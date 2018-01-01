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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... навигаторы проложили новую дорогу

Не представившийся житель крымской столицы поделился своими наблюдениями: «Улица Генерала Родионова. Не первый раз мы наблюдаем, как водители прут по навигатору как будто с закрытыми глазами. Впереди развилка, дорога прямо закончилась. Но навигатор говорит, что эта дорога ведет на Пневматику. И эти многотонники карабкаются на гору чуть-ли не под углом 45 градусов в дождь и снег… И ведь никому в голову не придет остановиться и проверить: что тут не так. И только когда бампером упираются в кусты, понимают, что дороги нет! Ну как так? Потом они начинают сползать вниз, по дороге, снося все подряд. Этому повезло больше всех. Он не справился с управлением и завалился набок. Народ! Подскажите, куда писать? В ГАИ? Навигатору? В сообщество перевозчиков?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 258 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:46

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