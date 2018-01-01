Выходим из сумрака и кэша

В прошлом году крымские налоговики легализовали больше 10 тысяч наемных работников

Во сколько крымчанам обойдется земельный налог, кто на полуострове самый дисциплинированный плательщик в бюджет и как обманывают государство псевдорезиденты свободной экономической зоны.

Мимо кассы

В Крыму начинается очередной этап внедрения контрольно-кассовой техники, способной в режиме реального времени передавать на единый сервер всю информацию о проданном товаре, его производителе и цене.

Роман Наздрачев, руководитель Управления федеральной налоговой службы по РК:

«Только в первом полугодии 2018 года такие онлайн-кассы должны будут приобрести и установить на своих торговых площадках 22 тысячи организаций Крыма и индивидуальных предпринимателей. Кассовые аппараты должны появиться у тех, кто работает в сфере общественного питания, торгует через автоматы, а к концу года — должны быть у всех частных предпринимателей, даже у шашлычника, который работает сам на себя».

Впрочем, до июля 2019 года остается отсрочка на использование кассовых аппаратов для некоторых видов торговли. От них будет освобождена продажа газет, журналов и сопутствующих товаров в киосках, ценных бумаг, проездных билетов и талонов в общественном транспорте, обеспечение питанием учеников и преподавателей в учебных заведениях, а также торговля мороженным и безалкогольными напитками в розлив.

«Сегодня республика находится на 16-м месте в России по внедрению кассовых аппаратов, — говорит Наздрачев. — И в прошлом году внедрение касс в торговых организациях принесло в бюджет увеличение прибыли на 60 % — именно такой объем наличных уходил „мимо“ налоговых органов, потому что не декларировался торговцами».

Выводятся из тени не только неучтенные доходы, но и наемные работники. По словам налоговиков, в 2017 году сотрудники УФНС по Крыму легализовали более 10 тысяч торговцев, которые трудились без оформления соответствующих документов и договоров.

«В результате в бюджет поступило еще около 200 миллионов рублей налоговых платежей, — поясняет Наздрачев. — Это примерно стоимость одного детского садика. Больше всего нелегалов работает в сфере торговли, общественного питания и предоставления услуг. Причем, представители крупного бизнеса, как правило, не пользуются услугами нелегальных работников, поскольку позиционируют себя добросовестными налогоплательщиками. А вот малый и средний бизнес не гнушается нарушением закона».

Впрочем, и здесь есть свои неожиданные исключения. Например, в прошлом году налоговики решили проверить всех крымских таксистов, полагая, что эта сфера — традиционно самая теневая.

«Каково же было наше удивление, когда обнаружилось, что как раз таксисты — одни из самых дисциплинированных налогоплательщиков, — говорит Наздрачев. — Всех поголовно мы, конечно, проверять не стали, поскольку оказалось, что семь из десяти частных перевозчиков имеют патенты и работают абсолютно легально».

Кому закрутят гайки

В 2018 году в Крыму вводится земельный налог. По информации республиканского УФНС, сегодня в Крыму живут 159 тысяч владельцев наделов, в собственности у которых 185 тысяч земельных участков.

«Работать схема будет так, — говорит Наздрачев. — Все владельцы в ноябре текущего года получат уведомления с просьбой оплатить налог. Средняя его стоимость на участок составит 300 рублей, причем, для некоторых категорий граждан есть льготы на участки площадью до 10 соток. Кстати, гражданам, которые также должны будут уплатить транспортный налог и при этом владеют землей, придет только одна квитанция на оба вида налогов. С доставкой этих квитанций, возможно, возникнут трудности. Однако я призываю крымчан не беспокоиться и уверяю, что рано или поздно квитанция дойдет до адресата — если не за один, то сразу за три года, поскольку к 2020 году ФНС планирует полностью наладить систему отправки уведомлений. Кто не хочет платить сразу за три года, могут проверять начисление налогов в личном кабинете на сайте налоговой службы».

В 2018 году налоговики собираются, наконец, «задать вопросы» недобросовестным участникам Свободной экономической зоны в Крыму.

«Пока что участникам СЭЗ вопросы с нашей стороны не задавались, и результаты их деятельности говорят о том, что часть налогоплательщиков думают, что СЭЗ — это офшорная зона, но больше так не будет, — предупредил Наздрачев. — Около 400 компаний попадут под наш тотальный контроль. Будут отменяться льготы, будут осуществляться действия, направленные на их исключение из СЭЗ. Причиненный государству ущерб будет возмещаться через суд. То есть мы будем пресекать деятельность той категории налогоплательщиков, которая не вкладывала ни копейки, но пользовалась льготами».

Причиной для особого внимания к резидентам СЭЗ послужила несоизмеримость объемов капитальных вложений бизнеса и сумм, полученных им преференций. Некоторые участники вообще не предоставляют налоговикам документы, дающие право на льготы СЭЗ. Выходит, они не освобождаются от налогов с доходов, которые получают за рамками каких-либо инвестиционных проектов.

«Среди других нарушений предпринимателей мы фиксируем осуществление запрещенного в экономической зоне недропользования, создание схем минимизации налогов с участием аффилированных лиц, а также отсутствие организации или индивидуальных предпринимателей по заявленному ими юридическому адресу. Все эти нарушения послужат основанием проверки инвесторов, а в последствии — и поводом для расторжения договоров и требования возместить налоговые преференции, если мы докажем, что они получены незаконно», — говорит глава крымского УФНС.

Тем не менее, несмотря на все эти нарушения, как ранее сообщала министр финансов Крыма Ирина Кивико, проект СЭЗ в республике работает с положительным эффектом и предоставленные бизнесменам льготы покрываются за счет роста поступлений в бюджет. На 1 января 2018 года зарегистрировано 1200 участников Свободной экономической зоны, тогда как год назад их было только 723.

Кстати

Многие крымчане сообщают о том, что им начисляется пеня на портале «Госуслуги» за своевременно уплаченный налог. Как заявили в УФНС по РК, – это следствие сбоя при передачи данных информационному ресурсу. Поскольку этот обмен происходит на федеральном уровне и массив передаваемых данных очень большой, говорят налоговики, такие нестыковки на определенном этапе неизбежны. Если гражданину необходимо документальное подтверждение отсутствия задолженности по налогам, то ему следует обратиться непосредственно в УФНС. Если же такой справки не нужно, то «ошибочную» пеню просто не стоит оплачивать.