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Говорят, что... пандус для галочки

Жительница Симферополя Олеся М. удивляется нелепому сооружению, появившемуся около одного из медучреждений столицы: «В поликлинике на Павленко сделали пандус, а получилась карикатура. Мало того, что он длинный и перекрыл проход, так он ещё и не доделанный стоит уже месяц. Смешно смотреть. Лучше бы вообще не сооружали».