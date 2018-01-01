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СоциумПроблема

Терпение лопнуло!

Госстройнадзор Крыма ждёт основательная кадровая чистка

Служба государственного строительного надзора республики нуждается в тотальной реструктуризации. Слишком уж много претензий скопилось у крымского правительства к работе как руководителей, так и инспекторов ведомства, которые, как выяснилось, с беспардонной халатностью относятся к выполнению своих обязанностей.

Ведомство не работает

Надо сказать, что деятельность Госстройнадзора вызывала нарекания со стороны крымских властей чуть не с самого начала существования ведомства. Не мудрено, что руководство там менялось с невероятной быстротой: только за прошлый год в начальственном кресле успело побывать три человека. Несмотря на кадровую чехарду (а может, именно в связи с ней), службе катастрофически не удавалось справляться со своей основной функцией: контролем соблюдения требований, предусмотренных законодательством для объектов капитального строительства. В общем-то, граждане и сами это видят: строительный бардак в Симферополе и в прибрежных регионах полуострова уже давно возмущает и крымчан, и отдыхающих.

Кстати, ещё в начале прошлого года глава республики Сергей Аксёнов заметил: «Руководство Службы государственного строительного надзора является пассивным созерцателем того, как на территории Крыма идёт незаконное строительство. Даже несмотря на массовые жалобы крымчан, нет никакой реакции. Остаётся резюмировать: ведомство практически не работает».

Однако в тот раз премьер-министр решил не рубить с плеча, увольняя подряд всех нерадивых сотрудников, и ограничился лишь сменой руководителя. В итоге, в конце октября прошлого года главой крымского Госстройнадзора была назначена Марина Сергеева, до этого руководившая управлением инвестиционной политики Министерства экономического развития республики. Тогда же Сергеевой было поручено провести кадровую чистку в ведомстве. Увы, мера не возымела действия: сотрудники службы продолжали потворствовать незаконной застройке полуострова.

Дело дошло до того, что правительству пришлось всерьёз взяться за проштрафившееся ведомство: вице-премьер республики Виталий Нахлупин лично провёл подробный аудит деятельности службы и выявил ряд вопиющих нарушений. В частности выяснилось, что 90 % положительных деклараций и заключений были выданы Госстройнадзором при явном нарушении застройщиком строительного законодательства. В качестве одного из наиболее ярких примеров эффективности работы Службы стройнадзора Нахлупин назвал игнорирование строительства на ул. Кечкеметская в Симферополе. Там инспекторы «не заметили» возведения многоквартирного дома на участке, предусмотренном для индивидуального жилищного строительства. Более того, объект умудрился ещё в ноябре прошлого года получить разрешение на ввод в эксплуатацию, хотя до сих пор не завершён.

Кадровая реформа

Разумеется, итоги проведённой Нахлупиным инспекции возмутили главу республики. На днях Сергей Аксёнов выступил с заявлением о необходимости принятия радикального решения: уволить по статье всех, кто так или иначе причастен к поощрению застройки с нарушением нормативов и появлению на полуострове строительных «страшилищ». Та же участь ждёт сотрудников, уличённых в халатности. В общем, по предварительной оценке Сергея Аксёнова, кадровой «зачистке» с непременным проведением служебного расследования подлежит около 70 % сотрудников Службы строительного надзора. Кроме того, полный список уволенных будет обнародован с тем, чтобы ни один из них не смог устроиться в органы государственной власти не только на территории Крыма, но и всей страны. А до тех пор, пока в ведомстве не будет наведён порядок, работу Госстройнадзора придётся курировать Виталию Нахлупину.

Между прочим, в свете всех случившихся открытий вызывает вопросы отношение к проблеме строительной вакханалии сотрудников правоохранительных органов. В этой связи глава Крыма пообещал лично переговорить с представителями прокуратуры и МВД, а также руководителями других ведомств, на которые возложены контролирующие функции. Не исключено, что развернувшаяся в госструктурах республики кадровая реформа выйдет далеко за пределы злосчастного Госстройнадзора.

Остаётся лишь добавить, что некоторым государственным структурам (не только Службе стройнадзора) реструктуризация действительно нужна. Но принципиально нового толка. Ведь по нынешней, с позволения сказать, схеме, ключевых проблем подобные меры не решают. Деятели, уволенные с занимаемых должностей, просто освобождают места для других таких же, а реальной (и, главное, персональной) ответственности за работу так никто и не несёт. Похоже, «декоративным ведомствам» нужен более жёсткий контроль. И профессиональные кадры вместо назначенцев.

Ева ЯВЛЕНСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 465 от 26 января 2018 года

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Просмотров: 96 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:11

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