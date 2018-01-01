В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... льготникам отказывают в бесплатных медикаментах

Говорят, в Крыму для многодетных семей большая проблема получить от педиатра рецепт на положенные по закону бесплатные медикаменты. По непонятным причинам медики придумывают множество отговорок, чтобы не выписывать бесплатные лекарства. Наиболее популярная из них: нет финансирования. Так ли это? Или педиатры просто получили негласное указание не разбазаривать социалку почем зря?