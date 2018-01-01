В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... навигаторы проложили новую дорогу Не представившийся житель крымской столицы поделился своими наблюдениями: «Улица Генерала Родионова. Не первый раз мы наблюдаем, как водители прут по навигатору как будто с закрытыми глазами. Впереди развилка, дорога прямо закончилась. Но навигатор говорит, что эта дорога ведет на Пневматику. И эти многотонники карабкаются на гору чуть-ли не под углом 45 градусов в дождь и снег… И ведь никому в голову не придет остановиться и проверить: что тут не так. И только когда бампером упираются в кусты, понимают, что дороги нет! Ну как так? Потом они начинают сползать вниз, по дороге, снося все подряд. Этому повезло больше всех. Он не справился с управлением и завалился набок. Народ! Подскажите, куда писать? В ГАИ? Навигатору? В сообщество перевозчиков?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года Еще статьи: Говорят, что... одним строим, другим яму роем Спрос на «канатку» Новое в нашей жизни. Хорошее и не очень Говорят, что... дороги ремонтируют с помощью пыли Когда уже сделают на совесть?!