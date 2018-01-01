Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крым новый, современный
Мы рассказываем, они – реагируют
Финальные аккорды года
Под колёсами системы
Оценим со стороны
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... есть зловонное озеро в зеленой зоне

Говорят, в Симферополе, в зеленой зоне, расположенной между районом Пневматика и ул. Залесской, на косогоре, как называют его местные, в месте, где издавна устраивают пикники, гуляют с малышами, где в весеннее время проводят уроки физкультуры и крымоведения педагоги близлежащей школы № 4, несколько лет назад появилась новая достопримечательность – река, впадающая в небольшое озеро. Казалось бы, все нормально. Однако и река, и озеро не совсем обычные. Как у любой реки, у этой есть свой источник, в данном случае это канализационный люк, откуда не просто течёт, а хлыщет жижа черного цвета с соответствующим запахом. Переработанные продукты человеческой жизнедеятельности, из которых, собственно, и состоит озерцо, бродят (особенно в летнее время) и, естественно, воняют на километры вокруг. Местные утверждают, что уже не менее ста раз писали во все инстанции, но результатов ноль. И отмечают, мол, самое интересное как раз то, что «раз в год, по весне, службы лесхоза перекапывают почву вокруг делянок хвойного леса и проезжают трактором прямо по фекалиям, но как природоохранный орган никак не реагируют на это».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:49

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Январь 2018 (62)
Декабрь 2017 (88)
Ноябрь 2017 (85)
Октябрь 2017 (93)
Сентябрь 2017 (87)
Август 2017 (96)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru