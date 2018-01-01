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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пандус для галочки

Жительница Симферополя Олеся М. удивляется нелепому сооружению, появившемуся около одного из медучреждений столицы: «В поликлинике на Павленко сделали пандус, а получилась карикатура. Мало того, что он длинный и перекрыл проход, так он ещё и не доделанный стоит уже месяц. Смешно смотреть. Лучше бы вообще не сооружали».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 86 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:44

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