рублей.

При этом, выяснилось, что быстрее всего на дом накопит житель Магаданской области, где цены на дома довольно низкие – в среднем 2 800 417 рублей, а зарплаты выше, чем в Москве – 72 966 рублей в месяц. Так что магаданцу придется копить всего три года. Если же говорить о среднестатистическом россиянине, то он на свою среднестатистическую зарплату в 38 333 рубля в месяц накопит на средний дом стоимостью 5 012 826 за 11 лет.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 135 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:35

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