Неутешительные факты

Любимовка без любви и чёрный список севастопольских земель

Картина этой недели жизни полуострова была бы неполной без скандальных новостей из Севастополя. В частности, жители посёлка Любимовка начали активно жаловаться на то, что состояние бывшего знаменитого совхоза становится хуже. А севастопольские риэлторы опубликовали список проблемных земельных участков.

Посёлок брошен

Как сообщают севастопольские журналисты, жители посёлка Любимовка недовольны: состояние бывшего знаменитого не только в Крыму совхоза становится хуже. Там систематически не вывозят мусор, не убирают придомовую территорию, не обустраивают детские площадки, не меняют трубы, не проводят ремонт домов, находящихся практически в аварийном состоянии, не снабжают посёлок фонарями и не ремонтируют дороги — это далеко не полный перечень проблем. 74-летняя Евгения Петровна рассказывает: жить стало практически невозможно. «Трубы в нашем доме, которому уже 41 год, не меняли, кажется, с самой постройки. Замените нам трубы в подвале, приведите в порядок дома и территории: из-за мусора негде пройти ни пенсионерам, ни мамочкам с колясками», — пожаловалась журналистам женщина.

Также возмущаются жители всех пяти многоквартирных домов, расположенных в поселке. Они уверены: никому до них нет дела. И многие из них даже не подозревают, как выглядят их депутаты. Между тем, за благополучие Любимовки отвечают сразу два севастопольских парламентария: это муниципальщик Кирилл Радионов и депутат Законодательного собрания Севастополя Александр Кулагин. При этом вспомнить, когда Радионов или Кулагин проводили встречи с гражданами или работали на округе, жителям, по их словам, не удалось.

Также, граждане обращают внимание на остановку общественного транспорта, установленную недавно в Любимовке: сесть на лавку сможет не каждый, а для людей преклонного возраста эта миссия вовсе не выполнима. Люди говорят, что, увы, приходится констатировать неутешительный факт: Любимовка постепенно превращается в заброшенную территорию.

Однако, есть надежда на улучшение ситуации. Жалобы жителей, кажется, услышал глава Нахимовского муниципального округа Михаил Брицын. Вместе с начальником отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Анатолием Терещенко, глава Нахимовского муниципалитета изучил самые злободневные проблемы Любимовки, которые ежедневно делают жизнь местных жителей практически невыносимыми. При этом глава Нахимовского муниципалитета заверил жителей: вопросы, которые требуют немедленного решения, будут подняты в кабинетах чиновников в ближайшее время. Хочется надеяться, что кошмарное, практически не пригодное для жизни состояние Любимовки останется только пережитком времени.

Риэлторы мониторят

Ещё одна любопытная новость из севастопольской жизни появилась на сайте одного из агентств недвижимости Севастополя. На днях был опубликован список земельных участков, где риэлторы не советуют покупать землю. Специалисты провели подробный правовой анализ и опубликовали список проблемных зон со ссылками на статьи в СМИ, решения судов, постановления правительства и другие документы.

Среди перечисленных — наделы, расположенные в парках, скверах, дворах, на территории школ, в лесных угодьях Севастополя, земли музеев и т. п. По некоторым участкам уже имеются судебные решения, часть находится в стадии судебных разбирательств, некоторые не могут быть использованы согласно своему назначению по ряду причин.

Среди проблемных — ДСК «Лето», расположенный в парке 35-летия Победы в районе улицы Симонок, рядом с пляжем «Толстяк». Скандально известный ДСК «Александрия», расположившийся на землях парка «Учкуевка». ДСК «Каньон», который «залез» в сады посёлка Любимовка. ДК «Альфа-Бастион», посягнувший на земли в районе мемориального комплекса Сапун-горы. ОК «ЖСТИЗ «Оптима-С» на Фиолентовском шоссе. Советуют агенты по недвижимости не покупать земли и в районе Сапун-горы вокруг ресторана «Лесной», поскольку использовать под строительство такие земли невозможно.

Полученными в результате мошеннических схем названы в материале участки ОК ЖСТИЗ «Беркут-08» на улице Н. Островской, 28/1-28/20 и ОК ДСК «Беркут-08» на улице Эпроновской, 8/1-8/146, ДСК «Дружба-9» на улице Композиторская.

Отдельной строкой в статье значится территория возле многострадальной бухты Ласпи, которая относится к землям лесного фонда. Риэлторы предупреждают: все строительные процессы на этих землях приостановлены, и новые объекты возводиться не будут, поскольку в судах уже начали выноситься решения по отмене прав собственности на эти участки. Среди проблемных названы ДСК «Скиф-09», ОК «ДСК «Селена», кооперативы «Благополучный», «Сокол», "Горный-2","Грифон«.

Пристальным вниманием не обойдены земли Национального заповедника «Херсонес Таврический», которые оказались в руках владельцев ДСТ «Золотое Руно», ОК ДСК «Научный-7», кооперативов «Водолаз», «Херсонес-1», «Вымпел», «Сапфир», «Херсонес-21», "Карнавал","Компромисс-2007«, «Верджиния». Указывается, что по некоторым из этих участков возбуждены уголовные дела о мошенничестве с землями музея и уже имеются решения суда, вынесенные в пользу города.

Кстати, этот чёрный список севастопольских земельных участков в агентстве обещают не закрывать, а пополнять постоянно по мере поступления уточняющей информации.