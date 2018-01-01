Кровавые игры

Детская агрессия добралась до крымских школ

Прошлая неделя была отмечена чередой вооружённых нападений в школьных стенах по всей стране. По одной из предварительных версий, все происшествия связаны посредством социальных сетей, а значит, речь идёт об экстремизме. Однако до окончательных выводов следствия события рассматриваются как проявления детского насилия — явления не менее жуткого и опасного. Причём оказалось, что и крымским подросткам оно не чуждо.

Неспокойная неделя

Первой в череде страшных событий стала пермская школа. В класс, где занимались четвероклассники, ворвались двое подростков и напали на учительницу. Затем они стали наносить ранения ученикам. В итоге были госпитализированы педагог (она получила самые тяжёлые ранения) и девять детей в возрасте 10-11 лет. Сами нападавшие (старшеклассник и бывший ученик этой же школы) также очутились в больнице.

Примечательно, что обвиняемые в нападении подростки признались в содеянном, однако так и не смогли внятно объяснить своих мотивов. При этом сожалений по поводу случившегося фигуранты уголовного дела не испытывают. Есть версия, что подростками двигало стремление прославиться, став этакими антигероями.

Спустя всего два дня, в посёлке Смольное Сосновского района Челябинской области школьники устроили драку. У одного из участников оказался нож, которым он ударил обидчика. Пострадавшим 16 и 17 лет, оба учатся в классе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Семнадцатилетний несколько раз оставался на второй год, отличался плохим поведением и донимал одноклассника. Наконец, младший школьник решил принять меры: взял нож и ударил обидчика в грудь, попав между рёбер. Сейчас прокуратура проводит проверку соблюдения требований безопасности нахождения детей в образовательной организации.

Спустя ещё два дня новое ЧП: в улан-удэнской школе вооружённый топором пятнадцатилетний девятиклассник напал на учащихся седьмого класса во время занятий, а также поджёг кабинет, бросив бутылку с воспламеняющейся жидкостью. В результате пострадали семь человек: пятеро детей, учительница и сам нападавший, который пытался покончить с собой после атаки. Последнего, кстати, уже перевели из больницы в СИЗО.

За день до событий в Улан-Удэ случай нападения в стенах учебного учреждения случился и в Симферополе. Днём, в разгар занятий, семиклассник выстрелил в ногу пятикласснику из пневматического пистолета. Прибывшие на место медики оказали помощь пострадавшему и извлекли пулю из-под кожи. Сейчас он идёт на поправку. Полиция ведёт разбирательства относительно причин инцидента, хотя родители стрелявшего подростка уверяют, что всё произошло случайно. А пневматический пистолет, из которого был произведён выстрел, школьнику дал кто-то из друзей — «поиграть».

Усиление безопасности

Крымчане надеются, что после всего случившегося в российских школах в течение прошлой недели, органы власти и правоохранители с новыми силами возьмутся за обеспечение безопасности детей во время уроков. Хотя многие эксперты убеждены: усилением охранной системы проблему детской агрессии не решить. Прозвучала претензия, что современная школа оставила за собой только образовательный процесс, «оптимизировав» такие элементы, как воспитание и профилактика детской преступности.

Как бы там ни было, республиканские власти уже не первый год работают над повышением уровня безопасности в образовательных учреждениях полуострова.

Наталья Гончарова, министр образования, науки и молодежи РК:

«Охранять крымские школы должны профессионалы. Это не должна быть бабушка на входе или какой-то представитель частного охранного предприятия, если мы в нём не уверены. Скорее всего, события, которые всколыхнули общественность на прошлой неделе, приведут к решению данного вопроса на федеральном уровне, чтобы физическая охрана в школах была обеспечена самыми высокими профессионалами».

С позицией главы Минобраза солидарны представители силовых структур. Кстати, ещё в 2014 году Совет министров РК принял постановление, предусматривающее введение в штатные расписания государственных предприятий (к коим, понятно, относятся и учебные учреждения) должность заместителя руководителя по безопасности. К сожалению, в крымских школах она, как правило, совмещается с должностью завхоза, который, само собой, к вопросам безопасности не имеет никакого отношения.

Борис Сергеев, специалист по антитеррористической безопасности:

«Обеспечение безопасности в школах должно быть комплексным, включая техническую и физическую охрану. Техническая — это видео: все школьные помещения, за исключением туалетов и раздевалок, должны находиться под наблюдением. Что касается физической охраны, то сейчас в наших школах работают по одному охраннику. Эти люди сидят на входах. Но им же нужно и поесть, и в туалет отойти. Поэтому они не могут на сто процентов контролировать всех входящих и выходящих. Одного человека недостаточно — таким образом, мы заранее оставляем брешь в безопасности. Нужен кто-то на подмене. Охранники должны ходить по коридорам, следить, не оставлены ли какие-то подозрительные вещи, смотреть в окна, проверять работоспособность сигнализации и так далее».

Корень зла

С каждым поколением подростки получают всё больше свободы. И очевидно, что им это не на пользу. Экстремизм и детская агрессия, увы, перестали быть призрачной угрозой и вовсю процветают в школьных стенах.

Валерий Митрофаненко, кандидат педагогических наук:

«На фоне кризиса культуры и духовной дезориентации молодёжь становится всё более восприимчивой к радикальным идеям. Это создаёт предпосылки к популяризации экстремистской идеологии. Результат: увеличивается количество преступлений, совершаемых детьми школьного возраста, поднимается уровень насилия, его проявления становятся более жестокими и профессиональными. Молодёжная среда, в силу остроты восприятия окружающей обстановки, является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала».

Педагоги и психологи напоминают, что главные кирпичики в фундамент воспитания закладываются, прежде всего, в семье. Современных детей нужно с малых лет приучать не только мыть руки с мылом, но и фильтровать информацию, тиражируемую в интернете. Именно виртуальный мир, считают эксперты, становится проводником ребёнка в сферу насилия и агрессии. Как правило, на фоне хронического невнимания со стороны родителей. Кстати, одним из итогов последних событий стало решение Роскомнадзора блокировать группы в социальных сетях, побуждающие к насилию в школах.

И ещё, не стоит забывать, что не всегда ребёнок становится экстремистом или агрессором по собственной воле: это может произойти под давлением, физическим или моральным, со стороны школьных товарищей или интернет-вербовщиков. В такой ситуации выход может быть только один: немедленно обратиться в правоохранительные органы.