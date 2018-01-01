Кино-Крым и все-все-все

В Симферополе презентовали книгу о кинематографической истории полуострова

На этой неделе в Симферополе состоялась презентация новых крымских книг, изданных при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Всего, как сообщила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анна Нерозина, в период с 2014 по 2017 годы таким образом издано 46 наименований книг общим тиражом 43 тысячи экземпляров и все эти книги, безусловно, интересны, но сегодня мы расскажем об изданиях-новинках.

Новые, запоминающиеся

В Республиканском пресс-центре была представлена изданная Мининформом РК литература: книги Анастасии Жердевой «Крымские легенды как феномен мировой культуры», Майкла Львовски «Кино-Крым: весь мир на ладони» (об этой книге мы расскажем отдельно, чуть ниже), Льва Рябчикова «Где растут великаны?», Ирины Гурковой «Здравствуй, море!», Валерия Мешкова «Владимир Высоцкий: крымские записки» и два сборника «Крымское приключение 2017» и «Романтический Крым». Каждая из книг по своему замечательна и это не просто громкие слова.

Также в рамках мероприятия состоялось награждение победителей, лауреатов и участников республиканского литературного конкурса. Победителем конкурса стала Ксения Нели из Феодосии с рассказом «Жемчуг для русалочки». Также были отмечены лауреаты конкурса: Михаил Кормин из Санкт-Петербурга, Андрей Лободинов из Севастополя, Анастасия Протасовицкая из Керчи, Евгения Дериземля из Кременчуга, Ульяна Киршина из Воркуты. По итогам конкурса подготовлен сборник — «Крымское приключение 2017», в который вошли работы победителей, лауреатов, а также наиболее интересные и запоминающиеся произведения. Кроме того, было принято решение о создании еще одного сборника «Романтический Крым», в который включены произведения на лирическую тему.

Но где же можно познакомиться с этими книгами, как их прочесть? Тираж, как сообщает мининформ, передан в республиканскую библиотеку им. Франко, которая дальше распространяет эту литературу по библиотекам Крыма.

А казалось, что рассказать нечего...

Как рассказал на презентации автор книги «Кино-Крым: весь мир на ладони» Майкл Львовски, в ней собраны материалы за 17 лет кропотливой работы. В книге упомянуто более 150 фильмов, она проиллюстрирована более чем 600 фотографиями, в том числе из личных архивов, редкими, даже уникальными.

«Со съемочных площадок, где я бывал, всегда оказывается много людей. Среди них не все профессиональные кинематографисты. И всегда у этих людей выясняется какая-нибудь личная, интересная история, — говорит Майкл Львовски. — И получается так, что известные кинохиты, которые снимались 50 лет назад, к ним, казалось бы, добавить уже нечего, но когда тянешь за ниточку истории живого человека, то вдруг выясняются любопытнейшие факты. На примере „Кавказской пленницы“ можно сказать... Помните такой знаменитый эпизод, где утка с утятами переходят дорогу во время погони? Вот, удалось выяснить кому эти утки принадлежали. И чьи деньги считал в кадре Вицин. Удалось установить многие фамилии людей, которые так или иначе имели отношение к снимавшимся в Крыму кинокартинам. Один человек что-то вспоминает, от него — к другому, третьему... вот так и восстанавливается история».

Как говорит автор, смысл работы — показать, что самый обычный человек может оставить свой след в киноистории. «Мне было интересно пообщаться с настоящими пленниками пиратов, как они воспринимают картину „Пираты ХХ века“, — продолжает Майкл Львовски. — Мне удалось познакомиться и пообщаться с пленниками „Фаины“ (судно, захваченное пиратами у берегов Сомали, — Ред.). Наш Валерий Драпов, он настоящий судовой механик — оказался в плену и провел больше 60 дней в Нигерии, и его история куда более интересная, чем сам сценарий».

Что касается иллюстраций и фотоархивов — люди, которые были связаны с тем или иным фильмом способствовали тому, что в книге собрано достаточное количество материалов. «Например, фильм „Спортлото 82“, — рассказывает автор „Кино-Крыма“. — Людмила Перченко — медсестра. Она работала в Алуштинской горбольнице и к ней со съемочной площадки привезли Михаила Пуговкина. Он обварился кипятком и по выздоровлении посвятил ей творческий вечер. Или Владимир Масенко, в его доме, где снимался этот фильм, сохранился режиссерский сценарий с автографами Нины Гребешковой и других актеров. Или человек, который был на момент съемок начальником Алуштинской милиции... Некому было сыграть мотоциклиста и в итоге он сам появился в кадре. Позже он возглавил отряд эскортного сопровождения и было интересно рассказать его дальнейшую историю».

Также автор книги рассказал и о тонкостях работы с источниками, с людьми, хранящими память о различных кино-событиях. Уходящая натура, так сказать.

«Знаете, когда встречаете пожилого человека, который хочет выговориться и понимает, что у него немного времени и за час хочет рассказать всю свою жизнь. И то, что не сильно важное, по его мнению, оставляет на самый конец, — продолжает Майкл Львовски. — Самый обычный человек, самая обычная жизнь, но вдруг на четвертом часе беседы выясняется, что у него есть некая замечательная фотография. И становится ясно, что перед тобой, в хорошем смысле, — первая фанатка СССР. Обыкновенный человек, не связанный ни с дипломатами, ни с загранпоездками... и она получает по почте из Голливуда фирменную фотографию с автографом Нельсона Эдди! В 1959 году-то! Сразу после этого её вызвали в КГБ, мучили и спрашивали, почему ей нравятся американские актеры, а не наши. И вот она показывает этот автограф и это письмо... К тому же, она, как выяснились — единственный человек, который в СССР получил письмо от Дины Дурбин и была единственной гражданкой Союза, кто удостоился чести побывать на фестивале фанатов Дины Дурбин. Вот такие необычные истории „всплывают“... И все эти снимки, с ценными автографами — все это есть в книге».