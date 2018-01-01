Не достроили, не распродали, не запустили

Руководство республики разбирается с прошлогодними проблемами

У крымского правительства с прошлого года остались незавершённые дела. В частности, не все объекты Федеральной целевой программы развития полуострова были доведены до ума в назначенные сроки. Какой будет их дальнейшая участь? Есть ли способ дисциплинировать выполнение ФЦП крымскими чиновниками и подрядчиками? Эти и другие вопросы обсуждались на очередном заседании Совета министров республики.

Былое наследие

Мы уже писали о двух детских садах в Симферополе, возводимых в рамках ФЦП, сдача которых была назначена на конец 2017 года, но так и не состоялась. Оказывается, это не единичные случаи: незаконченных проектов в Крыму осталось довольно много. В настоящее время проводится их инвентаризация для выяснения текущего состояния. По предварительной оценке средняя степень готовности большинства недостроев варьируется от 50 до 85%. Не густо, однако. Что же теперь станет с незаконченными объектами, когда неосвоенные средства ФЦП вернулись в федеральную казну? Достраивать их придётся за счёт республиканского бюджета.

Сергей Аксёнов, глава республики:

«Есть предложение ряд недостроенных объектов, в основном это детские садики, передать одному из республиканских ГУПов с тем, чтобы без конкурсных процедур за счёт средств бюджета эти объекты достроить. ГУП Крымское управление капитального строительства за счёт своих оборотных средств достроит эти объекты и впоследствии будет рассчитывать на компенсацию из бюджета».

Ввиду плачевных результатов исполнения ФЦП, продемонстрированных в прошлом году, глава Крыма принял решение усилить контроль в данной сфере. Планируется пустить в ход новую, многоуровневую, матрицу управления, направленную на своевременное выявление рисков и их оперативное устранение. Теперь за каждым объектом будет закреплён специалист, обязанный инспектировать ход строительства ежедневно.

Также с прошлого года в нынешний перекочевал вопрос продажи крымского имущества украинского олигарха Игоря Коломойского. Как вы помните, средства, получаемые правительством республики от подобных сделок, идут на компенсацию вкладчикам украинских банков, в частности «ПриватБанка», на счетах которых было свыше 700 тыс. руб. Сейчас в Фонде защиты вкладчиков находятся около 9 тыс. заявлений, определяющих общую сумму компенсации в 5 млрд руб., а имущества удалось продать лишь на 1,8 млрд. Поэтому власти не только активизировали поиск покупателей, но и готовы снизить стоимость объектов ради скорейшей их реализации.

Сергей Аксёнов, глава республики:

«Всё имущество регулярно выставляется на продажу, другое дело — наличие покупателей. Например, сеть автозаправочных станций дважды выставлялась на аукцион, но не было заявок на приобретение. Многих покупателей приходится уговаривать, индивидуально рассылать предложения. Но покупательская способность, к сожалению, оставляет желать лучшего. Думаю, после президентской кампании рынок оживится. Ждём улучшений».

Кстати, о проектах с затянувшейся реализацией. Объявлены новые сроки запуска игорной зоны в Крыму: он намечен на сентябрь следующего года. Созданная в начале января рабочая группа уже выбрала участок под размещение объекта, однако окончательное решение по поводу его границ пока не принято. Зато определён будущий оператор зоны. Он, правда, пока соблюдает инкогнито в связи с санкционным режимом.

Тем временем, власти отказались от прежней идеи разместить игорную зону на территории санатория «Жемчужина» в Гаспре. Теперь на мысе Ай-Тодор планируется построить пятизвёздочный рекреационный комплекс. Для этого Совет министров передал землю здравницы в аренду сроком на 49 лет ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов»: соответствующее постановление было принято в ходе заседания. В соответствии с документом, застройщик обязан обеспечить свободный проход граждан к морю и памятнику Ласточкино гнездо, а также отказаться от реализации проекта в случае вхождения арендуемого участка в игорную зону.

Предварительная стоимость будущего SPA-отеля оценивается в миллиард рублей. Инвестпроект предусматривает создание 108 рабочих мест.

В ожидании лета

Зимняя подготовка к летнему сезону в полном разгаре. Новые идеи, проекты и задачи по поводу того, как улучшить качество рекреационной отрасли республики фигурируют теперь почти на каждом заседании крымского правительства. Минувшее не стало исключением.

Во-первых, глава Крыма поручил министру курортов и туризма республики Вадиму Волченко лично обойти все пляжи и проверить их готовность к сезону: убраны ли, в надлежащем ли состоянии находится инфраструктура и так далее. Кстати, по предложению Общероссийского народного фронта, в этом сезоне все крымские пляжи получат номера, перечень которых передадут экстренным службам. Суть проекта в том, что присвоенный порядок позволит отдыхающим быстрее объяснять сотрудникам служб спасения, на каком пляже нужна их помощь.

Во-вторых, планируется создать единую базу кемпингов, стоянок и палаточных городков для любителей горного и автотуризма. Также власти собираются благоустроить экскурсионные экологические маршруты, проходящие по особо охраняемым природным территориям полуострова.

В-третьих, поскольку новый терминал симферопольского аэропорта вот-вот начнёт свою работу, чиновники обсуждают некоторые тонкости его инфраструктуры. В частности, на территорию комплекса смогут въезжать только лицензированные таксисты, а таксомоторные компании, допущенные к обслуживанию пассажиров на припортовой площадке, будут выбраны в конкурсном порядке. Таким образом, крымское правительство надеется пресечь атаки на прилетающих в Симферополь со стороны слишком рьяных перевозчиков, а также использование таксистами неоправданно завышенных тарифов при обслуживании туристов. Представители МВД также пообещали подключиться к борьбе с нелегальными перевозчиками в аэропорту.