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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... льготникам отказывают в бесплатных медикаментах

Говорят, в Крыму для многодетных семей большая проблема получить от педиатра рецепт на положенные по закону бесплатные медикаменты. По непонятным причинам медики придумывают множество отговорок, чтобы не выписывать бесплатные лекарства. Наиболее популярная из них: нет финансирования. Так ли это? Или педиатры просто получили негласное указание не разбазаривать социалку почем зря?

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 210 |   Комментарии (2) Дата публикации: Сегодня, 18:48

:: Комментарий #1 написал: Павел   |   Сегодня, 19:24   |  



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Прокуратура вам в помощь!

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:: Комментарий #2 написал: однако   |   Сегодня, 20:09   |  



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камешки с неба- самое крутое лекарство !

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