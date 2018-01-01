В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... есть зловонное озеро в зеленой зоне Говорят, в Симферополе, в зеленой зоне, расположенной между районом Пневматика и ул. Залесской, на косогоре, как называют его местные, в месте, где издавна устраивают пикники, гуляют с малышами, где в весеннее время проводят уроки физкультуры и крымоведения педагоги близлежащей школы № 4, несколько лет назад появилась новая достопримечательность – река, впадающая в небольшое озеро. Казалось бы, все нормально. Однако и река, и озеро не совсем обычные. Как у любой реки, у этой есть свой источник, в данном случае это канализационный люк, откуда не просто течёт, а хлыщет жижа черного цвета с соответствующим запахом. Переработанные продукты человеческой жизнедеятельности, из которых, собственно, и состоит озерцо, бродят (особенно в летнее время) и, естественно, воняют на километры вокруг. Местные утверждают, что уже не менее ста раз писали во все инстанции, но результатов ноль. И отмечают, мол, самое интересное как раз то, что «раз в год, по весне, службы лесхоза перекапывают почву вокруг делянок хвойного леса и проезжают трактором прямо по фекалиям, но как природоохранный орган никак не реагируют на это». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года Еще статьи: Немцам предложат озеро Заразные больные Ялте не нужны Говорят, что... в Саках – коровник Говорят, что... коммунальщики забыли про Комсомольское Говорят, что... реку Кокозку спрячут в трубу